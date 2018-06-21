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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:04 |
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В кругу лицензионных проблем
Эффективность деятельности органов государственной власти и предприятий в сфере недропользования стала темой июльского совещания Межведомственной комиссии по эффективному использованию природных ресурсов и экологической безопасности при полномочном представителе Президента РФ в ДФО в Хабаровске. Совещание объединило более 40 представителей федеральных и территориальных органов власти, руководителей предприятий и организаций. Инициатором обсуждения стал полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ, который обозначил ситуацию, сложившуюся вокруг крупнейших горнодобывающих проектов, как системный кризис, возникший в результате ряда ошибок, допущенных как недропользователями, так и органами Роснедра и Росприроднадзора.
Открывая совещание, Виктор Ишаев сказал:
– Мы с вами живем и работаем на Дальнем Востоке, и наша задача – его развивать, в том числе за счет богатых минеральных ресурсов. Собрались мы сегодня не для того, чтобы кого-то проработать, а понять состояние дел и выработать предложения для правительства.
Круг проблем, о которых идет речь, коснулся ряда добывающих предприятий, владеющих лицензиями на масштабные месторождения твердых полезных ископаемых в регионе, и в первую очередь золота. И проблемы эти настолько серьезны, что грозят отзывом лицензий, а значит, приостановкой реализации проектов, на которые возлагались большие надежды как на источник пополнения региональных бюджетов.
– Дальневосточные регионы, несмотря на наличие огромных запасов природных ресурсов, все еще остаются дотационными, что обосновано низким уровнем транспортной составляющей, недостатком инвестиций, трудными горно-геологическими условиями, низкой налоговой отдачей от деятельности добывающих предприятий, – отметил основной докладчик – заместитель полпреда президента в ДФО Владимир СЫРКИН.
Бюджет Магаданской области, где работают 208 недропользователей, владеющих 576 лицензиями, дотационный более чем на 50%. Доля горнодобывающей отрасли в собственных бюджетных поступлениях территории в 2010 году составила, по словам первого заместителя губернатора Магаданской области Николая КАРПЕНКО, 70%. За последние три года Росприроднадзор инициировал процедуры изъятия по 191 лицензии, что в среднем составляет 30% от действующих. В том числе угроза отзыва лицензии на Наталкинское месторождение золота, на котором сосредоточена большая часть балансовых запасов золота в области, нависла над ОАО «Рудник им. Матросова» (дочернее предприятие ОАО «Полюс Золото»).
Доля организаций добывающей отрасли в Республике Саха (Якутия) составляет 52%. При наличии крупных запасов золота налоговая отдача от золотодобывающих предприятий составляет здесь всего 2%, – отметил Сыркин. В республике работают 230 недропользователей, владеющих 486 лицензиями на недра. За период с 2008 по 2010 год проверяющими органами инициирован отзыв 75 лицензий, в том числе 52 по золоту.
Негативная ситуация складывается на таких крупных золотодобывающих предприятиях, как ОАО «Алданзолото» и ОАО «Южноверхоянское» (дочернее предприятие «Полюса», владеет лицензией на Нежданинское месторождение). Хуже всего обстоят дела с выполнением лицензионных условий на ЗАО «ГОК Депутатский», с 2008 года владеющем лицензией на олово. За три года недропользователь так и не приступил к работам.
Виктор Ишаев привел весьма показательные цифры, иллюстрирующие уровень выпадающих доходов, которые ДФО недополучил из-за пробуксовки горнодобывающих проектов. Так, при дефиците бюджета ДФО в размере 37 млрд руб. его потери из-за неэффективно работающей экономики составили 70 млрд. «Даже, если сократить половину потерь, то можно закрыть дефициты всех субъектов территории», – подчеркнул полпред, добавив, что Правительством РФ поставлена задача коренным образом изменить ситуацию в отрасли, причем в ближайшее время.
Как считает Виктор Ишаев, одной из причин сложившегося в отрасли положения является слабое взаимодействие территориальных органов федеральной власти, субъектов и бизнеса. «Предприятия, перед которыми маячит процедура отзыва лицензий, сами загнали себя в угол допущенными нарушениями, и сейчас идет речь о том, чтобы заставить их работать», – подчеркнул полпред.
Впрочем, на вопрос, как это сделать, четкого ответа на совещании не прозвучало. Слишком запутан круг проблем, в который вплелись и неисполнение компаниями законодательства, и его несовершенство, и проблемы повторного лицензирования месторождений с целью поиска более эффективного собственника. К ним можно добавить и неразвитость инфраструктуры территорий округа. Совещание лишь выработало предложения правительству для устранения факторов, тормозящих развитие добывающих проектов. Решения же по ним должны приниматься кардинальные и только на высшем уровне.
Дело в том, что закон о недрах предписывает изъятие лицензий у компаний, нарушивших условия недропользования. Но, учитывая масштабность проектов и обещание руководства предприятий устранить нарушения, а также потерю времени на повторное лицензирование, представители субъектов, на чьих территориях расположены месторождения, поддерживают идею изменения сроков действия лицензий для прежних недропользователей. Однако данная уступка, опять же в соответствии с законом, не может распространяться на нарушителей. Получился замкнутый круг, выход из которого участники совещания надеются найти в Москве.
