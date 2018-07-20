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Четверг| 26 Июля, 11:38 |
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Человек и море вновь вместе
В этом году конкурсанты не намерены были удивлять зрителей и жюри каким-то особым ракурсом съемки или уникальной техникой монтажа. Все уже придумали главные герои – человек и море. И их противостояние.
«География фестиваля – география планеты: Гренландия, Антарктида, Арктика, южные моря, – рассказывает Василий СОЛКИН, председатель отборочной комиссии телефестиваля «Человек и море», директор Центра защиты дикой природы «Зов тайги». – За интересными репортажными и документальными лентами прилетают редакторы спутниковых каналов из Москвы и Вьетнама, а значит, формируется некий прообраз телерынка, когда работы, сделанные на Камчатке, интересуют продюсеров из Калининграда и наоборот. Приезжают тележурналисты из Якутии, Магадана, Санкт-Петербурга. Даже сухопутные города, как всегда, находят морские темы, потому что человек и море – это ещё и человек и природа, по сути своей».
В фестивальной программе особое место занял фильм японской телерадиовещательной компании NHK о цунами 11 марта. Цикл первых репортажей о волне, которая принесла страшное бедствие в Японию, показали без перевода и субтитров. Эти эксклюзивные кадры ещё не видели в России.
Выбирали лучшие материалы в 9 номинациях настоящие «морские волки»: вице-адмирал, председатель Владивостокского морского собрания Борис ПРИХОДЬКО, возглавивший в этом году жюри конкурса, а также капитаны дальнего плавания Вадим АБОНОСИМОВ, Виктор МИСЬКОВ и Михаил РОБКАНОВ. По традиции победители получили символы морского города – маяки, чтобы они освещали путь настоящим профессионалам.
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