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15 Июля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Сергей ГУБСКИЙ, первый зам. гендиректора ОАО «Сахаэнерго»: Локальная энергетика будет менее затратной

- В компетенцию нашей компании входят объекты локальной энергетики – 125 дизельных станций, более 600 единиц дизель-генераторов, около 3 тысяч км линий электропередачи, многие из них расположены за полярным кругом в арктической зоне.

В соответствии с разработанной в республике программой оптимизации локальной энергетики стратегическими задачами акционерного общества являются повышение надежности энергоснабжения, изменение структуры топливного баланса, снижение потерь электрической и тепловой энергии и повышение производительности труда. Помимо крупных инвестиционных проектов по строительству линий электропередачи программа включает в себя целый комплекс работ по модернизации, переводу на более экономичное топливо, внедрению современных технологий управления энергоснабжением.

Реализуем установку на использование местных углей, там, где приходит газ, строим станции с использованием газа в качестве топлива, что в значительной степени удешевляет производство. В опытной эксплуатации компании уже есть построенная в 2007 году ветроустановка мощностью 250 кВт в Тикси Булунского улуса, к тому же идет апробация использования солнечной энергии, предметно рассматриваем проекты по газификации угля. Промышленные испытания прошел даже проект по выработке электроэнергии на отходах деревообрабатывающего производства.

Мы впервые в республике самостоятельно начали строить блочно-модульные станции собственной разработки с третьей степенью автоматизации, обеспечивающей возможность удаленного мониторинга за их работой. Все показатели, благодаря спутниковой связи, можно видеть на экране нашего диспетчерского центра. Организация собственного производства – это более дешевый путь, позволяющий вести модернизацию нашего хозяйства с учетом индивидуальных потребностей каждого населенного пункта и перспектив его развития. У нас есть высококвалифицированный персонал, необходимая производственная база, и в этом году мы планируем построить еще 7 таких станций.

Новые технологии и материалы активно внедряются при модернизации сетевого хозяйства. С 2004 года мы первые в якутской энергосистеме начали производить работы по монтажу СИП – самонесущего изолированного провода, передового и надежного, с применением которого в настоящее время в филиалах и подразделениях ОАО «Сахаэнерго» смонтировано уже около 300 километров. Преимущества при использовании провода СИП налицо. Во-первых, это высокая надежность обеспечения электроэнергией в связи с низкой удельной повреждаемостью – количество аварийных отключений ВЛ снизилось в 10 раз. Во-вторых, это снижение коммерческих потерь электроэнергии, т.к. существенно ограничены возможности несанкционированного подключения к сетям. Ну и, в-третьих, снижение технических потерь составляет 2%, а это тысячи киловатт-часов.

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