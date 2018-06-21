Туризм взяли в кольцо

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 27 Июня, 19:04 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
27.06 |
Определена деловая программа Восточного экономического форума во Владивостоке
27.06 |
На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
27.06 |
В Приморье учредили звание "Народный мастер"
27.06 |
Айсен Николаев, врио главы Республики Саха(Якутия): У нас налицо явный бюджетный кризис
27.06 |
В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Июля 2010, 11:00 | Регион сегодня

Туризм взяли в кольцо

Заглянуть в пятисотметровый кратер алмазной трубки "Мир", увидеть сокровища Алмазного фонда Республики Саха (Якутия), среди жаркого лета оказаться в Царстве вечной мерзлоты, подняться на Ленские столбы и ощутить величественное течение Лены – все эти богатства Якутия готова внести в общую копилку туристической отрасли региона. Уже скоро она должна наполниться "взносами" всех регионов Дальнего Востока, Забайкальского края, Республики Бурятия. "Восточное кольцо России" – межрегиональный объединенный туристический бренд обретает реальные черты.

Над его созданием, осмыслением проблем, которых предстоит решить множество, работает большой коллектив единомышленников, убежденных в перспективности туристической отрасли региона. В конце июня в Якутске прошла международная научно-практическая конференция "Трансграничный проект "Восточное кольцо России как основа формирования единого туристического пространства и инструмент сотрудничества стран Северо-Восточной Азии", в которой приняли участие 150 человек. В их числе 35 представителей дальневосточных регионов и 17 – зарубежных участников из Китая, Японии, Республики Корея, Австрии, Франции, США, Финляндии. В Якутии собрались представители Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерального агентства по туризму, члены Координационного совета по туризму Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье" (ДВиЗ), ученые, руководители туристических компаний. Кворум получился представительный.

В республике этому объединяющему проекту придают особое значение. На одной из секций с докладом выступил сам президент Якутии Егор БОРИСОВ, а новый премьер-министр Галина ДАНЧИКОВА, приветствуя гостей на пленарном заседании, гарантировала всяческое содействие его продвижению. А чтобы идея не застряла на уровне дискуссий, республиканское министерство по делам предпринимательства, развития туризма и занятости предложило к обсуждению проработанную Концепцию трансграничного проекта "Восточное кольцо России", формализовав многочисленные мнения и предложения регионов в конкретный документ. Проект концепции после бурных дискуссий был одобрен, а план дальнейших действий согласован на Координационном совете Межрегиональной Ассоциации. Таким образом, сделан очередной шаг в реализации идеи, которая появилась на свет еще в 2006 г.у и не осталась благим намерением. Проект развития туристического потенциала нашел отражение в Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г., а это значит, что решение задачи лежит в русле государственной политики. Можно рассчитывать на поддержку федерального центра, но при условии, что "Восточное кольцо России" будет не просто красивым брендом, а комплексом согласованных действий, станет экономически просчитанным инвестиционным проектом. Именно его Ассоциация ДВиЗ может предъявить для оформления бюджетной заявки на включение в федеральные целевые программы.

Один из конечных этапов добычи алмазов – так называемое отсечение. Основательно размельченная и перемытая кемберлитовая руда, стекающая по вертикальному транспортеру, просвечивается рентгеновскими лучами. Распознав алмаз, умная машина выбивает его из общей массы. До этого "момента истины" – огромный труд по поиску месторождений, строительству рудников, перевалке миллионов тонн руды. И если провести аналогию с проектом "Восточное кольцо России", то организаторам туристической отрасли региона предстоит еще и построить свои "рудники", и решить огромное количество трудноподъемных в условиях нашего обширного по территории региона проблем. Проведена только разведка – "месторождения" с хорошим содержанием туристического ресурса есть, разбросанные на тысячи километров друг от друга.

В основе объединительной идеи туристических продуктов региона по замыслу разработчиков проекта, Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия) может быть "история заселения, формирования человеческих сообществ на восточных территориях России". Путешествия познавательного характера – основа маршрута, на которую накладываются различные элементы экологического, событийного, гастрономического, активного, этнографического туризма. "Наша страна полна чудес, о которых пора узнать".

Чудес в восточной части России действительно немало. Но, прежде чем они станут востребованными туристами, предстоит пройти длинный путь самим организаторам туризма в регионе. Мы не можем обеспечить транспортную доступность ко многим уникальным туристическим объектам. Не решив этой проблемы, рассчитывать на массовый поток не приходится. Круг замыкается – высокие транспортные тарифы отсекают значительную часть желающих посетить регион, обслуживание "эксклюзивных" путешественников не позволяет предпринимателям развивать инфраструктуру, пусть даже они обладают суперинтересным и уникальным продуктом.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика