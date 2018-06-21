|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 29 Июня, 03:38 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Японские откровения Колымы
Из Токио вернулась официальная делегация Магаданской области, возглавляемая губернатором Николаем ДУДОВЫМ. Вместе с губернатором Колыму представляли председатель Магаданской областной Думы Александр АЛЕКСАНДРОВ, председатель комитета экономики Ирина ПЕНЬЕВСКАЯ, руководитель СВКНИИ Николай ГОРЯЧЕВ, директора компаний ОАО "Сусуманзолото", ООО "Трио РОСа", "Производственное объединение 999", Дукатской горно-геологической компании Владимир ХРИСТОВ, Михаил СУХАНКИН, Евгений ВИШНЕВСКИЙ и Юрий РАДЧЕНКО.
Еще до приезда магаданской делегации в Токио интерес к Колыме проявили как официальные власти Японии, так и около 100 фирм. Все они заявили о своем желании принять участие в презентации Магаданской области. Для японцев стало откровением, что в недрах Колымы содержится фактически вся таблица Менделеева, ее ресурсы оцениваются в $1,7 триллиона, а природа столь богата и первозданна, что трудно найти более экзотическое место для искушенного цивилизацией глаза. Представитель японской корпорации NHK господин ИШИКАВА считает, что сразу преступить к сотрудничеству возможно в области добычи рыба и переработки морской продукции, а так же в сфере туризма. "После сегодняшней презентации у меня возник большой интерес к полезным ископаемым. В будущем, в перспективе это очень хорошая ниша для сотрудничества", – отметил г-н Ишикава.
Особенно японских предпринимателей воодушевило то, что на территории Магаданской области действует режим Особой экономической зоны. Это упрощает выстраивание взаимовыгодных международных отношений. С другой стороны, Токио отдает приоритет в международном сотрудничестве Дальнему Востоку, как своему ближайшему соседу.
Посол России в Японии Михаил БЕЛЫЙ уверен, что первая в Японии презентация Магаданской области обязательно будет результативной. "Я говорю, будет, потому что после презентации необходимо время, чтобы японский бизнес переварил, осознал, что для него может представлять интерес. Наше посольство будет работать в плане расширения связей между японским бизнесом и Магаданской областью и в продвижении тех проектов, которые так рельефно прозвучали в выступлениях представителей области", – отметил посол.
Интерес к Колыме проявили и японские СМИ. По главному национальному каналу прошел репортаж о презентации Магаданской области и интервью губернатора Николая Дудова. Он не только рассказал о потенциале территории, но и вспомнил о трагических страницах нашей истории, временах "Севвостлага", его дорогами пришлось пройти и японским военнопленным. С 1945 по 1949 год на Колыме в различных организациях "Севвостлага" работало 3998 военнопленных японцев. Из них 450 человек были переведены в Находку, погибли около 80 человек. Несмотря на такие неприятные воспоминания, японцы не держат зла, история есть история, сегодня нужно выстраивать конструктивные дружественные отношения, считают они и активно выходят с предложениями о сотрудничестве
Крупнейшая технологическая компания Kawasaki, занимающаяся выпуском газотурбинных двигателей, уже имеет опыт сотрудничества с дальневосточными территориями, она поставляла свою продукцию для нужд коммунального хозяйства небольших населенных пунктов Приморского края. Губернатор Магаданской области Николай Дудов тоже заинтересовался газовыми турбинами, работая как на сжиженном газе, так и на другом топливе с максимальным КПД, они могут выдавать и недорогую теплоэнергию и горячую воду, что очень ценно для удаленных колымских поселков.
В Токио в торговом представительстве России Магаданская делегация провела переговоры с крупнейшей японской компанией Pawer System. Эта корпорация известна тем, что сумела решить проблему переработки мусора в стране в RDF – альтернативное топливо с высокой степенью теплоотдачи. Другое направление компании – переработка базальта. Его в Японии используют в машиностроении как заменитель пластика и металла и даже для изготовления легкого огнеупорного снаряжения для пожарных (изготовление изделий из пластика). Директор российского координационного центра корпорации Pawer System г–н ДЗЕ так объяснил свое желание работать на территории Магаданской области: "Я думаю, что разумнее всего роувенг делать в месте, где находится базальтовое сырье. К тому же Магаданская область – сосед Японии. Поэтому мне этот проект интересен".
Примерно через месяц в Магадане уже начнет работать завод по производству минеральной ваты, изготавливаемой из базальта. Крупные местные компании в его строительство инвестировали $8 миллионов. Они готовы вместе с потенциальными японскими партнерами заняться и производством базальтовой нити.
Председатель совета директоров ОАО "Сусуманзолото" Владимир ХРИСТОВ говорит, что производство, которое будет запущено в Магадане, несколько отличается от того, которое обсуждалось на встрече в торгпредстве: "Мы будем выпускать тепло-, звукоизоляционные материалы. А здесь шла речь о производстве роувенга, который используется в тканых изделиях, космической промышленности, авиации. Это очень сложное технологическое производство. Завод мы будем готовы запустить через месяц, начать его прокрутку, и он всю потребность Магаданской области и прилегающих территорий закроет".
Попутно с минеральной ватой на производстве планируют выпускать сэндвич-панели для строительного комплекса территории. Новый завод даст области дополнительно как минимум 60 рабочих мест. При условии участия японской стороны масштабы базальтового производства возрастут кратно. А то, что японцы придут в эту и другие отрасли промышленности нашего региона, несомненно.
По мнению председателя Магаданской областной Думы Александра Александрова, на сегодня региональное законодательство самое либеральное, самое прогрессивное. "Этим составом думы нам удалось сделать то, что любой инвестор, который просчитывает экономику и накладывает на наши законы – об ОЭЗ, об инвестициях, видит те выгоды, которые к нашей экономике идут большим плюсом", – подчеркнул Александров.
Японцы быстро отреагировали на полученную информацию и предоставленные возможности. В числе магаданской делегации был генеральный директор ООО "Производственное объединение 999" Евгений Вишневский. Он привез с собой ювелирные изделия с самородками, выпускаемые его фирмой. Сразу после презентации японская фирма Reed exhibthion пригласила его на переговоры, и руководитель компании получил хорошее предложение. "Для нашего предприятия участие в официальной делегации Магаданской области в Токио – очень полезное мероприятие в том плане, что мы узнаем зарубежные рынки и предлагаем свою продукцию, изучаем спрос, – поделился Вишневский. – Хочется отметить, что наша продукция неизменно вызывает интерес у зарубежных покупателей. Так было в прошлом году в Харбине, где мы участвовали в международной выставке в составе магаданской делегации, так и в этом году в Токио к ней был проявлен большой интерес. В частности, неизменно хороший спрос, как в нашей стране, так и за рубежом, имеют обручальные кольца с золотыми самородками. Мы встречались в Токио с компанией Reed exhibthion, которая пригласила нас на крупнейшую международную выставку. Выставка пройдет в январе в Токио. Надеюсь, мы примем там участие, привезем продукцию и узнаем, насколько она востребована".
По приглашению губернатора в июле японская делегация приедет в Магадан для участия в научно-практической конференции по добыче золота. Это станет очередным шагом на пути развития наших взаимоотношений.
Губернатор Магаданской области Николай Дудов результатами презентации остался доволен. "Встречи в Министерстве экономического развития и торговли, Министерстве природных ресурсов, в МИДе показали, что интерес к нашей территории есть. Предложения, связанные с разработкой наших минерально-сырьевых ресурсов вызывают у них определенную заинтересованность. Теперь необходимо найти точки соприкосновения, которые позволили бы нам сегодня достичь конкретных договоренностей, перевести их в практическое русло и заниматься совместным взаимовыгодным бизнесом. Думаю, что, в свою очередь, заслуживают внимания предложения японской стороны по использованию современных технологий – выработке электроэнергии и тепла, оснащению региона современной землеройной и строительной техникой. Это важно в силу того, что территория развивается, экономика растет. Необходимо думать, каким образом укреплять материально-техническую базу народнохозяйственного комплекса", – заключил губернатор.
Внешнеторговый оборот предприятий Магаданской области в 2009 году составил $166,74 миллионов. Стоимость экспорта Колымы в Японию в 2009 году оценивается в $10,16 миллионов, она увеличилась в 129 раз за счет рыбы и морепродуктов. Из Японии Магаданская область ввозит горную технику – бульдозеры и экскаваторы, погрузчики, а так же легковые и грузовые автомобили. Общая сумма импорта в прошлом году превысила $76 миллионов.
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- За "Премией развития" нужно поспешить
- Совет Федерации подготовил предложения по корректировке закона о "дальневосточном гектаре"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.