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15 Июля 2010, 11:00 | Регион сегодня

Форум успешных

Как и в прежние годы, в торжественной церемонии открытия "АмурЭкспоФорума" участвовали первые лица Приамурья и г. Благовещенска, соседней китайской провинции Хэйлунцзян. Второй раз на празднике присутствовали представители властных структур Республики Саха (Якутия).

Открывая выставку-ярмарку, губернатор Приамурья Олег КОЖЕМЯКО подчеркнул, что с каждым годом она набирает обороты и на сегодняшний день является одним из самых ярких подобных мероприятий Дальнего Востока.

– Выставка-ярмарка ставит перед собой серьезные задачи. Это, во-первых, поиск наиболее эффективных путей развития экономики Дальнего Востока в рамках Стратегии развития Российской Федерации до 2020 года и укрепления позиций нашей страны в Тихоокеанском регионе. Во-вторых, нам необходимо понять собственные возможности в межотраслевой кооперации и скорректировать сотрудничество с российскими партнерами, зарубежными странами и показать свой потенциал возможным инвесторам, – сказал губернатор.

На "АмурЭкспоФоруме-2010" продукцию, товары, услуги представляли 344 предприятия и организации из различных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Особое оживление царило на экспоместах тематического направления "Продукты питания". Полюбившаяся амурчанам продукция компаний "МиС", "Ратимир", "Скиф", "Григ Чернобельского", кондитерской фабрики "Зея", комбината "Тепличного" и других экспонентов расходилась влет. Прямо на глазах у многочисленных покупателей изготавливала хлебцы "Израильская лепешка". "Центр пищевых технологий" презентовал ингредиенты для хлебопекарной, кондитерской и мясной промышленности, а также представил уникальные для нашего рынка сорта хлеба, один из которых, как утверждают специалисты Центра, изготовлен по рецепту, восстановленному западными учеными по тексту Библии.

Разнообразием новых отечественных и зарубежных технологий выделялась экспозиция "СтройДом". Их презентовали ООО "Геотехнологии", ООО "Новые технологии", "Доктор Ван" (ИП Законова Е.А), ООО "Мостоотряд-Т", участники коллективной экспозиции Амурского регионального отделения Союза машиностроителей России и другие.

Успешным оказался дебют нового направления "АмурЭкспоФорума-2010" – "Краеведение". Издательские проекты представили: ОАО "Амурская ярмарка", ООО "Амурский пресс-клуб", кафедра русского языка АмГу, ГАУ Амурской области "ЦСН Амурской области", Издательский центр "Приморская книга" и другие. Выставленные в краеведческих экспозициях книги пользовались большим спросом. "Присутствие раздела "Краеведение" на "Амурэкспофорум-2010" является по-своему знаковым, поскольку означает поворот российского предпринимательства к культуре и рассмотрение культурных событий (книгоиздательства, музейных экспозиций и т.п.) как неотъемлемых составляющих современной жизни. По сути, это возрождение традиции меценатства – покровительство культурным ценностям и понимание их важности, поскольку "не хлебом единым жив человек". Безусловно, в этом огромная заслуга организаторов ярмарки", – считает доктор филологических наук Елена ОГЛЕЗНЕВА.

Уверенно завоевывает амурский рынок якутский бизнес. После "АмурЭкспоФорума-2009" в Амурской области открыли фирменные магазины мясоперерабатывающие компании "Хоту Ас" и "Скиф". В нынешнем году их примеру намерен последовать рыбозавод.

Насыщенной была деловая программа выставки-ярмарки. Первым мероприятием деловой программы "АмурЭкспоФорума-2010" стало выездное заседание экспертов Международного симпозиума "Климат. Журавли. Люди", который проводился на базе Муравьевского парка устойчивого природопользования. Представители 14 стран со всех пяти континентов вели разговор о негативном воздействии климата и сопутствующих ему факторов на журавлей и места их обитания, а также на хозяйственную деятельность.

В рамках "АмурЭкспоФорума" прошли также совещание хлебопеков Амурской области, пресс-конференция представителей правительства Республики Саха (Якутия) и руководства приехавших на "АмурЭкспоФорум" предприятий, на которой шла речь о планах сотрудничества Якутии с Амурской областью. Ряд участников выставки-ярмарки провели презентации и мастер-классы.

Кульминацией "АмурЭкспоФорума-2010" стала церемония награждения победителей конкурса "Медаль Амурской ярмарки". Этот конкурс проводился уже в десятый раз. За все время было вручено 618 Золотых медалей и 158 Серебряных. В нынешнем году было отмечено 57 видов продукции, из них Золотой медалью – 47, Серебряной – 8, Дипломом – 2. Золотой медали был удостоен и информационный партнер "АмурЭкспоФорума" – журнал "Дальневосточный капитал". В числе золотых медалистов также книга "Энциклопедия рекордов. Приморский край. Все самое, самое, самое...".

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