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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:10 |
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Владивостокцы – фантастические люди!
Сотрудничество ЗАО "ДельтаЛизинг" и OPIC началось в 2005 году, когда была подписана кредитная гарантия на $9,75 млн. В 2007 году сотрудничество продолжилось, сумма сделки составила $20 млн. Третий кредит свидетельствует о позитивном опыте сотрудничества двух организаций, несмотря на непростые экономические условия, и подтверждает репутацию "ДельтаЛизинг" как надежного финансового партнера. "Новый кредит от OPIC является первым финансированием ЗАО "ДельтаЛизинг" после начала мирового финансового кризиса. Решение OPIC демонстрирует серьезное доверие наших кредиторов к деятельности компании, а также является сигналом для других потенциальных инвесторов о надежности и финансовой устойчивости ЗАО "ДельтаЛизинг", – прокомментировал генеральный директор "ДельтаЛизинг" Олег РАКИТСКИЙ.
Недорогие иностранные ресурсы, используемые "ДельтаЛизинг", позволяют предлагать выгодный и эффективный лизинг.
– Данный проект с "ДельтаЛизинг" позволит обеспечить доступное финансирование для малого и среднего бизнеса в России, которому в эти времена глобального финансового кризиса традиционная банковская система не может предложить выгодных условий для развития", – прокомментировал и.о. президента OPIC Лоренс Спинелли. – OPIC рада поддержать проект, который окажет позитивное влияние на развитие бизнеса в России".
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