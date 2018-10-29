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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 05 Ноября, 11:04 |
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Вячеслав ПЕРЦЕВ, гендиректор ВМТП: Мы нацелены на развитие контейнерного сервиса
В интервью «ДК» Вячеслав ПЕРЦЕВ, возглавивший ОАО «Владивостокский морской торговый порт» пять лет назад и сумевший придать развитию компании новый импульс, рассказал, почему о будущем возводимых к саммиту АТЭС-2012 объектов нужно думать уже сейчас и почему ведущие грузовладельцы и перевозчики сегодня предпочитают работать с ВМТП.
– Вячеслав Михайлович, последние несколько лет тема подготовки и проведения во Владивостоке саммита АТЭС является главной при обсуждении перспектив развития города у моря, отметившего год назад 150-летие. Стоимость программы превращения столицы Приморья в центр международного сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского региона – более 600 млрд рублей. При этом в адрес амбициозного проекта выпущено немало критических стрел. На ваш взгляд, что даст городу и его жителям проведение саммита?
– Несомненно, это мероприятие важно для Владивостока. Но меня, как человека, который связывает свою профессиональную деятельность, да и жизнь в целом с этим городом, прежде всего, интересует, что будет после. Уже ясна ситуация с островом Русский – там откроется Федеральный университет. Но что ожидает в дальнейшем возводящиеся гостиничные комплексы и обновленные терминалы аэропорта – мне не совсем понятно. И, насколько будет востребована эта инфраструктура, сейчас вряд ли кто ответит. Конечно, хочется, чтобы все эти масштабные проекты оказались не сиюминутными и в дальнейшем работали на благо края и страны. И задуматься над тем, как это сделать, нужно уже сейчас.
Далеко не нова идея о том, что эти объекты должны способствовать развитию Владивостока как туристического центра. Но очевидно, что туристы не поедут к нам только ради новых отелей. Их нужно чем-то завлечь. Поэтому о развитии туриндустрии во Владивостоке надо говорить по существу, а именно о создании объектов, привлекательных для посещения. Давайте признаем честно: достопримечательностей у нас немного, а инфраструктуры по большему счету и вовсе нет. Владивосток – очень красивый город. Но красивых городов в мире много. У нас есть уникальные места, но мы не умеем их показывать, делать известными, популярными. Мы, горожане разного социального статуса и возраста, говорим об этом друг другу уже второе десятилетие, с момента «открытия» Владивостока. Но по факту видно, что дальше продажи матрешек-ракушек и нелепых ушанок мы не продвинулись. Это отчетливо видно, когда у причалов Владивостокского морского торгового порта швартуется очередной пассажирский суперлайнер.
Но туристам, прибывшим на лайнере, несколько проще – они получают комфортабельные условия проживания. А вот с программой посещения все куда сложнее. И это при том, что у людей весьма высокие требования к предлагаемым им экскурсионным программам. С одной стороны, они требовательны к комфорту вообще, в том числе и при осмотре достопримечательностей. С другой стороны, они жестко ограничены временем пребывания лайнера в порту, соответственно транспортная доступность интересных им объектов – едва ли не первоочередной фактор.
Увы, но последнее время пассажирский терминал ВМТП находится в своеобразной «транспортной блокаде». Организовать трансфер от причала к местам, интересным для туристов, целая проблема. Для ее решения нашей компанией разработан специальный проект, который подразумевает в том числе накрытие железнодорожных путей в районе морского и железнодорожного вокзалов, примерно так, как это было в свое время сделано перед зданием администрации Приморского края. Это сделает возможной подачу туристических автобусов непосредственно к морскому терминалу и значительно облегчит организацию перемещения тургрупп. Хотя, разумеется, все это необходимо делать в комплексе с работами по изменению схемы движения автотранспорта в центре Владивостока и в том числе – в районе железнодорожного вокзала. И мы знаем, что такие намерения у городских властей есть.
– ВМТП – один из немногих портов Дальнего Востока, расположенных непосредственно в черте города, близко к центру. Это плюс или минус для развития порта?
– Спорный вопрос. С одной стороны, Владивосток – один из крупнейших центров потребления на Дальнем Востоке, что означает повышенную привлекательность для контейнерных грузопотоков. В контейнерах, как известно, к нам поступают товары народного потребления, стройматериалы, промышленное оборудование – все то, что наша страна активно импортирует. С другой стороны, город волей – неволей ограничивает территориальное развитие порта и пропускную способность автомобильных подъездных путей. Хотя и эти проблемы решаемы. Расширение возможно за счет формирования новых территорий путем отсыпки в море. Проблемы подвоза и вывоза грузов можно решать за счет переноса грузопотока с автомобильного транспорта на железнодорожный. Хотя последнее требует строительства логистических центров за пределами города, куда грузы могли бы поступать из порта и далее доставляться потребителям автомобилями. У ВМТП есть и такой проект – создание траспортно-логистического центра «Южный Приморский терминал» в 40 километрах от Владивостока. К его реализации мы планомерно подходим.
В целом же, к настоящему времени мы не исчерпали возможности интенсивного развития нашего порта. За счет оснащения терминалов современной техникой и выработки оптимальных технологий перевалки мы постоянно наращиваем мощность наших причалов.
– В свое время вы заявили о том, что внимание компании будет акцентировано на развитии контейнерной составляющей бизнеса. Какая работа ведется в этом направлении?
– С начала 2011 года ВМТП начал обработку контейнеров практически на всех причалах. Нами были перепрофилированы целые терминальные комплексы. Техническая оснащенность порта позволила нам распределить обработку линейного флота по причалам №3-4, №9-10, №14-16, а не концентрировать его на каком-то одном.
Распределение линий было сделано для улучшения качества услуг ВМТП в части работы с контейнерными грузами. Также это решило проблему простоя флота в ожидании постановки под обработку и сократило время самого процесса обработки судна. При этом взаимоотношения с клиентом нам удалось выстроить по принципу «одного окна», вне зависимости от того, на каком причале находится груз.
Мы уже начали активно работать над модернизацией существующих мощностей с целью создания на базе ВМТП современного контейнерного терминала, оказывающего услуги по мировым стандартам. Модернизируем технологические цепочки, складские площади, создаем современную информационную систему, проводим организационные изменения внутри Группы компаний ВМТП.
В ближайшее время в порт поступит новая перегрузочная техника: ричстакер (англ. reach stacker – погрузчик, предназначенный для работы с контейнерами), два тягача с полуприцепами, 37-тонный универсальный погрузчик, оборудованный контейнерным спредером, два крана RMG (контейнерный перегружатель на рельсовом ходу). К слову, эти RMG-перегружатели, произведенные на предприятии Liebherr, достаточно значительное приобретение. В эксплуатацию они будут введены в сентябре текущего года.
Также за лето мы планируем завершить работы по укладке покрытия на 14-15 причалах ВМТП. Это позволит нам увеличить существующую норму единовременного размещения контейнеров на этих причалах с 2,8 тыс. до 4 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). К концу текущего года мы планируем получить два RTG-перегружателя (тыловые контейнерные перегружатели), а в мае 2012 года – два причальных STS-перегружателя. По завершении установки этого оборудования мы сможем единовременно размещать на причалах №14-15 более 6 тыс. TEU.
Модернизируется причал №5, в дальнейшем там также будет установлено оборудование для перевалки контейнеров.
Помимо этого, мы ведем работу по организации приема и отправки контейнерных поездов. Планируем, что этот сервис регулярно будет оказываться с осени 2011 года. Тестовые отправки мы осуществляли.
– Не секрет, что в качестве перспективного порта-хаба в Приморье долгое время рассматривался порт Восточный, где планируется открыть портовую экономическую зону. Но, похоже, ВМТП уже перехватывает инициативу?
– Я бы воздержался от столь категоричных утверждений. Как сложится ситуация в будущем – время покажет. Совершенно определенные преимущества для развития порта-хаба есть именно у наших коллег. Прежде всего, это наличие несопоставимых с нашими свободных площадей. В то же время, как мне видится, в настоящее время в порту Восточный делается ставка на работу с массовыми грузами, прежде всего – на уголь. Наверное, наши коллеги считают это более перспективным направлением. Мы же, как я уже говорил, сконцентрированы на развитии именно контейнерного направления. И нас не может не радовать, что сегодня ведущие грузовладельцы и линейные перевозчики нередко делают свой выбор в пользу ВМТП.
– Вы относитесь к той, увы, немногочисленной когорте бизнесменов, обладающих определенным авторитетом в региональном деловом сообществе, но при этом не замеченных в конфликтах, скандалах с представителями органов власти, силовых структур, общественно-политических движений. Каких принципов в бизнесе и в жизни вы придерживаетесь?
– Как говорил герой одного культового фильма, «необходимо выстраивать отношения таким образом, чтобы при любом развитии ситуации между сторонами не оставалось ни долгов, ни обид». Ну а если по существу, то политики я принципиально не касаюсь. А для выстраивания отношений в профессиональном сообществе ВМТП всегда стремился создавать различные совещательные органы как на местном, так и на федеральном уровне. Без лишней скромности скажу, что мы стояли у истоков создания таких организаций, как Ассоциация морских торговых портов России, Координационный Совет Владивостокского транспортного узла. Также мы регулярно собираем рабочие группы, где представители всех смежных организаций решают возникающие противоречия. Что касается лично меня, то значительная часть моего рабочего времени посвящена работе в этих коллегиальных органах. Я считаю это правильным и необходимым.
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