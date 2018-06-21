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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:48 |
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Банкинг без границ
На сегодняшний день отечественные банки обладают достаточной, даже чрезмерной ликвидностью – сейчас стоит вопрос об эффективном и безрисковом вложении средств. Поэтому вряд ли в ближайшее время региональная финансовая система потребует вливаний денежных средств из-за рубежа.
Банковская система в точности транслирует состояние экономики – как исключительно внутренней, так и на уровне взаимоотношений российского бизнеса с зарубежными партнерами. Безусловно, в кризис объем операций внешнеэкономической деятельности у компаний-клиентов различных банков, расположенных на территории ДФО, резко сократился. В конце 2008 года в условиях нестабильности на мировых рынках и неизвестности в РФ, международный бизнес попросту замер. В России кризисные явления в мировой финансово-экономической системе были отягощены еще и внутренними проблемами, связанными с несовершенным государственным администрированием целых отраслей, и весьма доходных: лесной, автомобильной, металлургической, транспортной (в части функционирования портов, имеющих право на перевалку металлолома).
По данным начальника отдела документарных операций и валютного контроля хабаровского филиала Банка ВТБ Андрея СТЕМПКОВСКОГО, общая рыночная тенденция в тот период – снижение объемов экспорта и импорта – в Хабаровском крае выражалась в снижении объемов ВЭД более чем вдвое (на 53%). "Причины? По каждому направлению бизнеса – своя, – комментирует специалист кризисную ситуацию в разрезе внешнеэкономической деятельности в крае. – Сокращение импорта техники из Японии – в связи с повышением пошлин на иностранные автомобили, то есть мерами по поддержке отечественных производителей; падение объемов лесоэкспорта – за счет планируемого повышения пошлин на круглый лес, из-за чего ряд покупателей стали приобретать товар у северо-американских продавцов. На показатели повлиял и перевод бизнеса на московские компании (импорт через Москву), а также финансовые проблемы ряда предприятий".
При этом собеседник отметил, что объем хабаровского филиала по сопровождению ВЭД сократился меньше, чем рынок в целом. В основном это связано с тем, что клиентами ВТБ являются стабильные компании с серьезными партнерскими взаимоотношениями.
Потепление наметилось уже в 2009 году, после некоторой стабилизации ситуации на мировых рынках. Уже сегодня банкиры заявляют о выходе на докризисный уровень – если не по объему операций, то хотя бы по их количеству. Так, вице-президент НОМОС-РЕГИОБАНКА Дмитрий ГРИДНЕВ отметил, что в настоящее время количество заключаемых контрактов в сфере ВЭД у клиентов банка достигло докризисного уровня: только по головному офису еженедельно готовится порядка 20-30 паспортов сделок и дополнений к ним. По данным, предоставленным банком, он обслуживает порядка 20-30% операций ВЭД в Хабаровском крае (в зависимости от вида деятельности). "Безусловно, падение было у всех, и мы не исключение. Сейчас рынок и все его участники восстанавливаются", – уточняет господин Гриднев.
Директор управления транзакционных продуктов Дальневосточного банка Сбербанка России Елена ПОДКОСОВА солидарна с коллегами: "В первом квартале 2010 года наблюдается положительная динамика по внешнеторговым операциям клиентов Дальневосточного банка по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Подразделения Дальневосточного банка оформили паспортов сделок на 13% больше, а общий объем валютных операций наших клиентов в начале 2010 года превысил показатели первого квартала 2009 года на 22,5%. При этом объем средств, поступивших в пользу клиентов, вырос на 30,5%, а сумма платежей, совершенных клиентами по внешнеторговым сделкам, увеличилась на 10,7%".
