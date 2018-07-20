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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:14 |
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Переход к электронным закупкам идет достаточно тяжело
Насколько мы можем судить из нашего опыта работы с дальневосточными компаниями – участниками торгов, процесс перехода к электронным закупкам идет достаточно тяжело. Прежде всего, это связано с необходимостью получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) и регистрации на всех электронных отобранных правительством пяти торговых площадках. Весь процесс занимает около месяца. При этом у каждой ЭТП свои процедуры регистрации, возможно, даже не всегда и всем понятные. В то же время служба поддержки у них работает достаточно плохо – дозвониться практически невозможно, что усложняет процесс начала участия в электронных торгах. В связи с такими проблемами появились даже компании, которые оказывают консультационные услуги в части получения электронной цифровой подписи и регистрации на электронных торговых площадках.
Пока сложно по-настоящему оценить все достоинства электронных аукционов, поскольку, как и в начале любых новых инициатив, должно пройти достаточно времени, чтобы отшлифовать процессы на законодательном и техническом уровне. Минусы практики проведения электронных аукционов можно условно разделить на два вида, присущих госзакупкам в целом. Во-первых, плохая проработанность законодательства, практика участия фирм-однодневок, ограничение конкуренции и, во-вторых, процедурные проблемы, т.е. несовершенство функционала электронных торговых площадок, плохая поддержка пользователей, технические ошибки программных средств на электронных торговых площадках. Эти недоработки постепенно устраняются, законодательство совершенствуется, что в конечном счете должно привести к большей прозрачности и удобству проведения электронных закупок.
Мы достаточно оптимистично смотрим на развитие электронных торгов, поскольку это позволит заказчикам эффективней проводить закупки, а поставщикам затрачивать меньшие ресурсы на участие. Стоит отметить положительную тенденцию к открытости закупок в целом. Ежедневно специалисты нашей компании анализируют более 500 источников информации на предмет объявления тендеров. И мы наблюдаем, что на примере госзакупок многие коммерческие компании решили публиковать информацию о своих тендерах в Интернет. Некоторые это делают с помощью нашей информационной системы www.dvtender.ru, что позволяет им сократить издержки. И, конечно, мы, как налогоплательщики, хотели бы знать, на что и в каких количествах расходуются средства нашим государством, – открытые электронные аукционы, сосредоточенные на нескольких площадках, позволяют СМИ иметь доступ к такой информации и широко обсуждать спорные с точки зрения общественности закупки.
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