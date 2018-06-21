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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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15 Июня 2010, 11:00 | Регион сегодня
Экспресс-кредит под залог вклада стал дешевле
Клиенты, имеющие в НОМОС-РЕГИОБАНКе срочный вклад в иностранной валюте, могут получить потребительский кредит в рублях на любые цели всего под 12,5% годовых.
Как сообщают в пресс-службе банка, получить экспресс-кредит можно в течение 1 часа.
Из документов нужен только паспорт, клиент сам может выбрать срок кредита в пределах окончания срока вклада. А в случае необходимости его можно погасить досрочно. При этом дополнительные комиссии, штрафы и прочие возможные платежи – отсутствуют.
Минимальная сумма кредита – 10 000 рублей. Максимальная сумма – размер вклада в иностранной валюте (рассчитанный в рублях по залоговому курсу, установленному Банком на день выдачи кредита) за минусом суммы процентов по кредиту, начисленных за один месяц.
В качестве обеспечения по кредиту оформляется залог права требования валютного вклада.
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