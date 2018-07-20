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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Августа, 10:17 |
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Галина ДАНЧИКОВА, председатель Правительства РС (Я): Будущее формируется сегодня
Решая вопросы на перспективу, нельзя упустить насущные проблемы жизни населения республики. Социальная инфраструктура должна формироваться одновременно с транспортной, энергетической и прочими. Именно так расставляет акценты председатель правительства Республики Саха (Якутия) Галина ДАНЧИКОВА.
– Галина Иннокентьевна, Республика Саха (Якутия) пригласила регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири к диалогу о развитии инфраструктуры Севера-Востока России. Какое место занимает эта тема в работе республиканского правительства?
– Сегодня не только для нашей республики, но и для всего Востока России ограниченность транспортной и энергетической инфраструктуры – основной фактор, сдерживающий развитие. У нас, к примеру, более 80% территории имеет сезонную транспортную доступность, а зона децентрализованного энергоснабжения на базе дизельных электростанций составляет более 60%.Это порождает острейшие проблемы. Высокие тарифы на электроэнергию, значительный удельный вес транспортных расходов в стоимости товаров, – все это негативным образом влияет на конкурентоспособность местных товаропроизводителей и является определенным тормозом для инвесторов, которые не могут не учитывать эти риски. А если опуститься на землю, то жители ряда отдаленных населенных пунктов фактически лишены конституционного права на свободу передвижения. Так что проблема эта для нашего правительства коренная, мы прилагаем все усилия для последовательного и комплексного ее решения, без этого рассчитывать на существенное повышение качества жизни в республике не приходится.
Очевидно, что эти проблемы непосредственным образом затрагивают интересы самого государства, поэтому мы действуем в тесном сотрудничестве с федеральными органами власти. Все наши крупные инфраструктурные проекты носят межрегиональный характер и в масштабах страны имеют важное геополитическое значение, с точки зрения усиления позиций России на рынках стран АТР, возможности транзита грузов, создания международных транспортных коридоров. Поэтому для нас решение инфраструктурных проблем является одной из приоритетных задач на годы вперед. Все необходимые документы для этого приняты и поддержаны Правительством России. На основе Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года разработаны Транспортная стратегия Республики Саха (Якутия) до 2025 года, Энергетическая стратегия Республики Саха (Якутия) до 2030 года и другие документы.
– Глобальные проекты, к реализации которых сегодня приступила Якутия, требуют огромных инвестиционных ресурсов, за которые еще нужно сражаться, доказывая их состоятельность и способность территории организовывать масштабные работы. Какой отрезок пути уже пройден?
– Я думаю, мы взяли уверенный старт, а главное, последовательно движемся по плану, предусмотренному Схемой комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года. В настоящее время вложения осуществляются в основном в инфраструктурные объекты, которые в последующем позволят создать благоприятные условия для развития других отраслей экономики республики, изменят ее структуру.
Досье "ДК"
Вложения в реализацию крупных инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия) в 2007-2010 годах составили до 69% в общем объеме инвестиций. Объемы иностранных инвестиций выросли с $144,6 млн в 2001 году до $1336,6 млн в 2010 году. Удельный вес объема поступления иностранных инвестиций в Республику Саха (Якутия) составил 19% от общего объема по ДФО за 2010 год, это второй показатель по ДФО после Сахалинской области.
В 2009 году на территории республики завершена прокладка нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», сейчас идет строительство объектов для обеспечения деятельности трубопроводной системы, обустройство нефтегазоконденсатных месторождений. Крупные проекты реализуются в области недропользования, идет строительство подземных рудников по добыче алмазов, начинается разработка золоторудных месторождений, Эльгинского каменноугольного месторождения.
В самое ближайшее время на территории республики начнется строительство магистрального газопровода «Якутия-Хабаровск-Владивосток». Таким образом, стартует создание якутского газового центра. Мы уже подписали соответствующее соглашение с ОАО «Газпром» о сотрудничестве в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).
В рамках реализации одного из ключевых инвестиционных проектов структурной модернизации экономики «Комплексное развитие Южной Якутии» идут проектные работы по всем объектам промышленности и инфраструктуры. Предусмотренные средства из Инвестиционного фонда РФ на 2010 год предоставлены в полном объеме. Распоряжением Правительства РФ внесены изменения в паспорт инвестиционного проекта, подготовлен проект внесения изменений в Инвестиционное соглашение.
На завершающей стадии находится работа по защите в федеральных министерствах и ведомствах комплексных инвестиционных планов развития 16 монопрофильных населенных пунктов Республики Саха (Якутия). В числе проектов – расширение Нерюнгринской птицефабрики, строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Ленск, освоение Нежданинского месторождения в Томпонском районе, освоение свинцово-цинкового месторождения Сардана в Усть-Майском районе, завершение строительства третьей нитки магистрального газопровода Средневилюйское ГКМ – Мастах – Берге – Якутск, строительство автомобильных дорог и другие.
