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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Июля, 00:41 |
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Геннадий ЛИТВИНЦЕВ, гендиректор ОАО «Теплоэнергосервис»: Коммунальное хозяйство требует порядка
В 2007 году в качестве эксперимента министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) передало нам в аренду коммунальное хозяйство в трех самых трудных в этом отношении улусах республики: Усть-Янском, Усть-Майском и Оймяконском, где мы взяли под свою ответственность тепловодоснабжение и канализацию. Здесь из-за очень плохого состояния котельных нередко случались аварии, а чтобы не заморозить поселки, использовались индивидуальные электрообогреватели. Энергетики получали прирост потребления электроэнергии с высокой себестоимостью – население платило по 3 руб. за кВт при себестоимости 20 рублей.
Эксперимент оказался удачным, мы смогли навести порядок в тепловом хозяйстве, обеспечили стабильность работы ЖКХ. Увеличилось как количество оказываемых услуг населению, так и их качество. Сегодня уже выкупили часть имущества у муниципалитетов, жилищно-коммунальных предприятий, а сама идея не только позволила оптимизировать потребление дорогой электроэнергии, но и сделать это направление бизнеса прибыльным для компании.
Прибыль мы получаем, прежде всего, за счет оптимизации хозяйства, в котором годами накапливались проблемы. Мы по-другому посмотрели на вещи – в этих трех районах построили 14 новых котельных, благодаря чему производительность труда повысилась почти в два раза. Где-то вообще ушли от дизельного топлива. Наш результат позволил защитить перед Региональной энергетической комиссией инвестиционную и энергосберегающую надбавки к тарифу – порядка 450 млн рублей. Это поможет республике в ближайшие 5 лет решить ряд социальных проблем, а нашей компании – планировать дальнейшее развитие.
Сейчас мы работаем уже в 4 улусах республики. Технология «вхождения» та же – правильный инженерный расчет, оптимизация мощностей. Где-то на смену нескольким маленьким котельным приходят современные более мощные, в том числе нашей собственной конструкции, разработанной совместно с Бийским котельным заводом. Меняем тепловые сети на более долговечные из высокопрочного чугуна.
Намерены участвовать в конкурсе на эксплуатацию объектов ЖКХ в Алдане. Выходим за пределы республики – для начала в Хабаровский край, но готовы предложить свои услуги всем, кто в них заинтересован.
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