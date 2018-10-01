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Суббота| 20 Октября, 08:49 |
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Взрослые дети
Тебе, как человеку очень сентиментальному, казалось, что на последнем звонке и уж тем более на выпускном ты выплачешь все глаза. На самом же деле улыбка не сходила с твоего лица – и когда дети, привыкшие совсем к другим танцевальным ритмам, кружились в школьном вальсе, и когда на экране арендованного «Океана» менялись кадры из школьной жизни всего выпуска, и когда они обращались со сцены к своим педагогам и родителям, и когда отрывались до семи утра на прощальной дискотеке… То, какими они выросли, наполняло тебя и других родителей такой гордостью!
А какими взрослыми и самостоятельными казались они сами себе! Возможно, потому что это первый выпуск, отучившийся полные 11 лет, без всяких перескоков через класс. Практически всем по 18, а кому-то вот-вот исполнится 19, поэтому многие из них уже давно водят машины – кто родительские, а кто и свои собственные, – что дает им другое самоощущение.
Но для родителей-то они по-прежнему дети. И, оставляя дочь одну в городе, ты по привычке заказываешь для нее такси в компании, предоставляющей услугу сопровождения ребенка до квартиры, вводя в ступор таксистов.
Конечно, ты готовилась к предстоящему расставанию и заблаговременно начала «прививать» и ее, и себя летними языковыми курсами в чужой стране. Первый год ты скрывала свои слезы от нее, а она, как оказалось, от тебя, но зато вы постепенно научились отрываться друг от друга и спокойно переносить долгую разлуку. И спасибо современным технологиям связи, позволяющим быть в круглосуточном телефонном и интернет-доступе! А как ты радовалась, казалось бы, незначительным фразам из ее электронных писем: «nu chto mogy vam, moi dorogie, rasskazat)) lekzia po gotovke bila ne ochen)) pelmeni delalis nemitimi rykami, s nezapletennimi volosami, poetomy vasha doch reshila oboitis bez degustazii natsionalnoi kuhni)))». Значит, что-то из твоего «нудежа» про чистоту рук и прочее все-таки оседает у нее в голове!
С того самого момента, как она впервые протянула тебе свою ручонку, вы пошли по жизни за руку, но ты, как ни странно, не отфиксировала момент, когда роли ведущего и ведомого стали то и дело меняться. Сначала она читала те книги, смотрела те фильмы и слушала ту музыку, что советовала ей ты. Потом ты стала читать те книги, смотреть те фильмы и слушать тех исполнителей, что выбирает она. Это позволяет вам обеим находиться на одной волне и говорить на одном языке, даже когда вас разделяют тысячи километров. Иногда ты устаешь от ее выбора, но когда ее нет рядом, все равно включаешь в машине флэшку с ее музыкой или непроизвольно останавливаешься на канале, который смотрит она…
Даже когда вы с ней чересчур эмоционально выясняете отношения, вспыхивая, как спички, от случайно оброненного слова или оттенка тона, все равно остаетесь самыми родными на свете людьми, и ты понимаешь, что ее «А что тебе не нравится? Я вся в тебя!» – абсолютная правда. И переспрашиваешь саму себя: «А чего ты и вправду ждешь? Она действительно твоя копия». И именно поэтому тебе так близки и понятны все ее мысли, чувства, ощущения. Поэтому вы синхронно – и слово в слово – реагируете на одни и те же события...
А еще неожиданно для себя самой ты вдруг обнаруживаешь, что твое настроение определенно зависит от «погоды» в ее личной жизни. От того, что сказал он и что ответила она… И ты безумно благодарна ей за то, что тебя впускают в эту жизнь, доверяют свои переживания, хотя и не всегда следуют твоим советам.
Предвидя скорую разлуку, ты стараешься проводить с ней как можно больше времени, и она этим активно спекулирует, причем едва ли не с начала года: «Папа, это последняя зима моего детства, и ты еще будешь жалеть, что тебе не надо больше возить меня на горнолыжку!», «Мама, твоя работа никуда не убежит, а возможности сходить с дочерью в кино или кофейню тают на глазах», «Ребята, я понимаю, что по субботам вы не возите меня в школу, но эту традицию надо менять: еще полгода (месяц, неделя…), и вам будет катастрофически не хватать общения со мной, и вы с тоской будете вспоминать об упущенном шансе – провести несколько дополнительных минут по утрам с любимой дочерью!»…
Все, школа наконец-то закончилась, и теперь можно спать часа на полтора-два больше. Она уезжает, и теперь не нужно подстраивать распорядок дня под ее тренировки, соревнования или танцевальные баттлы, как было все эти годы. Можно не сидеть полночи у компьютера, параллельно дожидаясь, пока она вернется на заказанном тобой такси с дня рождения подруги. Можно уезжать на выходные с пятницы или ранним субботним утром, не завися от ее возвращения с уроков. Словом, можно быть абсолютно свободными. Только вот свобода эта – во всяком случае, пока – не пьянит. И ты уже сейчас пытаешься узнать точные сроки каникул в ее университете, чтобы провести зимний отпуск вместе, ведь пока ей интересно отдыхать вместе с родителями – этим надо пользоваться. И, понимая, что жить тебе отныне придется на два города, а точнее на две страны, выкупаешь заранее авиабилеты, чтобы летать к ней как можно чаще… И снова вносишь в «Дела» в своем телефоне пометку «Разбудить дочика!» по ее же просьбе, ведь когда у нее раннее утро, у тебя в разгаре рабочий день. И тем более не можешь позволить своему мобильному быть разряженным, чтобы не пропустить звонок от нее. Ведь ее «мама» в телефонной трубке через тысячи километров – по-прежнему самое сладкое и самое желанное в мире обращение.
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