Отметим, что и в сложный период дальневосточные предприятия не ограничивались исключительно ожиданием конца кризиса, достаточно оперативно реагируя на изменения рынка в пределах своих возможностей. Финансовый директор Азиатско-Тихоокеанского Банка Константин ДУРКИН приводит пример: "Многие организации, ранее специализировавшиеся на импорте, в период, когда курс доллара к рублю начал расти, сумели заняться экспортом, чтобы получить максимально возможные выгоды от имевшей место нестабильности курса рубля. Таких компаний, приспособившихся к изменившимся условиям рынка, есть немало среди наших клиентов".
По словам участников рынка и экспертов, до кризиса отечественные банки успешно и активно пользовались кредитными ресурсами, предоставляемыми банками-нерезидентами (иностранными банками). В кризис ситуация резко изменилась. У различных экспертов и участников рынка – разные мнения относительно первоначальной причины сокращения кредитования нерезидентами российских партнеров. Есть предположения, что нестабильность в зарубежной финансовой системе повлекла финансовый кризис в России. Но многие полагают, что у иностранцев деньги все-таки были, просто они не хотели вкладывать их в рисковые российские активы. Андрей Стемпковский считает, что основная причина снижения сроков финансирования не отсутствие возможности у инобанков (рынок хоть и менялся, но был), а проблемы с финансовым состоянием либо рейтингами у российских компаний, что не позволяло российским банкам принимать на себя кредитные риски данных клиентов.
"В тот сложный период все были закрыты, везде было общее недоверие. Но сразу после активной фазы кризиса, в 2009 году, рынок в целом, межбанковские взаимоотношения, в том числе на международном уровне, стали восстанавливаться", – констатирует председатель правления Восточного экспресс банка Сергей ВЛАСОВ.
Дмитрий Гриднев отмечает, что для региональной банковской системы проблема изменения условий, объемов, сроков кредитования нерезидентами не столь актуальна, как может показаться. "Мы формируем ресурсную базу в основном за счет привлечения средств клиентов – корпоративных и частных клиентов. Это остатки на счетах, вклады и депозиты. Поэтому и в кризисном 2009 году недостатка в ресурсах не испытывали: были свои валюта и рубли. Столь консервативная политика велась всегда как раз для того, чтобы избежать риска зависимости от ситуации на зарубежных рынках и не оказаться, как говорится, "в калоше"", – привел пример деятельности НОМОС-РЕГИОБАНКА собеседник. "Минимальный объем выпуска еврооблигаций должен составлять не менее $200 млн – не каждая банковская структура захочет привлекать такие ресурсы", – полагает господин Гриднев.
Между тем, если сектор партнерского кредитования (как на внутреннем, так и на международном рынках) был заморожен, то в части привлечения средств под реализацию конкретных проектов даже в кризис, и тем более после преодоления его активной фазы, российские банки различного масштаба не остались без поддержки зарубежных партнеров. В частности, тот же НОМОС-РЕГИОБАНК продолжал осуществлять документарные операции и имеет оптимистичные ожидания по долгосрочным аккредитивам в банках Китая и США.
Представляющий хабаровский филиал ВТБ Андрей Стемпковский сообщает: "В период кризиса сокращались сроки возможного финансирования российских предприятий со стороны иностранных банков. В это время срок иностранного финансирования (который прежде мог быть и 3 года) снизился до 1 года. Тем не менее рынок продолжал действовать, и на ВТБ риски открывали. Закрытия кредитных линий не было".
Собеседник так обрисовал сегодняшнюю ситуацию на рынке: "Сейчас иностранные банки готовы предоставлять финансирование на более длинные сроки, для первоклассных заемщиков это может быть и 10 лет. Процесс согласования с инобанками не изменился. Более того, сейчас стоимость иностранного финансирования дешевле, чем в докризисное время, так как ставка LIBOR (от которой идут расчеты) сейчас составляет 1-1,3%, а в докризисное время (например, 2006-2007) порядка 5%".
