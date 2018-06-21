|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Июля, 05:02 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края: Важно со всеми говорить на понятном языке
– Владимир Иванович, существует традиция подводить самые первые итоги по прошествии 100 дней работы. Камчатка для вас по существу родной и хорошо знакомый регион, как увиделись вам его проблемы из кресла губернатора?
– Нельзя сказать, что из кресла губернатора проблемы края видятся как-то иначе. Должность главного федерального инспектора как раз и предполагала работу с проблемными вопросами. Другое дело, что функция была, в основном, контрольная. Нужно было заострять внимание, в том числе руководителя субъекта, на тех или иных ситуациях. Теперь задача в корне поменялась – нужно самому принимать решения, полностью брать ответственность на себя.
Постепенно появилось понимание, какой инструментарий можно использовать. Есть правительство, министерства и ведомства, которые призваны реализовывать и доводить до логического завершения поставленные перед ними задачи. Главное – правильно сформулировать цель, проконтролировать и потом спросить за результат. Осознание того, что ты находишься у штурвала большого корабля, обостряет чувство ответственности. Теперь нужно, чтобы этот корабль реагировал на твое малейшее движение. Механизм управления понятен, самое главное – взаимопонимание с краевой властью, руководителями муниципальных образований и предприятий – есть. Если они понимают, какие задачи перед ними стоят, а мы их правильно формулируем, то и исполнение будет таким же.
Это очень важно – наладить диалог, чтобы мы говорили на одном языке, тогда и результат будет. Тогда мы вместе будем двигаться вперед, решая те или иные задачи.
Я часто вспоминаю фильм «Москва слезам не верит». Помните, когда главную героиню Веры АЛЕНТОВОЙ спрашивают, трудно ли ей справляться с коллективом завода в три тысячи человек, та отвечает, что «трудно с тремя, а когда трех научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Да, это очень утрировано, но по сути – верно. Действительно, в первое время приходилось тяжело. Иногда думал даже, что знаний недостаточно, несмотря на многолетний опыт управления. Были такие мысли, но быстро прошли. Со временем появилось «шестое чувство», которое помогает правильно принимать решения, необходимые краю и людям, которые здесь живут.
– Смена команды – это всегда вопрос болезненный, у вас в кабинете тоже много новых лиц. Кто они?
– Надо сказать, что я попытался максимально сохранить и структуру, и кадровый состав правительства Камчатского края. Всегда присутствует опасение, что можно все разрушить, а потом ничего не создать. Здесь нужно действовать поэтапно. Конечно, определенные кадровые изменения произошли. Было бы неправильно, если бы я оставил в составе правительства тех лиц, которые вызывали какой-то негатив со стороны населения. Но, надо сказать, эти люди и сами понимали, что должны уйти, я просто подписал их заявления об уходе.
Все, кто пришел в команду впоследствии, – люди опытные и, главное, компромиссные. Мы, впервые в истории края, согласовывали кандидатуры всех заместителей председателя правительства с депутатским корпусом, с общественными организациями. Некоторые из кандидатов вызвали серьезную полемику, но в результате обсуждения все они были согласованы и назначены. Сейчас они работают, и, на мой взгляд, весьма эффективно.
В саму структуру правительства мы внесли некоторые изменения – усилили ряд агентств, создав на их базе министерства. Речь идет об органах власти, курирующих ключевые направления развития края, которым нужно придать особое значение. Это вопросы транспорта, экономики, социального и имущественного блоков. Несколько агентств мы, напротив, объединили. Считаю неразумным тиражировать мелкие ведомства, перед которыми, по большому счету, стоит общая задача. Полагаю, в течение года мы еще будем проводить некую шлифовку структуры и кадрового состава краевых органов исполнительной власти.
– Нельзя объять необъятное. Как определили для себя приоритеты работы в новой должности?
– Главный приоритет, ключевая цель правительства Камчатского края – повысить уровень жизни земляков, сделать ее комфортной. В центре внимания власти должны быть люди с их проблемами и заботами. Мы должны дать возможность молодежи учиться, строить жилье для камчатцев, создавать рабочие места, социально защищать наше старшее поколение. Вы знаете, Камчатка сейчас испытывает настоящий строительный бум. В крае, наконец, начали возводить жилые дома, вскоре мы запустим программу строительства жилья для молодых семей. Наконец, начали возводить новые детские сады и школы. В этом году приступаем к строительству краевой больницы.
Вместе с тем, мы понимаем: чтобы развивать социальную сферу, направлять на нее дополнительные деньги, нам нужна сильная экономика. А это рыбная и горнорудная промышленность, сельское хозяйство, туризм. В крае уже сейчас работают десятки крупных промышленников. У них есть проекты по развитию отраслей, однако все они упираются в инфраструктуру. Строительство дорог, организация нормального воздушного и морского сообщения – надо в первую очередь решить эти задачи.
По большому счету, это и есть три основных направления развития края, если хотите – три кита: развитие инфраструктуры, особенно транспортной; устойчивое развитие экономики и в конечном счете – повышение качества жизни населения. Это три основных направления деятельности правительства Камчатского края на ближайшие 5 лет. Они лягут в своего рода программу-минимум, которую сейчас готовит наше министерство экономического развития. В ней будут прописаны проекты по каждому из трех направлений, с конкретными целями, задачами и ожидаемым результатом.
– Для Камчатки рыбная отрасль является ведущей, а в ней последние годы без конца менялись правила игры и возникали конфликты, удалось ли выстроить конструктивные отношения с рыбным бизнесом? На какую налоговую отдачу рассчитываете от этой отрасли?
– Развитие рыбохозяйственного комплекса – одна из стратегических задач. Эта отрасль формирует больше половины объемов промышленного производства края, четверть валового регионального продукта и обеспечивает до 90% экспортных поставок. Не считаться с таким сектором экономики было бы просто неправильно.
У меня всегда были довольно ровные отношения с рыбопромышленниками, по крайней мере, с основной массой. Надо сказать, что большинство представителей этого сектора экономики идут в ногу с краем, они понимают, что нужно Камчатке. Сегодня многие компании «повернулись лицом» в сторону берега. Они строят новые перерабатывающие заводы, обеспечивая дополнительные поступления в бюджет, создают рабочие места для земляков. Только с тех пор, как я возглавил край, две градообразующие рыбопромышленные компании Камчатки приняли решение о возведении здесь крупных современных заводов.
Хотел бы обратить внимание, что в любом случае я буду ориентировать рыбаков на создание рыборазводных заводов. Для нас это очень важно на перспективу. Чем больше мы будем делать акцент на развитии пастбищного рыболовства, поддерживать программы по увеличению воспроизводства рыбных биоресурсов, тем стабильнее будет развиваться рыбная отрасль края. Это очень важно для нас, и мы будем находить для этого деньги, в том числе пытаться привлекать федеральные средства на строительство рыборазводных заводов.
– В прошлом году в большую энергетику Камчатки пришел газ, с этим событием связывалось много надежд – от снижения мазутной зависимости и экономии бюджетных средств до потенциальной возможности повышения конкурентоспособности продукции камчатских производителей. Есть предпосылки к тому, чтобы эти надежды оправдывались?
– Безусловно. Программа газификации уже дает свои плоды. За счет адекватной цены на голубое топливо в этом году нам удалось сэкономить около полумиллиарда рублей на субсидировании разницы в тарифах для населения и предприятий. К концу года эта экономия еще увеличится. По оценкам нашей региональной энергокомиссии, уже в 2013 году, за счет дальнейшей газификации, нам удастся остановить рост тарифов на тепло и свет. Параллельно нужно развивать добычу угля на территории бывшего корякского округа, в перспективе – перевести на местные энергоносители несколько районов округа.
Кроме того, сейчас мы оцениваем существующие проекты по развитию геотермальной энергетики и строительству гидроэлектростанций. Основным критерием здесь будет экономическая эффективность, ведь главная задача – снизить конечные тарифы на отопление и электричество для населения и бизнеса.
– Корякия объединилась с Камчатской областью – это свершившийся факт. Но вы ввели в правительство нового человека, который будет главным образом отвечать за отношения с коренными народностями. Это насущная необходимость? Для вас эта тема остается актуальной?
– Эта тема будет оставаться актуальной еще долгие годы. Хочу напомнить, что до недавнего времени, помимо Корякского автономного округа, на полуострове были еще два национальных района: Быстринский и Алеутский. Сегодня на полуострове живут представители более 140 национальностей, из них одиннадцать – это коренные народы Севера.
Появление в структуре правительства заместителя председателя, который курирует вопросы соблюдения прав и интересов коренных малочисленных народов, а также министра по делам Корякского округа – закономерно.
Вы знаете, вся Камчатка сегодня отнесена к территории традиционного проживания коренных народов, у них возникает масса проблем, которые необходимо решать в ходе диалога. И подобный диалог уже есть. Мы заключили Соглашение с ассоциацией КМНС, начинаем развивать традиционные промыслы – вскоре возобновим в Карагинском районе работу линии по переработке шкур морского зверя, поддерживаем северное оленеводство. Вопросы коренных народов не должны уходить на задний план, мы обязаны сохранить культуру и традиции каждой народности. Наша задача – повысить качество жизни тех, кто живет на этой земле, где сменилось не одно поколение.
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- За "Премией развития" нужно поспешить
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.