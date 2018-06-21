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15 Июля 2011, 11:00 | Регион сегодня

«Шелл» и нефтяная компания «Альянс» развивают сотрудничество

Подписаны соглашения между подразделением концерна «Шелл» – Shell Global Solutions (Eastern Europe) B.V. – и дочерними предприятиями нефтяной компании «Альянс» (Alliance Oil Company Ltd.) на разработку и внедрение программ совершенствования бизнеса.

Программа совершенствования бизнес-процессов на Хабаровском НПЗ рассчитана на три года и предусматривает мероприятия в сфере управления и технической эксплуатации завода, в том числе внедрение программ организационной эффективности, экономии энергоресурсов, проведения капремонтов и техобслуживания, улучшения процесса планирования переработки нефти, оптимизации использования тяжелых нефтяных остатков и сокращения производственных потерь.

В результате реализации намеченных программ и пуска в эксплуатацию новых технологических установок после завершения генеральной реконструкции Хабаровский НПЗ станет первым в России нефтеперерабатывающим предприятием, полностью перешедшим на использование технологий «Шелл» для основных процессов вторичной переработки.

Кроме того, в рамках подписанных соглашений специалисты Shell Global Solutions будут заниматься совершенствованием операционной деятельности добывающего предприятия «Альянса» – ОАО «Печоранефть», ведущего разведку и добычу нефти в Тимано-Печорском регионе.

НК «Альянс» планирует внедрить большое количество инновационных технических и бизнес-решений, разработанных Shell Global Solutions, для оптимизации существующих технологических процессов производства, что позволит существенно повысить эффективность и конкурентоспособность компании и упрочить ее позиции на рынке.

Подписание соглашения состоялось в центральном офисе компании «Альянс» с участием президента ОАО «Группа Альянс» Мусы БАЖАЕВА и председателя концерна «Шелл» в России Чарльза УОТСОНА. Выступая на церемонии подписания, Муса Бажаев сказал: «Сегодня мы успешно взаимодействуем с компаниями концерна «Шелл» по различным направлениям развития бизнеса – от разведки и добычи нефти до переработки и сбыта нефтепродуктов. Подписанные соглашения продолжают долгосрочное партнерство, начатое нашими компаниями в 2001 году. Уверен, что наше сотрудничество обладает потенциалом дальнейшего расширения и впереди у нас новые крупные проекты».

Председатель концерна «Шелл» в России Чарльз Уотсон отметил: «Шелл» приветствует подписание соглашений с НК «Альянс» и выход сотрудничества между компаниями на новый уровень. Мы глубоко удовлетворены, что опыт и передовые технологии «Шелл» помогают нашему традиционному партнеру не только упрочить позиции среди лидеров российской нефтеперерабатывающей отрасли, но и повысить эффективность нефтегазодобычи. Мы будем рады и дальше развивать новые перспективные возможности нашего технологического сотрудничества с НК «Альянс».

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