Партнерство в образовании

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 05 Июля, 05:47 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
04.07 |
Желающих работать на Дальнем Востоке ищут в Instagram
04.07 |
В центре Владивостока появятся дорожные знаки "Остановка запрещена"
04.07 |
В Приморье начал работу Восточный нефтегазовый форум
04.07 |
Жителей и гостей Владивостока накормят ухой в День рыбака
04.07 |
Болиды ННК рулят в новой экипировке
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Июля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Партнерство в образовании

Вопросы подготовки рабочих кадров для экономики в первые месяцы 2011 года стали одним из акцентов планирования развития России. Дважды – в марте и апреле – под непосредственным руководством Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА проходили рассматривавшие данную тематику совещания, в апреле же президент поставил задачу активизации работы по насыщению экономики квалифицированными трудовыми ресурсами перед полпредом Дальневосточного федерального округа Виктором ИШАЕВЫМ. В июне окружной совет при полпреде обсуждал пути ликвидации кадрового дефицита, дисбаланса спроса и предложения на дальневосточном рынке труда.

Для Хабаровского края, укрепляющего позиции промышленного центра Дальнего Востока, этот вопрос также имеет первостепенное значение. Впрочем, как отмечалось на совете, здесь накоплен и немалый положительный опыт в работе на данном направлении.

Говоря о насыщении экономики кадрами, губернатор Вячеслав ШПОРТ отмечает:

– В некоторых отраслях положение дел в Хабаровском крае можно назвать критическим. В области машиностроения создался острый дефицит специалистов разных направлений, начиная от рабочих-инструментальщиков, слесарей, сварщиков, станочников. Очень востребованы рабочие высокой квалификации в строительной отрасли. Не хватает инженерных кадров, работников со средним специальным образованием. При всем том, что у нас практически по всем направлениям организована работа и есть центры переподготовки, многие предприятия активно участвуют в подготовке кадров для своих нужд в учреждениях среднего и начального образования, кадровый спрос остается высоким.

По данным министерства экономического развития и внешних связей края, в 2011 году потребность экономики региона в квалифицированных специалистах, имеющих начальное профессиональное образование, в транспорте, например, составит 853 вакансии, в то время как, по данным регионального министерства образования, количество выпускников профессиональных училищ для отрасли – 507 человек. В машиностроении при потребности в 174 квалифицированных рабочих профессиональные училища и лицеи выпустят только 131 специалиста. Еще резче разрыв в машиностроении по удовлетворению потребностей в сотрудниках со средним профессиональным образованием: при заявках на 905 человек ссузы края выпустят только 574 молодых специалистов для данной отрасли.

В целом потребность в рабочих кадрах в 2011 г. составит 3443 человека, а ожидаемый выпуск учреждений начального профобразования – 3344 человека. При этом лишь 1592 выпускника готовы трудоустроиться, 471 человек выражает намерение продолжить образование, 21% подлежит призыву в ряды вооруженных сил. Таким образом, дефицит квалифицированных рабочих покрывается системой образования только на 46,2%. Несколько лучше обстоят дела с удовлетворением потребности в специалистах среднего звена, сформированной в 2011 году на уровне 2365 человек. По той же схеме расчетов она будет удовлетворена работающими в крае ссузами на 83%.

По мнению заместителя начальника отдела профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края Людмилы КОЧНЕВОЙ, в числе основных причин возникновения кадрового дефицита – демографический спад 90-х годов прошлого столетия и активная минусовая миграция тех лет, приведшая к оттоку квалифицированных кадров в центральные районы страны. Сегодня почти все выпускники школ могут поступить в вузы, и привлечь их в техникумы, колледжи, училища и лицеи не так просто. Тем не менее работа на данном направлении в крае ведется весьма успешно, если не брать во внимание проблему нехватки молодежи.

Одна из наиболее действенных мер – профессиональная ориентация с помощью организации отраслевых кластеров, являющихся системой непрерывного профессионального образования по схеме: школа – профобразование – трудоустройство. Подготовка к дальнейшей профессии начинается еще в школе, по заказу конкретного работодателя, обучение продолжается в учреждениях профессионального образования, в ходе которого обучающимся предоставляется практика на базовом предприятии, а впоследствии, после получения начального, среднего или высшего профобразования, предприятие-заказчик принимает их в свой коллектив. Сейчас правительство края ставит задачу развития кластерной модели подготовки в авиастроении, строительстве, лесной отрасли.

В регионе действуют 27 краевых учреждений начального и среднего профобразования. Все они получают краевой заказ, сформированный министерством образования и науки края на основе общей заявки министерства экономического развития и внешних связей, созданной по предложениям профильных министерств, ведущих собственный анализ кадровых потребностей отраслей экономики. Этот документ утверждается на уровне вице-губернатора. Таким образом, краевые учреждения профессионального образования получают государственное задание и финансирование под его реализацию из краевого бюджета.