У Азиатско-Тихоокеанского Банка, одним из акционеров которого в 2008 году стала Международная Финансовая Корпорация, в кризис сложилась нестандартная ситуация: именно в 2009 году значительно увеличился объем документарных операций. Что, по мнению Константина Дуркина, подтверждает наличие спроса на относительно недорогие кредитные ресурсы, которые могут предоставлять только иностранные банки, а также демонстрирует потребность участников ВЭД обезопасить себя, предпочитая вместо банковских переводов использовать такие низкорисковые формы международных расчетов, как аккредитивы. "Вероятнее всего, объемы таких операций только будут расти, в настоящее время для крупнейших российских банков уже доступно фондирование с международных рынков по адекватным ставкам (уровень еще превышает докризисный, но уже сопоставим)", – говорит менеджер. Как сообщили в банке, МФК по итогам 2009 года увеличила кредитный лимит для АТБ на проведение внешнеторговых сделок.
Сергей Власов, комментируя поступательное движение в 2010 году банковского сектора к докризисному уровню, в том числе и в части пользования ресурсами нерезидентов, подчеркивает: "Тех возможностей, которые имелись в "благостный" период, и тех объемов уже не будет". Он добавляет: "И потребности в экономике не те, чтобы требовались прежние объемы привлечения зарубежных ресурсов, и настороженность все еще присутствует. Есть много факторов".
Профессор банковского дела Юрий РОЖКОВ заявляет: "На сегодняшний день потребности в пополнении российской банковской системы за счет иностранных кредитов нет – правительство обеспечило ей достаточные меры поддержки при небольшой стоимости денег, ликвидность наших банков сейчас огромна. Средства размещены в облигации Центробанка РФ, лежат на депозитах в ЦБ и на корсчетах в Банке России". По мнению эксперта, то, что банки "накачаны деньгами, просто ужасно – ведь размещать их пока некуда".
Дмитрий Гриднев также сообщает о достаточной ликвидности банковской системы: "Средств у банков сейчас более чем достаточно, хотя я подразумеваю "среднюю температуру по больнице". В основном эта ликвидность обеспечена деньгами не ЦБ, а средствами населения – прирост в конце 2009 – начале 2010 года составил порядка 30%. Для нашего банка избыток ликвидности – это нормальная ситуация, в силу консервативной политики по управлению рисками, и это обеспечивается как собственными ресурсами, так и средствами физических и юридических лиц – клиентов банка. Нормативы сейчас в великолепном состоянии – как по достаточности капитала, так и по его ликвидности. В настоящее время перед всеми стоит задача – вложить эти средства эффективно и без рисков".
Одно из актуальных направлений в банковском секторе сегодня – переход на прямые расчеты в рублях и юанях. Интерес к Китаю понятен: по данным Дальневосточного банка Сбербанка России, во внешнеторговой деятельности его клиентов со странами дальнего зарубежья основной объем операций приходился на страны Юго-Восточной Азии. При этом Китай лидирует с большим отрывом от Японии, Южной Кореи – его доля в страновой структуре экспорта в 2008-2009 годах составляли 28% и 24%.
"Важной тенденцией является рост интереса к расчетам в национальных валютах. Если год – полтора назад вопрос обсуждался на теоретическом уровне, то сейчас процесс перешел в практическую плоскость", – утверждает Андрей Стемпковский. В частности, во втором квартале в хабаровском филиале ВТБ было открыто восемь счетов участников ВЭД в юанях. У ряда клиентов уже есть определенные намерения провести операции в юанях либо рублях, часть контрактов уже в проработке. Среди примеров, когда необходимы расчеты в юанях, собеседник назвал проект геологоразведки с участием китайского партнера (согласно законодательству КНР инвестиции в эту отрасль за рубежом возможны только в национальной валюте – расчеты по такому проекту на днях прошли через расчетные счета в нацвалюте, недавно открытые в филиале ВТБ для Сельхозбанка Китая). Кстати, в мае 2010 года хабаровский филиал ВТБ получил право самостоятельного установления котировки юаня для расчетов контрагентов в России и КНР.
В другом крупном банке – Сбербанке – также считают актуальной тему взаимодействия российских и китайских банков в приграничных регионах в части межбанковских расчетов в национальных валютах. 26 января 2010 года Дальневосточный банк Сбербанка России подписал договор об установлении корреспондентских отношений с Хэйлунцзянским территориальным филиалом Торгово-Промышленного банка Китая в г. Харбин. Как пояснили в пресс-службе ДВ Сбербанка, соглашением установлена "принципиальная договоренность о возможности осуществления расчетов в национальных валютах между всеми филиалами Торгово-Промышленного банка Китая провинции Хэйлунцзян и подразделениями Дальневосточного филиала Сбербанка".
Отметим, что прежде этот банк уже установил прямые корреспондентские отношения в рублях и юанях со Строительным и Сельскохозяйственным банками Китая. После заключения договора с Торгово-Промышленным банком Китая (крупнейшим банком не только в КНР, но и в мире), Дальневосточный банк Сбербанка России предлагает полный комплекс услуг по расчетам в долларах США, рублях и китайских юанях со всеми крупнейшими банками соседней республики", – сообщили в пресс-службе.
Характерно, что заинтересованность в прямой конвертации рубля и юаня проявляют и вносят свою лепту в развитие этого процесса не только крупные банки, ориентированные на корпоративных клиентов. Так, и у Восточного экспресс банка (специализируется на обслуживании физлиц), как сообщил председатель его правления, "есть все необходимые договоренности с Народным банком Китая – процесс медленно, но идет". Несколько лет назад Сергей Власов одним из первых банкиров амбициозно заявлял о необходимости внедрения прямых расчетов.
Периодически всплывает вопрос о ежедневной котировке рубль-юань на биржевом рынке. Безусловно, она будет способствовать реализации давно намеченных планов банкиров приграничных территорий. Между тем участники рынка констатируют, что пока нет достаточного оборота в этих национальных валютах, потому и тормозится процесс.
"Сейчас, несмотря на старания самих банков, в силу различных причин – от субъективных до объективных (например, связанных с особенностями китайского законодательства) – это направление скорее потенциальное", – дает свою оценку реализации проекта по прямой конвертации рубля и юаня представитель НОМОС-РЕГИОБАНКА (также активно участвующего в этом проекте) Дмитрий Гриднев. По его словам, в настоящее время клиенты банка и их китайские контрагенты предпочитают доллары США, а интерес к национальным валютам носит точечный характер. "Мы заключили договор с Сельскохозяйственным банком Китая, позволяющий давать клиентам прямые котировки, но курс опирается на внутренние валютные рынки доллар/рубль в России и юань/рубль в КНР – организованного валютнообменного рынка национальных валют нет", – сообщил собеседник. Он также выразил мнение, что прямая конвертация будет не стимулом для развития расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем, а их следствием.
Региональный бизнес по-прежнему ориентирован на Китай и страны АТР. К примеру, вопреки кризисным явлениям, Восточный экспресс банк сохранил ежегодный объем переводов в Китай в размере $1 млрд. А в ВТБ даже отмечают рост объема платежей через действующий на базе филиала Расчетный центр с КНР (по итогам 2009 года объем платежей через него составил $1,1 млрд). Данную ситуацию банкиры объясняют оживлением торговли с Китаем.
Очевидно, что вопросы международного сотрудничества для финансовых структур, расположенных на территории Дальнего Востока, будут актуальны вне зависимости от кризиса – российский бизнес на приграничной территории всегда будет смотреть на Восток, и наоборот. Как подчеркнули в Сбербанке, Китай и дальше будет главным направлением развития международных отношений банковской сферы Дальневосточного региона.
И если сегодня отечественным банкам достаточно своей ликвидности, то через несколько лет может оказаться, что наша растущая как на дрожжах экономика вновь потребует свежих вливаний извне. А после окончательной стабилизации на мировом рынке российские банки захотят возобновить практику размещения своих средств на депозитах иностранных банков. Ведь это бизнес, где дело лишь в цене и рисках.
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