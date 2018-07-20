Рынок luxury возобновил рост

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 23 Июля, 15:53 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 930 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
23.07 |
Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
22.07 |
На социальное развитие Дальнего Востока будет направлено 55,8 млрд рублей
21.07 |
138 жителей Владивостока помогли осуществить мечту Нелли Мизь
20.07 |
По миру с "Суммой"
20.07 |
Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Июля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Рынок luxury возобновил рост

Эксперты предсказывают, что в 2011 году рост мирового рынка luxury составит 8%. Ранее уже оглашались цифры прогноза роста 3-5%, однако теперь специалисты сделали цифры более оптимистичными, хотя и более скромными, чем в прошлом году, когда рост рынка составил 12%.

Это хорошие новости для мирового рынка предметов роскоши, особенно если учесть проблемы с таким крупным рынком премиум-сегмента, как Япония.

До 2014 года специалисты прогнозируют среднегодовой прирост рынка luxury на 5-6%. Японский рынок luxury упадёт на 5% за этот год, а его прирост начнётся лишь с третьего квартала текущего года. Китайский же по одним прогнозам в 2011-м вырастет на 25%, по другим (в частности, по данным консалтингового агентства McKinsey & Co) удвоится к 2015 году и станет самым крупным в мире. К этому времени он может составить 20% мирового рынка предметов роскоши. В Европе специалисты предсказывают рост премиум-сегмента на 8%, в Америке - на 7%.

www.vipclass.org

Самый дорогой дом в мире находится в Индии, в городе Антилла. 170-метровый гигант принадлежит самому богатому человеку в Индии - Мукешу АМБАНИ. Этот человек является председателем совета директоров крупнейшей индийской компании Reliance Industries. На строительство этого дома ушло 7 лет и потрачено $1 млрд.

Дизайн здания основан на древнеиндийской традиции гармонизации пространства Ваасту. Идейная вдохновительница - супруга миллиардера Нима АМБАНИ. Это она предложила сделать каждый этаж особенным и применить различные материалы.

Дом высотой 174 метра разделен на 27 этажей. Первые шесть- автостоянка. Особенность здания - двухвысотные этажи. Танцзалы, оранжереи, бары, комната с искусственным снегом - здесь есть все, чтобы можно было отдохнуть и расслабиться. В особняке девять лифтов, на крыше - вертолетная площадка. Его обслуживает огромный штат слуг - 600 человек. А живет в нём… шесть человек.

Самый дорогой телефон в мире - iPhone 3GS SUPREME - сделан под заказ, специально для австралийского бизнесмена. Работа по изготовлению телефона заняла 10 месяцев. Создателем самого дорого телефона в мире является английский ювелир Stuart Hughes из компании Goldstriker. Корпус электронного устройства создан из чистого золота 917 пробы общим весом 271 г., а экран обрамляют 136 бриллиантов, общим весом 68 карат. Вес бриллиантов на навигационной кнопке составляет 7,1 карата. Логотип Apple на задней панели выложен 53 бриллиантами. К смартфону был изготовлен футляр, для создания которого использовали превосходного качества нубук. Самый дорогой мобильный телефон продается совместно с семикилограммовым боксом, который вырезан из цельного блока гранита Кашмир Голд. Цена за комплект составляет 1,92 миллиона фунтов стерлингов, или более 3 миллионов долларов США.

Самый дорогой ковер был продан на аукционе Sotheby's в Катаре за 5 485 000 долларов США. Он был изготовлен в 1860 годах. Предмет из семьи индийского махараджи расшит двумя миллионами жемчужин, украшен сапфирами, бриллиантами и изумрудами. Изначально предполагалось, что ковер будет являться украшением гробницы пророка Мухаммеда в Медине, т.к. предназначался в качестве подарка. Но, к сожалению, махараджа не успел преподнести это изделие в дар, и самый дорогой ковер остался в Индии, будучи помещенным в музей в Дели. Представители аукциона ожидали, что ковер уйдет не менее чем за $20 млн. Однако из-за того, что в аукционе приняло участие меньшее количество людей, нежели изначально планировалось, стартовая цена ковра была снижена до $4 500 000 долларов США. Но это не помешало ковру получить звание «самый дорогой ковер в мире».

Самый дорогой компьютер

До конца 2010 года самым мощным компьютером в мире считался Jaguar производительностью в 1,64 петафлоп. Но в конце 2010 года его потеснил новый китайский суперкомпьютер Tianhe-1A, который почти вдвое мощнее американского лидера. Гонка за создание самого мощного компьютера стала национальной гордостью.

Компьютер Tianhe-1A - «Млечный путь номер один» - создан в Национальном Университете Военных Технологий Китая и имеет производительность в 2,5 петафлоп, что составляет более двух квадриллионов операций за секунду. В нем установлено 14336 центральных процессоров Xeon X5670, а также 7168 графических процессоров Nvidia Tesla M2050. Чтобы создать Tianhe-1A, разработчикам понадобилось $88 млн. Его ежегодное обслуживание требует $20 млн, а численность обслуживающего персонала этой машины составляет 200 человек.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика