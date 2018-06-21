Портовики делают ставку на уголь

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 29 Июня, 03:37 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
28.06 |
В Хабаровске завершился Национальный Лесной форум
28.06 |
В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
28.06 |
Через три дня во Владивостоке начнется массовое поедание гребешка
28.06 |
Подарок Владивостоку: из почти 2000 тысяч "взглядов" - 158 лучших
28.06 |
В Госдуме поддержали инициативы Якутии по регулированию вопросов природопользования и землепользования
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Июля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Портовики делают ставку на уголь

На фоне оживления российской экономики и роста экспорта портовый бизнес Дальнего Востока манит все новых игроков. Нехватка независимых угольных терминалов в регионе ощущается достаточно сильно: она сдерживает рост объемов отгрузки продукции производителей, не имеющих собственных перевалочных мощностей.

Сегодня все существующие мощности по перевалке угля на Дальнем Востоке принадлежат крупным угледобывающим компаниям (крупнейший в России экспортер угля СУЭК владеет угольным терминалом в бухте Мучке Хабаровского края, «Мечел» – портом Посьет в Приморье, структуры «Кузбассразрезугля» контролируют ОАО «Восточный порт», крупнейший порт региона) и предназначены в первую очередь для обработки продукции этих компаний. К примеру, ОАО «Восточный порт», по данным источников на рынке, принимает грузы других компаний на несколько иных условиях, чем свои.

По данным Ассоциации морских торговых портов, в 2010 году через порты Дальнего Востока на экспорт было отправлено около половины российского экспортного угля, то есть около 33,5 млн тонн. В 2011 году этот показатель может возрасти как минимум на треть. При этом ОАО «РЖД» уже давно говорит о пределе провозных мощностей БАМа и Транссиба, поэтому развитие дальневосточных портовых активов напрямую зависит от того, как быстро будет развиваться железнодорожная инфраструктура. Тем не менее уже озвучены несколько проектов по созданию новых мощностей в Приморье.

Инвестиционная группа «Сумма Капитал» Зиявудина МАГОМЕДОВА (в январе 2011 года Магомедов совместно с «Транснефтью» приобрели компанию Novoport Holding Ltd., которой принадлежал контрольный пакет 50,1% Новороссийского морского торгового порта) профинансирует строительство универсального порта на территории порта Восточный, в основном для перевалки угля. Запуск планируется на 2013 год. Планируемая мощность перевалки – 15 млн тонн угля и 3 млн тонн генеральных грузов в год.

«Сумма Капитал» уже приобрела участок земли в районе Восточного – около северной части бухты Врангеля. Сейчас оформляется отвод дополнительных земельных участков, а техническое задание на проектирование нового портового комплекса уже согласовывается с основными грузоотправителями. Общая стоимость строительства составит $200-300 млн.

Интерес к перевалке угля на Дальнем Востоке есть и у других игроков. Global Ports (входит в группу «Н-Транс», специализируется преимущественно на транспортировке контейнеров и нефтеналивных грузов) планирует уже в этом году отгрузить до 1 млн тонн угля в порту Восточный на территории, входящей в группу Восточной стивидорной компании. Global Ports уже закупила оборудование и построила железнодорожный фронт терминала.

Нынешнее руководство ОАО «Ванинский морской торговый порт» также не прочь заместить часть выпавших грузопотоков перевалкой угля. «Однако ввод в эксплуатацию в 2009 году нового балкерного терминала (СУЭК) хоть и привел к заметному росту общего грузооборота Ванинского морского транспортного узла, но, ввиду полного исчерпывания имеющихся резервов провозной способности железной дороги на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино, лишил остальных операторов терминалов возможности удовлетворить заявки клиентов в полном объеме и выйти на увеличение грузооборота», – говорится в годовом отчете порта.

ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК, является госагентом по распоряжению зерном государственного интервенционного фонда) планирует в 2014-2015 годах опять же в порту Восточный построить зерновой терминал. Предполагается, что элеваторная емкость составит 150 тыс. тонн, мощности по перевалке зерна – до 5 млн тонн в год. Стоимость терминала, по экспертным оценкам, составляет 3,5-4,5 млрд рублей. В настоящее время идут проектные работы по транспортной инфраструктуре, решаются вопросы землеотвода. Проектные работы по самому терминалу прогнозируются на 2012 год, строительство может начаться в 2013 году.

Досье "ДК"

По данным Ассоциации морских торговых портов РФ, грузооборот морских портов России в январе-мае 2011 года составил 213,1 млн тонн, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Порты Дальнего Востока, которые являются лидерами по совокупной перевалке с 2010 года, вновь показали наибольший рост. Увеличили грузооборот порты Восточный (включая терминал в Козьмино), Ванино, Владивосток, Де-Кастри, Пригородное. И только перевалка в портах Находка и Посьет сократилась соответственно на 3,8%, до 6,6 млн тонн, и на 7,3%, до 1,1 млн тонн.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика