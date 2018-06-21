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15 Июля 2010, 11:00 | Регион сегодня

От молотка к мышке

Для практики электронных торгов 2010 год можно назвать по большому счету переломным. Или переходным. Именно с этого года аукционы в электронной форме получают статус обязательных, правда, сначала только для части заказчиков.

Еще в прошлом году Федеральным законом от 08.05.2009 № 93-ФЗ в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" была введена новая глава 3.1 "Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме". Эта глава обязала федеральных заказчиков осуществлять с 1 июля 2010 года размещение заказа открытым аукционом в электронной форме на федеральных электронных площадках. Для государственных и муниципальных заказчиков субъектов Российской Федерации ее применение становится обязательным с 1 января 2011 года.

На электронные аукционы федеральные власти возлагают особые надежды. Переход на электронный формат торгов позволит, по мнению его сторонников, достичь прозрачности государственных закупок, ухода от сговоров, коррупционных сделок, что неизбежно приведет к снижению издержек заказчиков. Кроме того, электронные аукционы призваны сделать сам процесс размещения госзаказа наиболее открытым для конкуренции, а также обеспечить существенную экономию бюджетных средств. Предполагается, что выход системы электронных аукционов по госзакупкам на проектную мощность позволит государству экономить до 1 трлн рублей, что составляет порядка 25% затрат.

Введение обязательных электронных торгов фактически проходит в три этапа. Первый из них, когда новая форма торгов по большому счету прошла обкатку, завершается 1 июля 2010 года. Именно для этого периода распоряжением Правительства РФ был определен перечень товаров, работ и услуг, которые можно закупить исключительно через электронные аукционы. В этот перечень вошли только некоторые, хотя и довольно значимые позиции, такие как, например, полиграфическая и печатная продукция, канцелярские принадлежности, электронно-вычислительная техника, автомобили и гаражное оборудование, услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисной оргтехники, услуги по уборке зданий и прочее. Наверное, не случайно первыми для этой практики решением правительства были выбраны именно федеральные заказчики.

– У нас эксперимент начался именно с федеральных заказчиков, которые редко проводили электронные торги, – говорит директор по продажам ЗАО "Сбербанк-АСТ" Юлия ОБАЛЯЕВА, – а сейчас по закону все федеральные заказчики с 1 января должны проводить электронные торги по 23 пунктам, а с 1 июля переводится до 80% госзакупок в электронный вид. Работая в регионах, мы столкнулись с плохой информированностью федеральных заказчиков об информационных технологиях, электронных торгах и о возможности заключения электронного контракта по сути. На бумажном носителе им все понятно, а в электронной форме – это некоторый шок.

С первого июля, когда начинается реализация следующего этапа, перечень этот значительно расширяется. По заявлению ФАС, с этого времени доля федеральных заказов, заключаемых через электронные торги, достигнет 70% от их общего числа. Уйдут со временем в небытие, полагают специалисты этого ведомства, запросы котировок, не более 15% останется конкурсов, а остальное пространство займут именно электронные аукционы. А со следующего года, когда электронные торги станут обязательными и для региональных и муниципальных заказчиков, планируется введение в эксплуатацию общероссийского официального сайта для размещения заказов. Таким образом, будет создана единая система, включающая федеральный, региональный и муниципальный заказ с общими электронными площадками, информационными источниками, реестром контрактов, чем собственно и завершится переходный период к новой форме торгов.

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