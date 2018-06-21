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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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15 Июля 2010, 11:00 | Регион сегодня
ТМК: бурим до отказа
Низководный мост через Амурский залив строится полным ходом. Хотя еще несколько лет назад трудно было представить, что весьма необычный для Дальнего Востока проект эстакады над самой мелководной частью залива получит путевку в жизнь.
Решение было принято стремительно – Владивосток задыхался от дорожных пробок, и необходимо было расшить самое узкое "горлышко" – федеральную трассу М-60, которая, по сути, является единственным выездом из приморской столицы. Столь же стремительно развернула работы выигравшая этот объект на тендере Тихоокеанская мостостроительная компания. Мост является частью новой дороги пос. Новый – п-ов Де-Фриз – Седанка – бух. Патрокл, три участка которой сооружает ТМК. Это трасса от п-ова Де-Фриз до бух. Патрокл, сначала она идет над морем, а затем – по сопкам и распадкам речки Седанки и далее.
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