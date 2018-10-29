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Четверг| 08 Ноября, 11:31 |
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ЖДЯ – железное звено транспортной системы
Эксплуатирует уже построенную часть магистрали от Беркакита и Нерюнгри до Томмота со всеми вытекающими последствиями ОАО «АК «Железные дороги Якутии» – компания уникальная не только в масштабах республики, но и в масштабах России. Она является одним из двух владельцев железнодорожной инфраструктуры общего пользования, работающих на территории нашей страны, между станциями которых могут осуществляться перевозки грузов в прямом сообщении. Другим владельцем, а также крупнейшим акционером ОАО «АК «Железные дороги Якутии» является ОАО «РЖД».
Уникальность состоит еще и в том, что в составе дороги находятся самые северо-восточные железнодорожные станции России, построенные в зоне вечной мерзлоты. Строительные работы на новой железной дороге, осуществляемые при поддержке Правительства РС (Я), не прекращались и в кризисные годы.
Досье "ДК"
ОАО «АК «Железные дороги Якутии» создано в 1995 году на базе ликвидированного министерства Республики Саха (Якутия) по делам строительства Амуро-Якутской магистрали и реорганизованного государственного предприятия «Дирекция по строительству железной дороги «Беркакит – Томмот – Якутск». Тогда же компании были переданы функции заказчика строительства железнодорожной магистрали. Крупнейшие акционеры: ОАО «РЖД» – 50% уставного капитала, Республика Саха (Якутия) в лице министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) – 40,55%. Главный офис расположен в г. Алдан, представительства – в г. Москве и г. Якутске.
Как рассказали в компании, ее инфраструктура – ст. Нерюнгри-грузовая – ст. Томмот – полностью расположена на территории Якутии, ей отведена основная роль в создании условий для дальнейшего освоения природных ресурсов республики. Она включает в себя 41 объект, в том числе 14 раздельных пунктов, из которых 8 станций, осуществляющих грузовые и коммерческие операции. Компания выполняет на данном участке функции перевозчика, имеющего собственный парк тепловозов, техническое обслуживание и ремонт которых производится в локомотивном депо ст. Алдан.
– Доля Железных дорог Якутии в общем грузообороте составляет 40-45%. Компания является стратегически важным игроком грузовых и пассажирских перевозок республики, обеспечивая целый комплекс услуг, связанных с транспортировкой и переработкой, – рассказывает генеральный директор ОАО «АК «Железные дороги Якутии» Василий ШИМОХИН. – Мы решаем государственную задачу по обеспечению транспортной доступности отдаленных территорий. Компания играет ключевую роль в реализации перспективных проектов развития экономики РС (Я).
Грузовые перевозки на железнодорожной линии Беркакит – Томмот начались с 2004 года, сегодня в прямом сообщении с общей сетью ОАО «РЖД» в вагонах и контейнерах перевозится ежегодно около 2 млн тонн груза, в том числе 1 млн тонн якутского угля на экспорт и внутренний рынок. Совместно с ОАО «ТрансКонтейнер» организована перевозка грузов в крупнотоннажных контейнерах контейнерными поездами из Москвы. Это значительно сократило сроки доставки, а также позволило грузоотправителям оптимизировать расходы на транспортировку грузов. В связи с большими объемами перевозок трубной продукции для строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», в 2007 году доходы компании преодолели рубеж в 1 млрд рублей.
Недавно в целях привлечения дополнительных объемов перевозок грузов в республику через станции Алдан и Томмот АК «Железные дороги Якутии» объявила о новых льготных условиях для клиентов при перевозке грузов в собственных крупнотоннажных контейнерах. В их числе бесплатное время нахождения вагонов в ожидании отправления (отстой) до 10 суток, бесплатное хранение порожних контейнеров под накоплением до 20 суток, снижение ставок сборов за хранение грузов в контейнерах на контейнерных площадках, снижение стоимости комплексного сбора, включающего сбор за подачу-уборку вагонов и терминальную обработку контейнеров.
