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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:09 |
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Алексей СТРУЧКОВ, первый зампред Правительства РС (Я): Главные проекты реализуем в срок
– Алексей Александрович, если посмотреть документ с позиции сегодняшнего опыта, идеи, заложенный тогда подход к развитию экономики оправдались?
– Принятие в 2007 году стратегического документа долгосрочного социально-экономического развития нашего региона и определенные в нем приоритетные направления развития экономики республики позволили адекватно отреагировать на вызовы и угрозы в период мирового финансового кризиса и сохранить темпы роста инвестиций крупных компаний в экономику Якутии.
За прошедшие четыре года в Республике Саха (Якутия) реализован ряд крупных инвестиционных проектов, имеющих общероссийское значение. Завершено строительство I этапа нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», что позволило повысить инвестиционную привлекательность нефтяных месторождений Западной Якутии. Сегодня мы выходим на промышленную добычу углеводородного сырья на Талаканском месторождении нефти и газа, завершено строительство III нитки магистрального газопровода «Средневилюйское ГКМ – Мастах – Берге – Якутск».
Одно из важных направлений для нас – реализация проектов в сфере развития инфраструктуры, отсутствие которой на сегодняшний день является серьезным ограничением развития региона. Введены крупные объекты электроэнергетики, в том числе ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск – НПС №14, строится ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя. Продолжается строительство железнодорожной линии «Беркакит-Томмот-Якутск», железной дороги к Эльгинскому угольному месторождению, продолжены работы по созданию опорной сети автодорог.
Компанией "АЛРОСА" строятся подземные алмазные рудники «Удачный», «Мир», «Айхал».
Конечно же, для нас одним из ключевых является инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии». Сегодня при участии Инвестиционного фонда РФ завершается подготовка проектно-сметной документации проекта, в разработке инвестиционные проекты освоения минерально-сырьевой базы Южной Якутии для развития российской атомной энергетики, черной металлургии. Мы и в дальнейшем планируем продолжить тесную работу с федеральными органами власти, предприятиями-инвесторами для реализации проекта в полном объеме.
В результате темпы роста валового регионального продукта сложились даже выше плановых значений. Уже в 2010 году в республике практически по всем основным видам промышленной продукции был восстановлен докризисный уровень – 117,6% против 8,3% по Российской Федерации. В текущем году по состоянию на 1 апреля по итогам мониторинга Минрегиона России республика входит в группу регионов-лидеров по сводному индексу социально-экономического положения регионов России, по сводному индексу реального сектора экономики, инвестиционной привлекательности и по индексу доходов и занятости населения.
– Как чувствуют себя сегодня базовые отрасли республики?
– Сегодня у нас в значительной степени сохраняется моноотраслевой характер экономики, доминирует добывающий сектор, где главная составляющая конечно же добыча алмазов. В кризисный период нам при поддержке Правительства Российской Федерации удалось не остановить работу алмазодобывающих компаний, а уже с 2010 года добиться устойчивого роста показателей в этой отрасли.
Несколько ухудшились темпы развития золотодобывающей промышленности, что объективно связано с истощением минерально-сырьевой базы и переходом с россыпных месторождений на разработку рудного золота. Тем не менее перед предприятиями отрасли золотодобычи ставится задача по наращиванию промышленных объемов и реализации новых проектов. Прежде всего, это разработка Куранахского рудного поля, золоторудных месторождений Кючусс и Нежданинское.
Что касается угольной промышленности, то, несмотря на тяжелый кризисный 2009 год, с 2010 года здесь идет устойчивый рост, который связан с реализацией новых «угольных» проектов в Южной Якутии и конечно же с освоением масштабного Эльгинского угольного месторождения.
– Насколько удалось продвинуться в плане диверсификации экономики?
– Это важнейшая задача, которая последовательно решается. Если раньше на территории республики функционировала только одна крупная компания – АЛРОСА, то сейчас их уже около десятка, в том числе Сургутнефтегаз, Мечел, Транснефть, Трансстрой, РЖД, Газпром, Полюс Золото и другие.
