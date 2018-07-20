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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Июля, 13:22 |
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Лизинг оттаял
По данным Российской ассоциации лизинговых компаний, объем нового лизингового бизнеса России в 2009 г. сократился по отношению к предыдущему году еще на 331,8 млрд руб. (-50,5%), или на $15,95 млрд (-60,4%). В итоге в стране было заключено 29333 контракта.
Примечательно, что в течение 2009 г. по совокупности объема нового бизнеса видна миграция всех крупных сделок из регионов в центр. Также уменьшились объемы бизнеса независимых региональных компаний, и для дальневосточного рынка – это несомненная тенденция.
Дальневосточный регион продемонстрировал сравнительно небольшое снижение объемов нового лизинга (-10,6%), хотя традиционно занимает минимальную долю общероссийского рынка – 3% от общего оборота (по данным Российской ассоциации лизинга).
В итоге в 2009 г. на Дальнем Востоке оформили сделки 434 лизингополучателя (в противовес 661 в 2008 г.).
Дальневосточный рынок по-прежнему отличает востребованность лизинга тяжелой грузовой и спецтехники (в рамках подготовки к саммиту АТЭС, других инфраструктурных проектов). На второй позиции располагается лизинг оборудования. Серьезные объемы дальневосточному лизингу обеспечивает техника для лесозаготовительных и золотодобывающих предприятий. Набирает обороты лизинг недвижимости. Например, в структуре портфеля Универсальной лизинговой компании подобные договоры занимают 23%.
Дальневосточный банк Сбербанка России как основной кредитор лизинговых компаний в регионе оценивает объем кредитов, направленных на лизинг, в 4 млрд руб. Среди крупнейших лизингополучателей компаний-партнеров в Сбербанке выделяют ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России", ОАО "Дальмостострой", ЗАО "ТМК".
Чему научил лизинговые компании и их клиентов сложный период в экономике? Участники выделяют проблему поиска "качественных" заемщиков как наиболее серьезную в числе тех, с которыми лизингодателям пришлось столкнуться в истекшем году.
Дальневосточные эксперты лизингового рынка полагают, что до кризиса часть компаний вела неоправданно рисковую политику оценки клиентов, существовала практика заключения договоров без аванса и дополнительного обеспечения. Кризис заставил подходить к возможным сделкам более критично. Но сейчас, когда активная фаза кризиса миновала, многие игроки рынка начинают возвращаться к докризисным нормам оценки рисков клиентов. Те же участники рынка, кто и до кризиса грамотно минимизировал риски, продолжают подобную политику и в 2010 г.
Так, директор по продажам и маркетингу ЗАО "ДельтаЛизинг" Валентина ПОЛЯКОВА подтвердила традиционную позицию компании: "Мы не закручиваем гаек, определяя в "черные списки" какие-то отрасли или предметы лизинга, потому что даже среди компаний, работающих в отраслях, очень пострадавших от кризиса, есть весьма успешные. В кризисных условиях многое зависит от качества менеджмента. В работе мы руководствуемся теми же критериями, что и прежде: наш клиент должен иметь опыт ведения коммерческой деятельности, уметь уверенно и качественно управлять своим бизнесом. Главными инструментами по управлению рисками при низколиквидном или быстроизнашиваемом имуществе остаются аванс клиента и срок договора".
Директор Владивостокского филиала Группы компаний "Балтийский лизинг" Дмитрий ИВАНОВ рассказывает, что в условиях кризиса лизинговые компании были вынуждены провести оптимизацию бизнес-процессов, изменить технологии работы, процедуры риск-менеджмента, усовершенствовать подходы к оценке лизингополучателей. "Нельзя сказать, чтобы требования компании ужесточались или становились более либеральными за последние два года. Нам, как и другим лизинговым компаниями, в течение 2009 г. приходилось реагировать на новые риски". Эдуард АНТОНЮК, генеральный директор ЗАО "Дальневосточная лизинговая компания" (ДВЛК), констатирует, что какого-либо ужесточения требований к клиентам не было даже в разгар кризиса. Всего за 2009 г. ЗАО "Дальневосточная лизинговая компания" передала в лизинг имущества на сумму 700 млн руб.