– По существу в настоящее время регион решает одну глобальную задачу – формирование условий, благоприятных для жизни населения. Задача многоуровневая. Каковы изначальные условия для ее решения в республике и каков алгоритм действий принят для достижения поставленных целей?
– В целом, позитивные перемены уже есть. В республике растет уровень реальных доходов населения, динамично развивается малый и средний бизнес, снижается численность безработных. Вместе с тем, как и в большинстве регионов Дальневосточного федерального округа, острой остается проблема бедности и дифференциации населения по уровню доходов. Мы ставим задачу значительно снизить эти показатели в среднесрочной перспективе, главным образом за счет повышения занятости, создания рабочих мест с высокой стабильной заработной платой, расширения программ поддержки социально не защищенных слоев населения.
На это будут работать диверсификация экономики республики, ускорение модернизации и инновационных процессов. К примеру, занятость на крупных инвестиционных проектах возрастет с 26 тыс. человек в 2011 году до 137 тыс. человек в 2016 году. Значительную роль должно сыграть развитие малого и среднего бизнеса. По итогам 2010 года в республике действуют 47 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и их число растет каждый год. Поддерживая инициативу предприимчивых людей, мы открываем им новые возможности для развития частного бизнеса и повышения материального благосостояния.
В целом комплекс мероприятий социальной поддержки населения и система взаимоувязанных крупных инвестиционных проектов окажут позитивное влияние на жизнь каждого жителя республики. Так, при реализации всех запланированных мероприятий по инновационному сценарию развития к 2030 году численность постоянного населения превысит 1 млн человек, уровень зарегистрированной безработицы снизится до 1,3%, рост реальных доходов населения увеличится в 4 раза, заработной платы – в 3,9 раза, ожидаемая продолжительность жизни составит 73,3 года. Долгосрочным итогом реализации мер демографической политики, политики поддержки материнства в республике также станет увеличение рождаемости в 1,5 раза (в 2030 году относительно 2009 года).
– Дороги, линии электропередачи, новые отрасли экономики – все это кардинальные условия для развития региона. Но каждодневной доминантой работы региональной власти должны быть вопросы формирования социальной инфраструктуры, иначе, пока все построим, людей в регионе не останется. Как решаются эти вопросы сегодня и сейчас?
– И мы также понимаем – люди должны жить не только надеждами на будущее, а сегодня получать все необходимые блага, сейчас иметь условия для комфортной жизни. Поэтому в деятельности правительства социальный аспект всегда на первом месте. Мы не снижаем инвестиции в эту сферу. Последовательно идет модернизация системы здравоохранения. Общий объем финансирования этой программы на 2010-2012 годы составил 8,2 млрд рублей. Ежегодно за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) вводится не менее трех объектов здравоохранения.
Фактически ежегодно мы строим не менее 10 современных школ за счет собственных средств. За период с 2002 по 2010 год введено 115 современных школ, 27 дошкольных образовательных учреждений с применением новых технологий и современных материалов. В 2010 году по сравнению с 2002 годом инвестиции в образование увеличились более чем в 5 раз.
– Какие вопросы, на ваш взгляд, остаются пока открытыми на федеральном уровне? Сегодня формируется Фонд развития регионов. Ваша точка зрения на этот счет.
– Начальный этап реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, процесс согласования проекта Плана мероприятий по ее реализации уже выявили ряд ограничений, способных оказать негативное влияние на реализацию инвестиционных проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией.
Предполагалось, что основными источниками финансирования инвестиционных проектов с участием государства будут средства Инвестиционного фонда РФ, ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года и на период до 2025 года», отраслевых федеральных целевых программ и инвестиционные программы крупных государственных корпораций и компаний с участием государства, а также средства, выделяемые на создание особых экономических зон. Сегодня уже очевидно, что сложившийся дефицит бюджетных средств как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации не позволяет в полной мере обеспечить требуемые объемы финансирования из этих источников. Необходимо замещение части запланированного бюджетного финансирования средствами частных инвесторов и финансовых институтов.
Так что создание ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» со 100%-ным участием Внешэкономбанка и Фонда прямых инвестиций (на первоначальном этапе предварительно объем определен в размере 80-90 млрд рублей) – это, на мой взгляд, реальная возможность обеспечить необходимый объем финансирования и не отклониться от тех индикативных показателей качественного изменения условий жизни в регионе, которые определены Стратегией развития.
В отличие от существующих на российском рынке инструментов государственно-частного партнерства, которые обычно ориентированы на проекты, реализуемые в течение 3–5 лет, создаваемые фонды должны быть в основном связаны с долгосрочными проектами с инвестиционным горизонтом более 5-7 лет.
Для взаимодействия субъектов Дальнего Востока и Байкальского региона с ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Фондом прямых инвестиций и Центром ГЧП Внешэкономбанка в Республике Саха (Якутия) планируется создание Регионального Центра ГЧП, а также Фонда прямых инвестиций с участием нашего регионального института развития – ОАО «Республиканская инвестиционная компания». Мы рассчитываем, что создаваемая финансовая инфраструктура позволит привлечь инвестиции, в том числе иностранные, для реализации Стратегии.
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