После совещания корреспонденту «ДК» удалось пообщаться с двумя представителями стороны, отстаивающей право недропользователей продолжить, несмотря на нарушения, работу на своих лицензионных участках.
– К сожалению, когда золотодобывающие компании начинают ставить в госструктурах проблемные вопросы, понимая, что они в перспективе возникнут, их никто не хочет слышать по той причине, что речь идет о золоте. Все считают, что золото дорого стоит и легко добывается. Для примера: чтобы получить золото на 4-граммовое кольцо из руды Наталки, нужно вытащить из карьера 5 тонн руды. В конце концов, золото – это эквивалент трудозатрат, если бы оно стоило три копейки, то и продавалось бы по цене алюминиевых ложек. Все забывают такую вещь – растет цена на золото, но растут и затраты. На совещании не обсуждалось, насколько за последний только год выросла стоимость дизельного топлива у магаданской причальной стенки. Когда в 2009 году мы разрабатывали проект Наталки, оно стоило 27 руб. за литр, сейчас – 37 руб. Между тем на Аляске как в 2009-м, так и в 2010 году оно стоило 16 рублей за литр прямых поставок.
На совещании говорилось, что мы должны преследовать цели развития собственной компании на благо собственной страны, на собственных ресурсах. Мы согласны с этим, но тогда пример работы с инвесторами надо брать у таких стран, как Китай, который, принимая решение занять первое место в мире по добыче золота, освобождает инвесторов, как собственных, так и внешних, от налогов на период не просто освоения месторождения, а возврата инвестиций.
– Именно там, где недропользователь эффективно работает, создаются рабочие места на основном производстве, развивается малый и средний бизнес, вся сфера услуг. А там, где у недропользователей проблемы, возникают проблемы у всех, потому что исчезают основные высокооплачиваемые рабочие места, что оказывает негативное влияние на всю цепочку.
На сегодня глобальных проблем в недропользовательской деятельности на территории Якутии осталось две: первая связана с «Алданзолото», которая осваивает месторождение Куранахского рудного поля, и вторая – возобновление оловодобычи. Что касается «Алданзолото», то проблема там заключается в следующем – компания владеет 11 лицензиями, а осваивает только 4. Это является грубейшим нарушением, в то же время компания осваивает лицензионные участки последовательно, один за другим, и это правильно. Осваивать все одновременно, значит, распылять силы и средства. Все 11 лицензий должны быть единым проектом разработки Куранахского рудного поля, так как капитальные затраты очень высоки и для каждого отдельного месторождения неэффективны. Понимание этого у нас есть, сейчас «Полюс Золото» разрабатывает проект освоения Куранахского рудного поля, в котором будет четко прописано, когда, какие месторождения, с какой производительностью будут освоены. Мы надеемся, что проект ляжет в основу новых сроков освоения и новых объемов добычи по каждому лицензионному соглашению.
Что касается возобновления оловодобычи, там ситуация значительно сложней. В течение последних трех лет добыча олова на территории Якутии не осуществляется вообще. Пока происходили кризисные явления, были нарушены условия лицензионного соглашения. Соответственно Росприроднадзором проведены проверки и составлены акты о необходимости устранения нарушений. Но, чтобы начать добычу, по оценкам экспертов, в предприятие надо вложить около $150-170 млн. Находясь под угрозой изъятия лицензии, ни один здравый инвестор не может себе позволить вкладывать такие ресурсы. Получился замкнутый круг.
Решения в этой ситуации всего два: первое – в соответствии с предписанием изъять лицензии, прекратить их действие и выставить месторождения на повторные аукционы. Второе – изменить условия лицензионных соглашений, переутвердить их еще раз и дать действующим недропользователям шанс их выполнить. Как правильно поступить в рамках действующего законодательства, должно решаться на самом высоком уровне. Регионы сегодня практически удалены от принятия этих решений, мы считаем, что это неверно. Должны быть обеспечены максимальные публичность и учет мнения регионов, мы же заинтересованы в создании рабочих мест и в этом плане наиболее трезво оцениваем ситуацию. Мы заинтересованы, чтобы на территории создавались точки роста, особенно в депрессивных районах. А каждое изъятие лицензии – это снижение инвестиционного потенциала.
P.S. Уже после совещания было инициировано рассмотрение вопросов оловодобычи в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) у руководителя Федерального агентства по недропользованию Анатолия ЛЕДОВСКИХ. По его результатам было принято решение об изменении лицензионного соглашения по одному месторождению в части продления срока ввода на 3 года, а также о переоформлении лицензии по двум другим месторождениям с обанкротившегося предприятия на его правопреемника. Решено также передать в недропользование ряд новых месторождений олова. Все это должно позволить в скором времени восстановить его добычу на прежнем уровне.
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