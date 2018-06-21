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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 03:37 |
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Портовики делают ставку на уголь
Сегодня все существующие мощности по перевалке угля на Дальнем Востоке принадлежат крупным угледобывающим компаниям (крупнейший в России экспортер угля СУЭК владеет угольным терминалом в бухте Мучке Хабаровского края, «Мечел» – портом Посьет в Приморье, структуры «Кузбассразрезугля» контролируют ОАО «Восточный порт», крупнейший порт региона) и предназначены в первую очередь для обработки продукции этих компаний. К примеру, ОАО «Восточный порт», по данным источников на рынке, принимает грузы других компаний на несколько иных условиях, чем свои.
По данным Ассоциации морских торговых портов, в 2010 году через порты Дальнего Востока на экспорт было отправлено около половины российского экспортного угля, то есть около 33,5 млн тонн. В 2011 году этот показатель может возрасти как минимум на треть. При этом ОАО «РЖД» уже давно говорит о пределе провозных мощностей БАМа и Транссиба, поэтому развитие дальневосточных портовых активов напрямую зависит от того, как быстро будет развиваться железнодорожная инфраструктура. Тем не менее уже озвучены несколько проектов по созданию новых мощностей в Приморье.
Инвестиционная группа «Сумма Капитал» Зиявудина МАГОМЕДОВА (в январе 2011 года Магомедов совместно с «Транснефтью» приобрели компанию Novoport Holding Ltd., которой принадлежал контрольный пакет 50,1% Новороссийского морского торгового порта) профинансирует строительство универсального порта на территории порта Восточный, в основном для перевалки угля. Запуск планируется на 2013 год. Планируемая мощность перевалки – 15 млн тонн угля и 3 млн тонн генеральных грузов в год.
«Сумма Капитал» уже приобрела участок земли в районе Восточного – около северной части бухты Врангеля. Сейчас оформляется отвод дополнительных земельных участков, а техническое задание на проектирование нового портового комплекса уже согласовывается с основными грузоотправителями. Общая стоимость строительства составит $200-300 млн.
Интерес к перевалке угля на Дальнем Востоке есть и у других игроков. Global Ports (входит в группу «Н-Транс», специализируется преимущественно на транспортировке контейнеров и нефтеналивных грузов) планирует уже в этом году отгрузить до 1 млн тонн угля в порту Восточный на территории, входящей в группу Восточной стивидорной компании. Global Ports уже закупила оборудование и построила железнодорожный фронт терминала.
Нынешнее руководство ОАО «Ванинский морской торговый порт» также не прочь заместить часть выпавших грузопотоков перевалкой угля. «Однако ввод в эксплуатацию в 2009 году нового балкерного терминала (СУЭК) хоть и привел к заметному росту общего грузооборота Ванинского морского транспортного узла, но, ввиду полного исчерпывания имеющихся резервов провозной способности железной дороги на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино, лишил остальных операторов терминалов возможности удовлетворить заявки клиентов в полном объеме и выйти на увеличение грузооборота», – говорится в годовом отчете порта.
ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК, является госагентом по распоряжению зерном государственного интервенционного фонда) планирует в 2014-2015 годах опять же в порту Восточный построить зерновой терминал. Предполагается, что элеваторная емкость составит 150 тыс. тонн, мощности по перевалке зерна – до 5 млн тонн в год. Стоимость терминала, по экспертным оценкам, составляет 3,5-4,5 млрд рублей. В настоящее время идут проектные работы по транспортной инфраструктуре, решаются вопросы землеотвода. Проектные работы по самому терминалу прогнозируются на 2012 год, строительство может начаться в 2013 году.
Досье "ДК"
По данным Ассоциации морских торговых портов РФ, грузооборот морских портов России в январе-мае 2011 года составил 213,1 млн тонн, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Порты Дальнего Востока, которые являются лидерами по совокупной перевалке с 2010 года, вновь показали наибольший рост. Увеличили грузооборот порты Восточный (включая терминал в Козьмино), Ванино, Владивосток, Де-Кастри, Пригородное. И только перевалка в портах Находка и Посьет сократилась соответственно на 3,8%, до 6,6 млн тонн, и на 7,3%, до 1,1 млн тонн.
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