Не менее важным направлением работы компании являются пассажирские перевозки. Регулярное пассажирское сообщение со станций Томмот и Алдан также началось в 2004 году. Сегодня при тесном сотрудничестве с ДВЖД организовано движение беспересадочных вагонов по всей территории России.
По данным компании, с момента открытия пассажирского движения перевезено более 300 тыс. человек, причем все эти годы наблюдался устойчивый рост пассажирооборота – до 14-15% в год. Исключением стал 2010 год, когда число перевезенных пассажиров снизилось к уровню 2009 года на 11,1%. В компании этот факт объясняют уходом части пассажиров, работающих вахтовым методом на территории республики, и выражают надежду, что поток пассажиров значительно прирастет с пуском движения от Томмота до Якутска.
В целом же итоги юбилейного для компании 2010 года не могут не радовать. Объем грузоперевозок по сравнению с 2009-м вырос почти на 34% и составил 2,18 млн тонн. Рост вызван увеличением отгрузки угля добывающими компаниями. Выручка достигла 1,39 млрд рублей против 1,2 млрд рублей в 2009 году. Чистая прибыль составила 4,6 млн рублей.
Как подчеркнул Василий Шимохин, ЖДЯ – компания, обладающая огромными активами, как производственными, так и человеческими, которая находится в постоянном движении, претерпевая технические, экономические, технологические изменения, и ставит перед собой новые цели. Непростые задачи придется решать уже в ближайшее время, в том числе с приходом дороги в Якутск.
С начала строительства пускового комплекса «Томмот – Якутск (Нижний Бестях)» уложено 363 км железнодорожного пути из 439 км, предусмотренных проектом. До станции Нижний Бестях осталось всего 69 км пути. Из 74 мостов, предусмотренных по проекту, сданы под укладку железнодорожного полотна 62, в работе находятся еще 10.
На станции Нижний Бестях продолжается строительство железнодорожного вокзала, начались работы по возведению грузового двора, депо для пассажирских поездов и маневровых локомотивов, пункта экипировки пассажирских поездов. Общий объем планируемых строительных работ составит порядка 3,5 млрд рублей.
В 2011 году подрядчик «Трансстрой-Восток» планирует также завершить строительство железнодорожных мостов на участке Томмот – Нижний Бестях через реки Тамма и Мыла и до 25 ноября 2011 года выполнить укладку станционных путей ст. Нижний Бестях. Будет выполнена балластировка главного пути на участке Томмот – Кердем, закончено строительство служебно-технических зданий на всех разъездах.
Основные планы по развитию закреплены в Инвестиционной программе ОАО «АК «Железные дороги Якутии» на период 2011 – 2013 гг., главной целью которой является подготовка производственных мощностей к предстоящему увеличению объемов перевозок начиная с 2014 года, в связи с реализацией проекта комплексного развития Южной Якутии. Поскольку большинство проектов в южной Якутии будут реализованы на территории Алданского и Нерюнгринского районов, и при строительстве, и в ходе дальнейшей эксплуатации будут активно задействованы железнодорожные мощности. Более того, ЖДЯ рассматриваются как один из инфраструктурных гарантов их реализации.
С завершением строительства дороги «Беркакит – Томмот – Якутск» будет образована единая транспортная ось, соединяющая южные районы республики с северными. Это позволит расширить возможности экспортных поставок Якутии путем использования транзитной сети смешанного типа «железная дорога – река – море» – из стран АТР по БАМу и АЯМу, реке Лена на Севморпуть и далее на Запад. Будут минимизированы дополнительные затраты на паромные переправы и перевалку грузов, что позволит существенно удешевить северный завоз.
Продвижение железнодорожного пути к столице Якутии позволит интегрировать в зону круглогодичного транспортного сообщения центральные, восточные и западные районы республики с охватом 83% населения. Уже в ближайшем будущем магистраль обеспечит на длительную перспективу промышленное освоение юга республики.
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