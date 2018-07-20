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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Августа, 10:14 |
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Без государственной поддержки не обойтись
Есть важное условие, которое бы способствовало развитию туризма: к увеличивающемуся потоку гостей должна быть готова инфраструктура – хорошие отели, достаточное количество переводчиков.
Но самое главное, чтобы само государство поддержало туристический бизнес. Для этих целей у нас в стране существует Национальная организация туризма в Корее. Начиная работать с Приморским краем, мы заключили соглашения о сотрудничестве с администрациями городов Находка, Артем, Партизанск. Города Владивосток и Пусан являются городами-побратимами. В этом году, в соответствии с договоренностями, пройдет обмен туристическими группами. Если налажены такие отношения на уровне власти, то частные туристические компании могут активнее развивать свой бизнес.
В этом году мы участвовали в выставке "Дальтур" совместно с корейскими компаниями. Мы помогаем им в продвижении туристического потенциала страны, они инвестируют в развитие инфраструктуры. В одиночку продвигаться на рынок другой страны трудно. Многие корейские компании заинтересованы в продаже туров в Россию, для этого они выстраивают отношения с вашими операторами. Эффективной площадкой для налаживания такого сотрудничества является туристическая выставка-ярмарка, которая пройдет в Корее летом. Мы ждем на нее представителей дальневосточных компаний. И подчеркну: если вы хотите получить хороший результат, вместе с компаниями представлять интересы региона должны властные структуры. Тем более если речь вести о таком амбициозном проекте, как организация межрегионального туристического продукта "Восточное кольцо России". Шансов для успеха этого проекта много.
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