Связь с умом

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 05 Июля, 05:48 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
04.07 |
Желающих работать на Дальнем Востоке ищут в Instagram
04.07 |
В центре Владивостока появятся дорожные знаки "Остановка запрещена"
04.07 |
В Приморье начал работу Восточный нефтегазовый форум
04.07 |
Жителей и гостей Владивостока накормят ухой в День рыбака
04.07 |
Болиды ННК рулят в новой экипировке
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Июля 2010, 11:00 | Регион сегодня

Связь с умом

Ушли в прошлое времена, когда деятельность компаний-операторов сотовой связи отождествлялась исключительно с предоставлением услуг связи. В не самом далеком прошлом к ним добавилось предоставление доступа к сети Интернет. Сегодня линейка сервисов телекоммуникационных операторов очень широка, и лишь пока они называются инновационными, поскольку преимущества, которые они дают пользователю, в скором будущем станут нормой жизни.

В Хабаровском и Приморском краях в последние дни состоялось немало событий, в центре которых были темы развития информационных технологий и знакомство бизнеса с их новыми возможностями. Такой обстоятельный диалог с сегодняшними и перспективными корпоративными клиентами провела команда компании "Мобильные ТелеСистемы", которая в формате VAS Road Show представила дальневосточникам широкий спектр новых продуктов и услуг.

– Корпоративный бизнес для нас – локомотив, – сказал директор филиала ОАО "МТС" в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Алексей САЛЬВА. – Новые услуги, которые мы впоследствии внедряли в других сегментах, прошли "обкатку" именно в корпоративном бизнесе, потому что этот клиент – заказчик гораздо более сложных решений.

Собственно в этом качестве корпоративный клиент выступает и для других операторов связи. Именно его потребности ложатся в основу разработки новых продуктов. Как заметил директор филиала "МТС" в Хабаровском крае Владимир ОСИПЕНКО, часто новые сервисы – это плод совместной работы. В ее основе инновационные технологии, позволяющие бизнесу быстрее расти и увеличивать выручку за счет снижения затрат, упрощения бизнес-процессов, роста эффективности сотрудников.

Спектр предложений инновационных технологий сотовой связи, которые уже сегодня можно использовать в работе корпоративного бизнеса, растет быстрыми темпами. При этом их востребованность напрямую зависит от информированности потребителей, их стремления выводить свои компании на современный уровень управления.

Среди инноваций – Телематика. По существу это объединение телекоммуникаций и информационных технологий для передачи информации между различными устройствами. Взаимодействие устройств (машин) при помощи технологий связи получило название machine-to-machine или М2М. И теперь терминалы самообслуживания "общаются" между собой самостоятельно…

Только в Приморском и Хабаровском краях к тарифу МТС "Телематика" за последние несколько месяцев подключено более тысячи объектов, среди которых – банкоматы, платежные терминалы, заправочные станции топливных компаний, счетчики воды и энергии для передачи данных в единую базу организаций.

С помощью услуги "Защищенная передача данных (APN)" через каналы пакетной передачи данных (GPRS) обеспечивается защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам компании. Услуга актуальна для сотрудников, которым необходим удалённый доступ к интернет-сайту, базам данных, файловым ресурсам, корпоративной почте, приложениям, а также для компаний, активно использующих в своем бизнесе удаленное оборудование и транспорт.

Компании, ведущие деятельность в сложных климатических условиях, могут воспользоваться специальными SIM-картами "М2М термо". И тогда ни при каких погодных обстоятельствах обмен данными между устройствами не прервется.

Услуга "МТС-коннект" в значительной степени уже известна дальневосточному бизнесу. Используя РС-карту или USB-модем, подключенные к ноутбуку, можно удаленно в любом месте получать доступ к сети Интернет.

Новое предложение "МТС 3G-роутеры" для корпоративных клиентов – это возможность организовать беспроводную сеть Wi-Fi в офисе, используя возможности сети ЗG МТС.

Это решение удобно для начинающих компаний, которые по различным причинам не могут подключить проводной Интернет либо используют морально устаревшее и неэффективное оборудование. Их ежемесячный трафик сравнительно небольшой, но и его хотелось бы получать за приемлемую цену.