Своевременная переориентация экономики на диверсификацию промышленности с направленностью на нефтегазовый сектор позволила снивелировать падение в моноотрасли в кризисный год. Доля добычи нефти и природного газа в структуре отгруженной продукции увеличилась в 8 раз, в результате удельный вес добычи алмазов сократился на треть (38,7% в 2010 году). По плану, к 2020 году в общем объеме промышленной продукции она должна снизиться до 28%.
Предпринимаемые меры уже привели к качественным изменениям в бюджетной системе. Поступления от нефтедобывающей отрасли в бюджет республики занимают второе место после алмазодобычи. За период с 2006 года поступления собственных доходов в консолидированный бюджет республики возросли в 1,6 раза.
Но вопросы диверсификации мы ставим гораздо шире – общий контур экономики республики должны определять не только добывающие отрасли, но и перерабатывающие, в перспективе это нефтегазохимия, организация эффективных производств в сегменте среднего и малого бизнеса. Уже сегодня 40% всего занятого населения в республике работает в малом и среднем бизнесе (с учетом индивидуальных предпринимателей). Еще три года назад этот показатель составлял всего 26,7%. С 2006 года число малых предприятий увеличилось в два раза, а индивидуальных предпринимателей – на треть. Это реальный результат целенаправленных действий правительства по поддержке предпринимательства.
– Часть проектов в республике движется благодаря поддержке федерального центра, яркий пример – ВСТО. Железная дорога, наоборот, строится благодаря упорству республиканской власти. А вот масштабный проект создания Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса (ЮЯГЭК) – вопрос партнерства государства и бизнеса, развитие которого подвержено большому количеству разных факторов. Если он не пойдет, споткнется о недостаток финансирования, как это отразится на общем плане развития экономики республики?
– ЮЯГЭК – это коренной проект в формировании нового крупного кластера промышленных производств, преимущественно связанных с глубокой переработкой имеющихся на территории Республики Саха (Якутия) полезных ископаемых. Но его значение гораздо шире, в перспективе речь идет об объединении Южного энергорайона с изолированными энергоузлами Центральным и Западным и включении их в Единую Национальную Энергосистему России. Это создает предпосылки в том числе и для организации экспорта электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Канкунская ГЭС станет источником энергии для ряда промышленных объектов, которые будут возводиться в рамках проекта комплексного развития Южной Якутии, в том числе для Эльконского комбината по добыче урановой руды, Южно-Якутского горно-металлургического объединения и Инаглинского угольного комплекса. С вводом этих объектов в эксплуатацию в перспективе намечается значительный дефицит электроэнергии, и Канкунская ГЭС мощностью 1200 мегаватт должна будет его покрыть. Другими словами, формирование столь необходимого республике энергетического и промышленного потенциала напрямую зависит от успешных планов создания ГЭС на реках Тимптон, Алдан, Олекма, Учур. Создание энергетической инфраструктуры для юга Якутии будет решаться комплексно. Это принципиальный вопрос.
– Принятая Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года расширяет горизонт планирования. Схема 2020 получила продолжение?
– Президентом Республики Саха (Якутия) сегодня утверждена система документов стратегического планирования. Базовым документом конечно же является Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) на период до 2020 года.
В развитие Схемы-2020 Правительством Республики Саха (Якутия) принята Программа социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2025 года и основные направления до 2030 года.
В долгосрочной программе развитие республики запланировано в трех сценариях: инновационный, энерго-сырьевой и инерционный. Главной целью является достижение высокого уровня качества жизни населения. Уровень доходов и качество жизни к 2030 году должны приблизиться к показателям, характерным для развитых экономик. Так, ВРП на душу населения по паритету покупательной способности должно с $16,1 тыс. в 2007 году вырасти до $48 тыс. в 2030 году. Реальные располагаемые доходы увеличатся в 4 раза по инновационному сценарию и более чем в 2 раза – по инерционному. В долгосрочной перспективе будет обеспечено постепенное сближение среднего размера оплаты труда работников бюджетной сферы с зарплатами, сложившимися во внебюджетном секторе. Планируется, что к 2030 году обеспеченность общей площадью жилья составит 34,05 кв.м на 1 жителя, 69% жилищного фонда будет обеспечено централизованным теплоснабжением. Зона газоснабжения охватит до 70% населения республики. В целом достижение этих индикаторов реально при условии, что будет обеспечено финансирование программных мероприятий из всех источников, предусмотренных Стратегией развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года.
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