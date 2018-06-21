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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 19:48 |
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"Арка" разукрашена в цвета воспоминаний
Выставка, представленная Консульством США во Владивостоке и партнером проекта "АЗИМУТ Отель Владивосток", объединяет культурные пространства России и США. Джордж Уммен, архитектор и художник, живет в Массачусетсе, но его работы посвящены родной Керале – региону на юго-западе Индии, где и живут воображение Уммена, его память – словом, то главное, что составляет основу его работы. Жизнерадостный, предприимчивый и, безусловно, наделенный недюжинным талантом американский живописец выставляет несколько серий своих лучших произведений во Владивостоке. От Новой Англии – к Дальнему Востоку, от Атлантического океана – к Тихому. Каждый город живет своей жизнью, и у каждого – своя мелодия улиц.
"Владивосток сегодня плавно и гармонично входит в международный художественный контекст, – говорит директор галереи "Арка" Вера ГЛАЗКОВА. – Надеюсь, наша выставка тоже станет международным событием. Мы очень благодарны за поддержку проекта Генеральному консульству США во Владивостоке. Томас АРБМРУСТЕР, завершив работу во Владивостоке, решил подарить городу выставку живописи. Так совпало, что и художник давно знал о городе и мечтал увидеть его. В результате американская живопись впервые представлена во Владивостоке в таком объеме".
Выставка "Цвета воспоминаний" включена управлением культуры города в список официальных мероприятий, посвященных празднованию 150-летия Владивостока.
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