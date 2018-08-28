Россия и Китай пошли на валютное сближение

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 20 Сентября, 01:02 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
19.09 |
Фотограф из Нью-Йорка привезла во Владивосток Пенелопу Круз и других
19.09 |
Приморье лидирует в сдаче биометрических данных среди регионов России
19.09 |
"Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
19.09 |
Сбербанк установил во Владивостоке "умную" остановку
19.09 |
На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Июля 2010, 11:00 | Регион сегодня

Россия и Китай пошли на валютное сближение

Недавние изменения валютного законодательства в КНР, позволяющие осуществлять китайские инвестиции в национальной валюте, и преференции, которые в этом случае получают предприятия, стали стимулом для более активного развития расчетов рубль-юань.

Еще несколько лет назад казалось немыслимым исключить из процесса проведения банковских операций между Россией и Китаем американские банки. А сегодня в ВТБ уже начались первые расчеты с Китаем без участия не только банков-посредников, но даже доллара, поскольку они идут в рублях и юанях. Лидерство ВТБ в данном секторе связано с особенностями политики банка в развитии международных экономических отношений.

Принципиальной позицией хабаровского ВТБ в области международного обслуживания всегда был упор на так называемые неценовые позиции, которые дают особые конкурентные преимущества. Этот подход мы обсудили во время встречи со специалистами хабаровского филиала Банка ВТБ в данном секторе, группу которых возглавляет начальник отдела документарных операций и валютного контроля хабаровского филиала Банка ВТБ Андрей СТЕМПКОВСКИЙ.

Основное преимущество ВТБ в части сопровождения внешнеэкономической деятельности клиентов – индивидуальный подход, а также повышение эффективности бизнеса. Так, специалисты банка изначально структурируют сделку, выбирая наиболее удобный способ расчетов (по словам специалистов, догм в этом деле нет). Актуально, что все платежные условия составляются и на английском языке – это входит в стандартные тарифы, то есть не требует дополнительных затрат.

Помимо обычной услуги оформления паспорта сделки банк консультирует клиента по возможным дальнейшим рискам, связанным как с законодательством стран-партнеров, так и с особенностями таможенного оформления и налоговой политики. Безусловно, клиента консультируют при конверсионных операциях, чтобы при покупке безналичной валюты для банковского перевода он не потерял из-за невыгодного курса. Также для оптимизации расчетов клиентов, работающих с импортом и экспортом, ВТБ начал эмиссию таможенных карт, позволяющих вести он-лайн расчеты за оформляемые через таможню грузы.

Интересен подход ВТБ в общении с клиентом – консультируя, научить самостоятельной работе. Специалисты банка говорят, что здесь уместна восточная поговорка: если ты хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу, если хочешь накормить на всю жизнь – научи его ловить рыбу. С той же целью филиал проводит тематические семинары, круглые столы для клиентов. Два последних состоялись в Южно-Сахалинске и Хабаровске.

Привлекательная форма сотрудничества – практика участия международников ВТБ в переговорах с зарубежными партнерами клиентов. С нерезидентами банковские специалисты обсуждают вопросы законодательства РФ, что позволяет избежать ошибок, связанных с недопониманием важнейших особенностей ведения бизнеса на территории сопредельных стран. Кроме того, участие в переговорах представителей Банка ВТБ, имеющего международные рейтинги и устойчивую репутацию в мировом бизнес-сообществе, гарантирует иностранным партнерам компетенцию и надежность их российских контрагентов.

Сегодня ВТБ в авангарде прорывного в сфере экономической деятельности России и Китая проекта – обеспечении прямых расчетов в нацвалютах. Если раньше это было, скорее, теоретическое желание, и дело продвигалось медленно, то сегодня, в том числе в связи с китайскими мерами, направленными на упрочение позиций юаня, дело принимает реальные очертания. В настоящее время вопрос об установлении прямой конвертации рубль-юань обсуждается на уровне Центральных банков России и Китая.

Банк ВТБ всегда активно продвигал идею организации расчетов в национальных валютах Китая и России. Весной 2010 года ВТБ объявил, что банкоматы группы будут принимать карты китайской платежной системы China UnionPay. Вскоре банк впервые открыл непокрытый импортный аккредитив в китайских юанях для группы компаний "Спортмастер". Исполняющим банком по аккредитиву выступил традиционный партнер ВТБ в КНР – Банк Китая.

На сегодняшний день запуск расчетов в нацвалютах состоялся и на уровне филиала – пробный транш прошел для ООО "Голдрегион-2", работающего с привлечением китайских инвестиций в сфере геологоразведки и горнодобычи. Напомним, еще в 2007 году у ВТБ был интересный опыт по проведению расчетов в рублях за китайские плазмотроны, приобретенные "Дальневосточной генерирующей компанией". В 2010 году очевидно, что расчеты в юанях и рублях станут в регионе не единичным случаем.

По словам специалистов, преимущество расчетов в юанях в том, что контрагент на территории Китая сокращает общие затраты по бизнесу, не нуждаясь в переводе юаней в доллары США. Кроме того, клиенты ВТБ констатируют, что при определении цены в юанях они могут получить существенную скидку – это прямая выгода от подобной операции. Особенно преимущества таких расчетов очевидны для компаний-партнеров на территории РФ и Китая, имеющих одного собственника, – они видят ситуацию комплексно. Поэтому, несмотря на то, что работа "через доллар" устраивала многих на протяжении последних лет, очевидно, что ситуация будет постепенно меняться.

Для обеспечения прямых расчетов в нацвалюте филиал создает для своих клиентов своеобразный "локальный рынок", когда, к примеру, импортер может купить юани у ВТБ из поступившей экспортеру выручки. В этом случае купля-продажа пройдет на основе курса ЦБ (плюс маржа продавца), а не китайского банка, на максимально выгодных условиях для обеих сторон.

Опрос клиентов ВТБ показал, что они заинтересованы в новых услугах. В частности, гендиректор ООО "Туристическая компания "Колесо путешествий" Алла ШАЙХУЛЛИНА рассказала: "Китай, как одно из приоритетных направлений нашей компании, занимает большую долю из общего объема расчетов с иностранными партнерами. Расчеты в юанях дадут нам хорошую возможность лучше ориентироваться в стоимости услуг, курсе юаня, получать более выгодную цену, что является важным моментом в нашем бизнесе, потому что Китай каждому дальневосточнику понятен и близок". По ее мнению, рынок перейдет на такие расчеты не быстро, и ситуация будет зависеть от ВТБ: "от предложенных программ, привлечения к сотрудничеству китайских организаций, от возможности закупать юань по более выгодному курсу непосредственно у банка ВТБ и соответственно от его возможности иметь запас этой валюты".

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика