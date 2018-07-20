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Якутия с новым президентом
И это назначение – самый главный фактор, определяющий в перспективе преемственность политики республиканской власти. Якутия в последние годы набрала высокую скорость в развитии региональной экономики, выстроила фундаментальную основу индустриальных и социальных преобразований. Этот фундамент строился большим коллективом единомышленников, а проектировщиками и прорабами процесса выступали Вячеслав ШТЫРОВ, теперь уже бывший президент, и Егор Борисов, теперь уже бывший председатель правительства. Похоже, в республике не стали менять коней на переправе, но решили придать развернувшимся преобразованиям новый импульс.
"Не растерять имеющиеся результаты, достигнутые многолетним кропотливым трудом. Не свернуть с избранного пути всесторонней модернизации республики и поступательного социально-экономического роста. Не уступить наши лидерские позиции по достигнутым показателям на Дальнем Востоке и в Российской Федерации, – обозначил свою позицию Егор Борисов и подчеркнул: – Но также мы должны понимать, что сохранять – не значит плыть по течению. Конечно, былые успехи не нужно забывать. Надо отдавать должное прежним руководителям республики, которые в свое время в тех или иных конкретных исторических и политических условиях принимали ответственные решения по развитию республики. Однако мы не должны жить прошлым. Мы должны думать о будущем".
Уже первым кадровым решением новый президент обозначил, что будут нестандартные подходы к формированию команды, предложив депутатам на утверждение неожиданную кандидатуру председателя правительства – впервые в истории Якутии эту должность заняла женщина – Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА.
С 2002 по 2007 год – первый заместитель постоянного представителя Якутии при Президенте РФ, зампредседателя правительства республики. На посту вице-премьера координировала вопросы экономики, налоговой, бюджетной политики, тарифно-ценовой политики, региональной статистики, банковской и страховой деятельности, поддержки предпринимательства. Организовывала работу и контролировала деятельность органов исполнительной власти: министерства финансов, министерства экономического развития, министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости, министерства внешних связей.
Неожиданным кадровым решением стало и предложение на пост вице-президента 35-летнего Дмитрия ГЛУШКО, занимавшего до этого пост первого заместителя министра науки и профессионального образования. Основными приоритетами в его работе, по словам Егора Борисова, станет развитие инновационных проектов, проведение грамотной социальной политики.
Практически за два дня в республике был сформирован новый кабинет министров, в котором большинство соратников нового президента сохранили свои посты. Айсен НИКОЛАЕВ вновь назначен руководителем Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия). Должность первого вице-премьера сохранил Геннадий АЛЕКСЕЕВ. На новую ступень – в ранг первого вице-премьера поднялся министр экономического развития Алексей СТРУЧКОВ.
В команде президента остался и Вячеслав Штыров, теперь в роли представителя республики в Совете Федерации. Оставивший этот пост накануне первый президент республики Михаил НИКОЛАЕВ назначен Государственным Советником Республики Саха (Якутия). Эта должность в Якутии введена впервые по аналогии с Татарстаном, где подобный пост занимает также их первый президент Минтимер ШАЙМИЕВ.
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