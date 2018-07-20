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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15 Июня 2010, 11:00 | Регион сегодня
Штрафы ГИБДД в терминалах ДВБ
В платежных терминалах Дальневосточного банка появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД. Теперь любой человек, независимо от того, является он клиентом банка или нет, сможет быстро оплатить штраф.
По словам начальника управления розничных услуг Руслана БЕРЕЗЫ, запуск этой услуги – часть работы по совершенствованию обслуживания клиентов. Теперь каждый сможет самостоятельно и очень быстро оплатить штрафы ГИБДД.
Дальневосточный банк снизил комиссию за оплату штрафов за нарушение ПДД в адрес бюджетополучателей Приморского края. Платежный терминал принимает наличные деньги и пластиковые карты VISA Дальневосточного банка. Кроме оплаты штрафов ГИББД, платежный терминал Дальневосточного банка принимает платежи в адрес операторов мобильной связи: АКОС, Билайн, МТС, Мегафон и НТК. Платежи в пользу сотовых операторов проходят без комиссий.
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