По мнению генерального директора компании "Альянс-Лизинг" Ирины ПЛАКСИНОЙ, рынок лизинга прошел самую сложную фазу кризиса и постепенно начинает расти. С учетом трудной экономической ситуации компания увеличила требования к оценке финансового состояния лизингополучателя, повысилась нижняя граница авансового платежа до 20% и изменилась география предоставления лизинга, на сегодняшний день компания заключает договоры в пределах Приморского края. Глава компании подчеркивает: "Мы готовы поддержать и стабильные компании, и развивающиеся. Главное, чтобы проект был интересным и перспективным".
В то же время Анатолий ВОРОНЕЦКИЙ, заместитель генерального директора ОАО "ВТБ-Лизинг", полагает, что лизинговые компании по-прежнему будут уделять повышенное внимание контролю рисков, что является закономерной реакцией на кризисную ситуацию.
Финансовый лизинг стал основной услугой, которую в 2009 г. активно оказывали компании на Дальнем Востоке. Сделки по возвратному лизингу имели единичный характер. С точки зрения ряда экспертов, культура ведения бизнеса в нашей стране такова, что делает и оперативный лизинг высокорискованным продуктом, хотя он широко распространен во всем мире. Нередко компании признаются, что пока не предлагают оперативный лизинг. И это скорее правило, в котором есть исключения. Например, ВТБ-лизинг заключает договоры оперативного лизинга на подвижной железнодорожный состав, авиатехнику и буровое оборудование.
Как подчеркивает Руслан ЗАХАРОВ, начальник коммерческого отдела ЗАО "Сахалинская лизинговая компания" (SALCO), сегодня время конкурентных решений. И компания самостоятельно занимается поиском объектов недвижимости для дальнейшего оформления их в лизинг. "Наша задача – убедить клиента, что именно таким образом стать собственником недвижимости проще и выгоднее", – говорит Руслан Захаров. По его мнению, к рынку лизинга Сахалина в последнее время стали проявлять интерес хабаровские и приморские компании.
"У нас нет лизинга как такового, – заявил один из руководителей магаданской компании, которая активно занималась лизингом еще пару лет назад. – От лизинга у нас осталась только почетная грамота как лучшей компании в 2007г.". Наш собеседник полагает, что лизинг, который существует в рамках нынешнего законодательства, далеко не выгоден небольшим лизинговым компаниям. Сегодня в области проявляют активность организации из других регионов. Так, в январе 2010 г. компания "Юниаструм Лизинг" подписала договор с ведущей транспортной компанией г. Магадана на поставку пяти единиц самосвалов Volvo FM 6х4. Сумма договора лизинга составила 44 млн руб.
Вместе с тем, крупнейшие лизинговые компании Дальнего Востока продолжают энергично продвигать свою услугу вперед. Так, генеральный директор ЗАО "Универсальная лизинговая компания" Вадим ГУБКИН отмечает: "Число наших лизингополучателей стремительно растет, если раньше мы работали с двумя десятками крупных компаний, представляющих строительную отрасль Хабаровского края, то сейчас значительно расширилась как география нашей работы, так и отраслевая направленность клиентов. Сегодня нашими услугами пользуются не только в Хабаровском крае, но и на Сахалине, на Чукотке, в Москве, в Приморском, Забайкальском и Ставропольском краях, Якутии, Бурятии, Амурской и Еврейской автономной областях. Кроме строительных организаций, заключены договоры с крупными промышленными предприятиями, золотодобывающими артелями, предприятиями лесного и рыбного комплексов, торговли".
