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Сахалин: острова открытий

То, что туристическая отрасль может и должна стать эффективной составляющей экономики островной территории, вопрос для правительства Сахалинской области, не подлежащий сомнению. Более того, в последние годы в этой теме расставлены все точки над i.

Самый продуктивный – системный подход, поэтому в области утверждена областная целевая Программа развития туризма на 2009-2012 годы, принят закон "О туризме и туристической деятельности в Сахалинской области", приоритеты и задачи развития отрасли на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития области до 2020 года.

Если суммировать возможности для развития отрасли, то потенциал высок – область обладает обширными природно-рекреационными ресурсами и при этом занимает выгодное геостратегическое положение – рядом основные международные туристические потоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В правительстве области отмечают широкий диапазон предложений, которые уже сегодня готовы продавать туркомпании области. Основа для развития отрасли – бальнеологические ресурсы: горячие и минеральные источники, месторождения лечебных грязей, многообразие редких представителей флоры и фауны, более 1000 культурно-исторических объектов показа, ландшафтные возможности для занятия горнолыжным спортом и уникальная гидрология для дайвинга, водного спорта и морских круизов.

Анализ экономических условий развития отрасли, предложений занятого в этой сфере бизнеса позволил определиться с наиболее реальным временным горизонтом планирования – 4 года, в течение которых в развитие туризма в области будет вложено более 294 млн рублей. По информации агентства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, из них 2,4 млн будут направлены из областного бюджета. Остальные инвестиции должны быть частными. Исходя из этого расклада, определены акценты, на которые в своей деятельности должна обратить внимание власть региона. Это – развитие частно-государственного партнерства в сфере туризма: поддержка и стимулирование туристического бизнеса, разработка приоритетных инвестиционных предложений. Правительство области взяло на себя и значительную часть работы по рекламе туристического потенциала области, формированию ее имиджа.

Одна из форм поддержки бизнеса, занятого в туристической сфере со стороны правительства области, – компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на строительство туристической инфраструктуры на территории области. По словам руководителя агентства спорта, туризма и молодежной политики Магомеда МАГОМЕДОВА, начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела предоставляются субсидии в размере до 300 тыс. рублей.

Въезд туристов в область носит ярко выраженный сезонный характер – лето и осень. Однако обилие снега и мягкий климат на острове создают уникальные возможности для развития зимних видов спорта, которые какое-то время оставались невостребованными. Сейчас ситуация меняется кардинально, благодаря масштабным работам по реконструкции и расширению спортивно-туристического комплекса "Горный воздух", который расположен в черте города. К услугам туристов современные подъемники и несколько горнолыжных трасс. Кстати, в сезон склон горы освещается до самого позднего вечера.

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