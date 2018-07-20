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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Июля, 04:00 |
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Владивосток вновь выбрал «Женщину года»
Генеральным партнёром события выступила cтоматологическая клиника «Dr. Edranov». Ведущими выступили блистательная Анастасия ЗАВОРОТНЮК и неподражаемый Тимур РОДРИГЕЗ. Своим пением весь вечер всех восхищала Полина ГАГАРИНА. В рамках мероприятия прошел показ меховых изделий Valentino от салона элитной одежды «Имидж». А танцевальная студия премиум-класса «Артэ» приготовила в качестве сюрприза для гостей перфоманс в стиле бурлеск.
Праздник не был бы столь грандиозным, если бы не партнёры мероприятия: официальный авиапартнёр компания «Аэрофлот», салон Spafesta, компания «Ростелеком - Дальний Восток», студия красоты «КУБ», салон европейского серебра «IST’A», компания «Алокозай Восток» табачная марка «Esse», сеть фитнес-клубов №1 «World Class», ТД «Игнат», «Студия эстетической медицины», мультибрендовый бутик мебели ROYAL INTERIOR, дизайн-центр свадебной и вечерней моды «Ренессанс», группа компаний «Капитал строй» «Приморский комбинат рекламы», компания «Доминик декор».
Информационную поддержку события осуществляли генеральный информационный партнёр телеканал «РЕН-ТВ», официальная радиостанция церемонии радио «Монте-Карло» и информационные партнёры: «off», журнал Rabbit, газета «Коммерсантъ», кинотеатр NewWave Сinema, MoiGorod.ru.
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