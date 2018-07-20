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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Августа, 07:40 |
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Восточное кольцо – проект отдаленной перспективы
При этом мы не может делать ставку исключительно на те туристические ресурсы, которые подарены нам самой природой. К тому же она не только наделила регион красивыми пейзажами, необыкновенно богатыми реками и тайгой, но и создала определенные трудности для тех, кто хочет этим всем любоваться. Давайте оценим реалии нашей жизни: на всей территории Дальнего Востока – комары, мошка, гнус. Тот же клещ, по некоторым данным, за последнее десятилетие распространился настолько, что его можно "поймать" прямо в городе. А выезд на природу – это обязательная соответствующая экипировка, мази и прочее. Каждая территория должна определиться, что она хочет показать у себя. Если в Хабаровском крае есть уникальный объект – петроглифы Сикачи Аляна, то из него, прежде чем активно рекламировать, нужно сделать конфетку. Необходимо облагородить территорию, на которой находится это "чудо", сделать фон, чтобы оно смотрелось, красивый, яркий, привлекательный фантик. Да, можно придумать сказки, мифы о тех же петроглифах, но все это пока надо слушать с закрытыми глазами.
При этом не надо замахиваться на огромные инвествложения. Давайте возьмем историю Японии – что у нее есть такого необычного, с загадочной историей? Но японцы взяли и посадили сады с японской вишней, сели и стали любоваться все вместе ее цветением. А что, собственно, таких грандиозных затрат стоило создание этих садов? Или Германия с ее праздником пива. Она варила этот напиток всегда. А потом решила устроить праздник пива и созвала гостей. Сегодня это всемирно известное шоу, на которое стремятся попасть люди со всех концов света.
Самое главное – процесс должен быть кем-то организован. Начать должны власти: это нормативно-правовая база, земля и т.д., а бизнес подхватит. Например, в части развития крупных городов Дальнего Востока нужно начать с того, что облагородить пригородную зону. При этом государству тратиться не придется: надо только выделить земельные участки, провести целевые тендеры, а дальше дело за бизнесом. Понятно, что вначале речь может идти о бюджетном варианте отдыха для самих горожан. Чистые, минимально обустроенные площадки с беседками. Вот когда мы начнем сами отдыхать на цивилизованном уровне, тогда можно будет подумать и о дальнейшем развитии туризма.
Если говорить о проекте "Восточное кольцо России", то я считаю, что идея хорошая, к нему нужно стремиться. Если появится основа для создания подобного продукта, мы готовы поддержать проект и участвовать в его раскрутке, но в ближайшее время нет предпосылок для его реализации. Самая главная проблема в данном случае – транспортные затраты. На сегодняшний день транспортные вопросы на Дальнем Востоке не решены, мы только начинаем заниматься ими в виде субсидий в рамках конкретных программ для поддержки людей определенного возраста. Для того, чтобы оценить экономическую оправданность проекта, нужно элементарно посчитать расходы на преодоление отрезков пути по "Восточному кольцу". В итоге затраты только на дорогу окажутся выше, чем двухнедельная поездка дальневосточника в Таиланд, включающая как транспортные расходы, так и проживание, питание, развлечения. Кто же рискнет своими деньгами? Поэтому определенно, что "Восточное кольцо" – это проект на отдаленную перспективу.
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