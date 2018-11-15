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15 Июля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Парламентарии познакомились с якутским опытом

В Якутске состоялись выездные заседания Комиссии Ассамблеи российских законодателей при Государственной Думе РФ по вопросам законодательного обеспечения образования, культуры, науки и наукоемких технологий и Координационного совета руководителей аппаратов законодательных (представительных) органов государственной власти Российской Федерации.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виталий БАСЫГЫСОВ, открывая выездное заседание координационного совета, заметил, что у обеих палат Федерального Собрания стало хорошей традицией проводить совещания и обмен опытом непосредственно в субъектах Федерации: «Такие встречи подпитывают нас взаимной информацией, позволяют нам определить направления совершенствования работы для достижения главной задачи – повышения качества законодательства».

Председатель Ил Тумэна коротко рассказал гостям о социально-экономическом развитии республики, крупнейших проектах, реализуемых на ее территории, а также о проблемах, которые предстоит решать, в том числе в области экологии, сохранения культуры, языка, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера.

Он отметил, что с 2011 года основная законодательная работа народных депутатов Якутии будет направлена на помощь самореализации селян, переход к товарному производству. «Такая задача поставлена президентом республики Егором БОРИСОВЫМ. По его инициативе принят закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства». Это дает муниципальным образованиям возможность реально заниматься селом, а не только содействовать, как это сказано в 131-м федеральном законе», – подчеркнул председатель Ил Тумэна.

Как отметил руководитель аппарата Госдумы РФ Алексей СИГУТКИН, заседания Координационного совета стали традиционным и заметным явлением в Российской Федерации, ярким свидетельством активного участия государственных гражданских служащих законодательных органов власти в решении актуальных проблем законотворчества. Объединившись в Координационный совет, приоритетными направлениями своей работы руководители аппаратов региональных парламентов считают обеспечение согласованного взаимодействия органов госвласти субъектов РФ, обобщение и распространение опыта работы региональных парламентов.

Участники выездного заседания обсудили проблему внедрения электронного документооборота. Как подчеркнул Алексей Сигуткин, наряду с электронным правительством необходимо внедрять и электронный парламент. К 2013 году федеральные органы власти должны перевести 35% документов на безбумажную основу.

На заседании Комиссии Ассамблеи российских законодателей при Государственной Думе РФ рассматривались вопросы инновационной деятельности в области науки, образования, здравоохранения. С основным докладом выступила заместитель председателя правительства Якутии Феодосия ГАБЫШЕВА.

В рамках выездных заседаний работали выставки инновационных проектов в сфере науки, образования и бизнеса. Были представлены проекты «Оказание навигационно-телематических услуг на базе систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS», «Инновационный потенциал Республики Саха (Якутия)», «Арктический инновационный центр» и другие.

Гости побывали в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Амосова, познакомились с деятельностью Высшей школы музыки и физико-математического форума «Ленский край» в селе Октемцы Хангаласского улуса. Ярким событием стало участие в торжественном открытии VII Международного конгресс-фестиваля «Хомус (trump) в культурном пространстве мира», на который съехались 200 любителей варганной музыки из разных стран.

– Ассамблея российских законодателей призвана оказывать экспертную и консультативную помощь субъектам РФ в подготовке вносимых ими к рассмотрению в Государственной Думе законопроектов. Речь идет, прежде всего, о крупных, масштабных законопроектах, инициированных субъектами РФ», – сказал вице-спикер якутского парламента Александр ЖИРКОВ. А депутат Госдумы РФ Лариса ЯКОВЛЕВА добавила, что сегодня центр готов слушать голоса регионов. Для этого парламентом проводится большое количество круглых столов, парламентских слушаний, выездных заседаний. Конструктивный диалог между законодателями федерального, республиканского уровня, представителями исполнительной власти, научной и педагогической общественностью способствует принятию работающих законов.

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