Комплексное навигационное решение "Ника" предназначено для определения местоположения корпоративного транспорта. Помимо местоположения и направления движения, можно видеть скорость автомобиля, количество израсходованного топлива, температуру салона или грузового отсека и ряд других параметров. Экономия бензина по транспорту, оснащенному терминалами мониторинга, составляет в среднем 15%. Снижение общего пробега приводит к сокращению расходов на сервисное обслуживание и амортизацию.

Мониторинг транспорта можно оперативно проводить в любом месте с помощью мобильного телефона или USB-модема.

Сервис "Мобильный сотрудник" позволяет отслеживать местонахождение сотрудников компании – торговых представителей, экспедиторов или курьеров. Эта услуга позволяет также собирать информацию о перемещениях разъездных сотрудников, автомобилей или грузов с интервалом или по заданному графику, координировать действия сотрудников, отправляя и принимая SMS-сообщения прямо с сайта услуги, подготавливать автоматические отчеты обо всех перемещениях.

– Навигационные услуги мы опробовали в первую очередь на себе, – рассказывает руководитель отдела специальных услуг ОАО "МТС" Сергей ЕЛПАТЬЕВСКИЙ. – Они и сегодня позволяют нам знать, где находятся наши сотрудники, в техническом блоке "Ника" используется у нас для оптимизации скорости реагирования на внештатную ситуацию.

Электронная почта — это один из основных рабочих инструментов в современном мире. Однако у делового человека большую часть времени занимают командировки, встречи и переезды из офиса в офис. Что делать в случаях, когда под рукой нет компьютера, а быть постоянно на связи необходимо? Как вовремя ответить на важное письмо, подписать приказ или распоряжение, даже если вы находитесь вне офиса?

Решений немало. Одно из них – это комплексное решение для надежного удаленного доступа к корпоративной электронной почте – сервис BlackBerry®. С помощью этой услуги можно мгновенно обмениваться электронными письмами в любой точке покрытия МТС, просматривать вложенные файлы всех популярных форматов.

Услуга Бизнес-Почт@ – это возможность организовать для компании корпоративную электронную почту без затрат на программное обеспечение, оборудование и ИТ-специалистов. Это виртуальная услуга, которая не требует отдельного мобильного устройства, а работает на любом из имеющихся.

Чтобы сократить расходы на телефонную связь, большинство компаний пользуются офисными мини-АТС или же обеспечивают своих работников мобильной связью. Но с мобильных номеров сложно дозвониться до сотрудников, пользующихся только фиксированной связью. Приходится набирать и офисный номер, и внутренний, либо вызывать нужного абонента через секретаря. При этом вызовы оплачиваются по стандартным тарифам операторов фиксированной и мобильной связи.

Избавляет от этих неудобств комплексная услуга "Единый короткий номер (FMC)". Она позволяет объединить короткие номера фиксированной офисной телефонной сети (в одном или нескольких офисах в одном или разных регионах) и мобильные номера сотрудников в одну общую сеть, в пределах которой можно общаться по единой короткой нумерации с выгодными тарифами. Благодаря этой услуге сотрудники будут всегда оставаться на связи и смогут говорить больше за меньшие деньги.

Оптимизировать затраты на телефонные разговоры сотрудников можно, подключив "Анализатор счета". И тогда руководителю, бухгалтеру или ответственным за связь сотрудникам не придется анализировать расходы на связь вручную.

Сервис "Мобильная коммерция" специально разработан для компаний, использующих выездных сотрудников и торговых агентов. Это оперативный двусторонний обмен между мобильным терминалом и корпоративной базой данных, при котором соблюдаются все требования к безопасности данных.

"Территория бизнеса" – услуга, при помощи которой можно самостоятельно создать в офисе территорию радиусом от 500 метров, где звонки с мобильных телефонов сотрудников (до 50 номеров) на городские и мобильные домашнего региона будут предоставляться по льготным тарифам. И это далеко не все возможности. В сотовой связи инновационные услуги на самом деле быстро становятся повседневными.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика