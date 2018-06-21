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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Июня, 07:28 |
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Я буду аплодировать твоим успехам из любого уголка мира, Владивосток
Мне нравится фестиваль Pacific Meridian, он очень хорошо организован и является заметным событием в жизни АТР. Люблю, когда в порт заходят корабли ВМС США, благодаря которым наши моряки имеют возможность познакомиться с городом, его историей и людьми. И с удовольствием посещаю местные университеты: владивостокские студенты очень талантливы, многие отлично владеют английским и явно будут иметь успех в эпоху глобализации рынков. А еще замечательно, что в Приморье до сих пор сохранились тигры, и я надеюсь, что в Год Тигра будет предпринято немало продуктивных инициатив для сохранения этого великолепного животного, являющегося символом города.
Мне бы очень хотелось, чтобы американский бизнес более активно присутствовал на рынке Владивостока, появилось прямое авиасообщение с США, а горожане могли купаться на пляжах в черте города и пить воду прямо из крана. Вот тогда город будет просто великолепен! Ну, почти великолепен! Во всяком случае, плюсы Владивостока перевешивают его минусы, и это задача людей, в каком бы городе мы ни жили, – делать все, чтобы он становился лучше. Мне кажется, что программы нашего консульства также вносят определенный вклад в то, чтобы жизнь в приморской столице менялась к лучшему, и горжусь этим.
14 июня я уезжаю из Владивостока, но буду часто вспоминать этот город и аплодировать его успехам из любого уголка мира. И с нетерпением жду того момента, когда президенты МЕДВЕДЕВ и ОБАМА будут здесь, чтобы непосредственно увидеть возможности для российско-американского сотрудничества и обменов.
Спасибо за все, Владивосток!
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