Рассказывая об изменениях на рынке лизинговых услуг, Валентина Полякова подчеркивает, что опыт успешной работы над различными проектами для малого и среднего бизнеса на территории всей России позволяет компании предлагать не виды лизинга, а множество вариантов решений финансовых задач клиента, не привязываясь к фиксированным авансам, валютам или срокам. При стандартном лизинге минимальный аванс составляет 15%, для экспресс-продуктов с упрощенным пакетом документов – 10%. Максимальный срок финансирования в "ДельтаЛизинг" сегодня – 5 лет. В апреле в компании снизили стоимость лизингового финансирования, теперь оборудование, технику или транспорт вновь можно приобрести на докризисных условиях.
Группа компаний "Балтийский лизинг" во втором квартале 2009 г. вывела на рынок программы автолизинга: "Старт", "Гран-При" и "Автопарк". В 2010 г. они были существенно доработаны: сократились сроки принятия решений, срок лизинга для сделок в рублях составляет до 3-х лет, аванс 10%. Для оформления не требуется большой пакет документов. Одной из крупнейших сделок Группы компаний "Балтийский лизинг" стал договор с ОАО Акционерная компания "Железные дороги Якутии", в соответствии с которым осуществлена поставка модернизированной секции тепловоза стоимостью более $1 млн.
По словам Эдуарда Антонюка, в отношении предлагаемых условий лизинга ДВЛК полностью вернулась на докризисный уровень. Минимальный размер авансового платежа снижен до 10%, ставки снижены в среднем на 5 %, а получить финансирование возможно на срок до 5 лет, если этого требует экономика проекта. Одна из последних сделок, которую отмечает Эдуард Антонюк, была заключена в мае 2010 г. – одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Приморья приобрело по договору лизинга производственное оборудование стоимостью 61,6 млн руб.
Изменение лизингового климата в недалеком будущем вряд ли предвидится. Вероятно, очевидные подвижки будут видны лишь на рынке лизинга коммерческой недвижимости. К примеру, он окажется в числе новых продуктов, которые ВТБ лизинг планирует предложить клиентам в ближайшее время после проведения тестовых сделок. Хотя специалисты отмечают, что лизинг недвижимости – одна из наиболее сложных сделок, требующая проведения всесторонней экспертизы и длительной подготовки сделки. Среди проблем выделяют различие между рыночной ценой и суммой учета на балансе, а также сложности оформления документов на недвижимость. Тормозит развитие и недостаточная прозрачность и стабильность самого рынка недвижимости.
Специалисты рассчитывают и на значительный спрос в сегментах морского и речного транспорта, а также телекоммуникационного оборудования. Продолжит свое развитие автолизинг. Например, новинкой станет совместная программа Росбанка с BSGV Leasing "Автотранспорт в лизинг". Программа поможет предпринимателям приобрести новый коммерческий, грузовой, представительский автотранспорт.
Как оказалось, прошедший год породил и другие тенденции на рынке дальневосточного лизинга. Как рассказал "ДК" Дмитрий Иванов, в течение всего 2009 г. отмечался "рост обращений потенциальных клиентов по поводу возможности приобретения или организации повторного лизинга изъятого компанией имущества". По сути, в результате кризиса в России создается новый рынок широкого спектра бывшего в употреблении имущества.
Кризисные условия не только научили лизинговые компании и банки реализовывать изъятое имущество, но и создали на рынке определенные условия по его обращению. И в дальнейшем этот фактор будет стимулировать обновление оборудования на действующих предприятиях, а для вновь создаваемого бизнеса поддерживать возможность приобретения использованного оборудования, выводимого из эксплуатации. И в том и другом случае услуги лизинговых компаний будут востребованы. Кстати, по оценкам "Эксперт РА", объем ремаркетинга на лизинговом рынке (продажа изъятой техники на вторичном рынке) за 2009 год составил более 7 млрд руб.
В целом, по мнению экспертов, для быстрого восстановления инвестиционной активности и объемов лизингового рынка необходимо не только улучшение общеэкономической ситуации, но и однозначно выраженное государством намерение содействовать развитию лизинговой отрасли, подкрепленное принятием соответствующих поправок в законодательство.
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