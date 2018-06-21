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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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15 Июля 2011, 11:00 | Регион сегодня
Бизнес идет в Межрегиональную ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье»
Совет Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» утвердил документы, регламентирующие вступление в состав Ассоциации национальных компаний, их права и обязанности в качестве ассоциированных членов.
Первой компанией, вошедшей в состав Ассоциации в качестве ассоциированного члена, стала компания ЗАО «Полюс». Руководителям субъектов РФ – членам Ассоциации предложено активизировать работу по вступлению национальных компаний в состав Ассоциации.
Кроме того, совет Ассоциации обсудил ход работы над проектом государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 2012-2018 годов и на перспективу до 2025 года.
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