Исходя из прогноза потребности в кадрах, профессиональная школа края корректирует перечень специальностей, по которым ведется подготовка специалистов. Только в последнее время открыта подготовка по новым профессиям и специальностям: электромонтер пожарно-охранной сигнализации, контролер станочных и слесарных работ, педагогика дополнительного образования, стоматология профилактическая, слесарь по ремонту газового оборудования, контролер полуфабрикатов и изделий из древесины и другие. Откликаясь на запросы экономики, минобрнауки края планирует увеличение приема для обеспечения кадрами транспорта, сельского хозяйства, авиационной отрасли, лесного комплекса и, наоборот, сокращение набора на отдельные специальности в области информатизации и экономики.

В крае сложилась хорошая практика взаимодействия с Союзом работодателей Хабаровского края. Почти все учреждения начального и среднего профобразования являются его членами. И это не формальное членство. Во всех краевых учебных заведениях созданы попечительские советы, большую часть которых – до 80% – составляют работодатели от предприятий профильных отраслей экономики. Советы рассматривают предметные вопросы укрепления материально-технической базы учебных заведений, корректировки образовательного процесса.

В качестве примера можно привести сотрудничество ПУ№6 г. Хабаровска и «Дальспецстроя». Авиастроительный лицей №2 в Комсомольске-на-Амуре получает серьезную финансовую поддержку от КнААПО. Базовым предприятием Хабаровского техникума водного транспорта является Амурское пароходство, помогающее в оформлении и оснащении кабинетов и лабораторий. Студенты техникума проходят оплачиваемую практику на базе предприятия. По просьбе пароходства ссуз открыл новую специальность «Операционная деятельность в логистике». Успешно работает Ресурсный центр в области строительства на базе Хабаровского технического колледжа, в состав попечительского совета которого входят представители местных строительных компаний.

Важным направлением является участие работодателей в государственной итоговой аттестации. Именно представители предприятий являются председателями государственных аттестационных комиссий. Они формулируют свои замечания, отражающиеся в отчетах, рассматриваемых далее на педсоветах учреждений образования с целью устранения недостатков.

– Мы пытаемся перейти к общественно-государственной системе оценки профессионального образования, к реальному государственно-частному партнерству в этой сфере, – говорит Людмила Кочнева. – Для того чтобы получить компетентного специалиста, недостаточно только пригласить на работу выпускника, работодатель должен создать соответствующие условия для его адаптации на предприятии.

Еще один пример партнерства бизнеса и власти в подготовке кадров – организация подготовки и переподготовки незанятого населения по программам дополнительного образования с оплатой стоимости обучения заинтересованными компаниями. Работодатель часто не может определить перспективную потребность и говорит о текущих запросах, о тех специальностях и профессиях, которые требуются ему сегодня, а не через несколько лет, в течение которых можно организовать обучение. Для решения этой проблемы в крае на базе существующих учреждений создан соответствующий механизм дополнительного профессионального образования. И такие программы пользуются все большей популярностью, во многом компенсируя нехватку выпускников лицеев и училищ. В 2009 году по ней прошли подготовку 5200 человек, а в 2010-м – уже около 8000 человек.

С 1 сентября 2011 года страна переходит на новые федеральные государственные образовательные стандарты в системе начального и среднего профессионального образования. Людмила Кочнева говорит, что это новая идеология и новая схема построения образовательного процесса. Ее основное отличие от существующей системы заключается в большем акценте на практическом обучении. Кроме того, теперь появляется такое понятие, как компетентность, характеризующая способность реализовывать свои знания на практике. То есть выпускник должен, приходя на предприятие, быть готовым не к дальнейшему производственному обучению, а к полноценной работе на уровне присвоенного по окончании учебы разряда.

Достичь такой компетентности можно только в партнерстве с работодателями, совместно с которыми должны разрабатываться профессиональные модули обучения. Это предполагает дальнейшие шаги к расширению частно-государственного партнерства в профессиональном образовании Хабаровского края. В краевом минобрнауки считают, что успех будет зависеть от позиции предприятий не только в вопросах формирования современной материальной базы, но и в реформировании содержания образования с учетом потребностей регионального рынка труда, в привлечении в училища и ссузы лучших мастеров-практиков для проведения практических занятий. Предприятия, заинтересованные в выпускниках, должны не только предоставлять базу практики, но и материально поддерживать учащихся и выпускников увеличением стипендии и оплатой труда в ходе практики.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика