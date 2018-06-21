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15 Июля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Предпринимательство вписано в Схему

Республика Саха (Якутия) занимает первое место в ДФО по количеству зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, и их число стабильно растет. Это важная тенденция, вписанная в Стратегию развития республики.

Для развития малого бизнеса формируется благоприятная среда. Рядом с крупными проектами растет спрос на услуги, товары местного производства. Там, где развивается транспортная инфраструктура, она должна обживаться малым бизнесом. В прошлом году в Якутии приняли Стратегию развития предпринимательства до 2020 года, которая, по словам министра по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я) Екатерины КОРМИЛИЦЫНОЙ, базируется на Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики. Пока подобный опыт единственный в России, и на него уже обратили внимание другие регионы.

Основными нишами для предпринимателей традиционно были торговля и сфера услуг. Новая стратегия и разработанная для ее реализации программа заточены уже на новый уровень – создание малых производств, освоение инновационных технологий. Все механизмы поддержки, а их, по словам Екатерины Ивановны, уже около 30, работают с учетом этих приоритетов.

На реализацию программных мероприятий различных уровней бюджета направлено более 1,0 млрд рублей (рост за 5 лет в 23 раза). В республике постарались «поднять» каждый рубль, которым с предпринимателями готово было поделиться российское правительство, участвуя в конкурсах Минрегионразвития, Российского банка развития. Так, в кризисное время, когда на федеральном уровне реализовывалась очень востребованная программа обеспечения занятости населения, в том числе путем вовлечения в предпринимательскую деятельность, Якутия оперативно защитила свою программу. Из всех средств, поступивших в ДФО на эти цели, почти 90% получила республика.

Возможности Фонда развития малого предпринимательства, сформированного из средств республиканского и федерального бюджетов, постоянно расширяются. С 230 млн рублей в начале года к концу, по словам Екатерины Кормилицыной, гарантийный фонд потяжелеет до 300 млн рублей. А благодаря тому, что эти средства размещены на конкурсной основе в 6 банках, работающих в республике, Фонд может выступать гарантом по кредитам на сумму свыше 700 млн рублей, к концу года – до 1 млрд рублей. У предпринимателей есть возможность брать кредиты до 25 млн рублей на срок до 5 лет. И это уже не микрокредит, который по условиям федеральной программы может составлять не более 1 млн рублей и выдаваться на один год.

Для закупки нового оборудования работают лизинговые программы, по которым, в дополнение к субсидированию первоначального взноса в размере 1 млн рублей, республика субсидирует процентные ставки. Это важный аспект, подчеркивает министр, ведь это создание новых производств и модернизация действующих. И, что особенно важно, это наиболее востребованный механизм для предпринимателей сельской местности.

Своя шкала финансовой поддержки для тех, кто приобретает производственное оборудование и технологии. В республике компенсируют затраты не только на приобретение, но и на доставку, подключение к электроэнергии и т.д.

«Не менее значимы для предпринимателей новые знания, – говорит Екатерина Ивановна. – В региональной бизнес-школе для предпринимателей разработано более 50 образовательных программ, по которым можно пройти обучение и дистанционно, что особенно востребовано в отдаленных поселках. В каждом муниципальном образовании мы открыли представительства Центра поддержки предпринимательства, специалисты которых ведут консультации для предпринимателей и для тех, кто только задумывается о своем деле. За их работой мы можем следить в режиме он-лайн. Это дает возможность чувствовать настроения людей, знать, где и какие инициативы назревают, а значит, во время их поддерживать».

В республике работает два бизнес-инкубатора в гг. Якутске и Нерюнгри. Помимо особых налоговых условий предприниматели получают здесь консультации по бизнес-планированию, бухгалтерским, юридическим вопросам. Планируется строительство третьего.

И еще одна современная структура – технопарк, завершение строительства которого запланировано на 4-й квартал 2012 года. Формируются новые отрасли – нефтегазодобыча и переработка, активно развивается угольная отрасль. В республике немало научных разработок, которые могут быть внедрены в этих сферах.

В этом году начали работу Агентство координации инновационного бизнеса, Агентство по координации и поддержке экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, Агентство субконтрактации. Агентством субконтрактации проведены 2 биржи субконтрактов. Агентство координации инновационного бизнеса уже работает в партнерстве с Северо-Восточным федеральным университетом, давая старт инновационным проектам. Все это позволяет надеяться, что малый бизнес найдет свою нишу в развивающейся экономике республики.

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