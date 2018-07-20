|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 04 Августа, 08:10 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Пунктик для заграницы
По словам Виктора Елютина, областной центр Приамурья для международной встречи выбран не случайно – на территории области есть семь пунктов пропуска смешанного типа, здесь достаточно объемный грузо- и пассажирооборот. И соответственно недостатки в работе пунктов пропуска видны весьма отчетливо. "Деятельность пунктов пропуска на российско-китайской границе должна быть синхронизирована, чтобы она начиналась и заканчивалась в одно и то же время, продолжалась без перерыва на обед, – считает Виктор Елютин. – Совместно с китайскими коллегами будем решать эти вопросы, чтобы грузы, пересекающие Государственную границу, не простаивали, а граждане обоих государств чувствовали себя комфортно".
На российской границе более 400 пунктов пропуска, такого количества нет ни в одной стране мира. К примеру, в США их 320, в КНР – порядка 300. Неудивительно, что половина из этих четырех сотен российских пунктов не обустроена, а часть – закрыта. Когда Росграница получила во владение все это хозяйство, сразу встал вопрос: как его цивилизованно обустроить? Первое, что сделали, – обратились к международному опыту. И сразу выяснилось: здесь мы ощутимо отстали от наших соседей.
Работу пункта пропуска испытал на себе практически каждый, кто хотя бы раз пересекал Госграницу. Туристы, отправляющиеся из Благовещенска в Хэйхэ, каждый раз недоумевают, почему на одни и те же процедуры пограничники и таможенники соседнего государства тратят гораздо меньше времени, чем наши. Почему на той стороне элементарно больше квадратных метров, есть удобные пандусы для чемоданов на колесиках и гораздо меньше толчеи.
Этими же вопросами задался председатель общественного совета при Дальневосточном управлении Росграницы, руководитель регионального отделения Российского Союза туриндустрии Александр ОСАУЛЕНКО. Рабочая группа под его руководством изучила опыт КНР, Кореи и Японии и пришла к выводу, что в большинстве своем отечественные дальневосточные пункты пропуска напоминают временные сооружения, не соответствующие своему назначению. У наших соседей есть достаточные площади для ожидания, пункты питания, "дьюти фри". Временные замеры показали, что пограничный контроль в КНР занимает 10-20 секунд на человека, а на российской стороне счет идет на минуты, хотя это и не превышает наш регламент.
- Значит, надо пересмотреть регламенты и приблизить их к международным нормам, – считает Александр Осауленко. – И устранить причины временных потерь: оснастить пункты пропуска современным технологичным оборудованием, развить инфраструктуру, улучшить профессиональную и психологическую подготовку сотрудников.
Пункт пропуска должен иметь современный облик. Совместно с рядом НПО Росграница приступила к разработке таких проектов. Виктор Елютин заверил, что железнодорожный мостовой переход в районе села Нижнеленинское в ЕАО проектируется по современным стандартам.
Подтянуть науку к организации работы пунктов пропуска было еще одной из задач круглого стола. Варианты таможенной логистики на примере пункта пропуска "Приморье-1" предложил заместитель генерального директора ДНИИМФ Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ. Его выступление заинтересовало не только россиян, но и их китайских коллег.
Впрочем, представители китайских делегаций своим опытом особо не делились, лишь умоляли поскорее открыть не действующие сейчас пункты пропуска Джалинда – Мохэ и Ушаково – Хума (оба – в Амурской области). У китайцев уже много лет все готово к работе, и бездействие российской стороны наносит им колоссальные убытки. Правительство уезда Хума даже пообещало дать кредит российской стороне на обустройство и открытие пункта пропуска в Ушаково. Прибыль от работы будет такова, уверены китайцы, что российская сторона этот кредит очень быстро погасит.
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.