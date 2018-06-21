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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:04 |
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Туризм взяли в кольцо
Над его созданием, осмыслением проблем, которых предстоит решить множество, работает большой коллектив единомышленников, убежденных в перспективности туристической отрасли региона. В конце июня в Якутске прошла международная научно-практическая конференция "Трансграничный проект "Восточное кольцо России как основа формирования единого туристического пространства и инструмент сотрудничества стран Северо-Восточной Азии", в которой приняли участие 150 человек. В их числе 35 представителей дальневосточных регионов и 17 – зарубежных участников из Китая, Японии, Республики Корея, Австрии, Франции, США, Финляндии. В Якутии собрались представители Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерального агентства по туризму, члены Координационного совета по туризму Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье" (ДВиЗ), ученые, руководители туристических компаний. Кворум получился представительный.
В республике этому объединяющему проекту придают особое значение. На одной из секций с докладом выступил сам президент Якутии Егор БОРИСОВ, а новый премьер-министр Галина ДАНЧИКОВА, приветствуя гостей на пленарном заседании, гарантировала всяческое содействие его продвижению. А чтобы идея не застряла на уровне дискуссий, республиканское министерство по делам предпринимательства, развития туризма и занятости предложило к обсуждению проработанную Концепцию трансграничного проекта "Восточное кольцо России", формализовав многочисленные мнения и предложения регионов в конкретный документ. Проект концепции после бурных дискуссий был одобрен, а план дальнейших действий согласован на Координационном совете Межрегиональной Ассоциации. Таким образом, сделан очередной шаг в реализации идеи, которая появилась на свет еще в 2006 г.у и не осталась благим намерением. Проект развития туристического потенциала нашел отражение в Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г., а это значит, что решение задачи лежит в русле государственной политики. Можно рассчитывать на поддержку федерального центра, но при условии, что "Восточное кольцо России" будет не просто красивым брендом, а комплексом согласованных действий, станет экономически просчитанным инвестиционным проектом. Именно его Ассоциация ДВиЗ может предъявить для оформления бюджетной заявки на включение в федеральные целевые программы.
Один из конечных этапов добычи алмазов – так называемое отсечение. Основательно размельченная и перемытая кемберлитовая руда, стекающая по вертикальному транспортеру, просвечивается рентгеновскими лучами. Распознав алмаз, умная машина выбивает его из общей массы. До этого "момента истины" – огромный труд по поиску месторождений, строительству рудников, перевалке миллионов тонн руды. И если провести аналогию с проектом "Восточное кольцо России", то организаторам туристической отрасли региона предстоит еще и построить свои "рудники", и решить огромное количество трудноподъемных в условиях нашего обширного по территории региона проблем. Проведена только разведка – "месторождения" с хорошим содержанием туристического ресурса есть, разбросанные на тысячи километров друг от друга.
В основе объединительной идеи туристических продуктов региона по замыслу разработчиков проекта, Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия) может быть "история заселения, формирования человеческих сообществ на восточных территориях России". Путешествия познавательного характера – основа маршрута, на которую накладываются различные элементы экологического, событийного, гастрономического, активного, этнографического туризма. "Наша страна полна чудес, о которых пора узнать".
Чудес в восточной части России действительно немало. Но, прежде чем они станут востребованными туристами, предстоит пройти длинный путь самим организаторам туризма в регионе. Мы не можем обеспечить транспортную доступность ко многим уникальным туристическим объектам. Не решив этой проблемы, рассчитывать на массовый поток не приходится. Круг замыкается – высокие транспортные тарифы отсекают значительную часть желающих посетить регион, обслуживание "эксклюзивных" путешественников не позволяет предпринимателям развивать инфраструктуру, пусть даже они обладают суперинтересным и уникальным продуктом.
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