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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Августа, 07:39 |
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Солнечные фантазии
Жилой комплекс с солнечным отоплением "Биохаус" в районе знаменитой Токаревской кошки на Эгершельде предлагает построить Катерина ШИЛКИНА. Причем не ломая сложный рельеф, а накладывая на него застройку без ущерба для ландшафта. Сдвоенные корпуса, террасные скверы, поворачивающиеся за светилом зеркальные жалюзи, отлавливающие солнечные лучи и направляющие их в глубину двориков и, в качестве бонуса, роскошный вид на море.
А проект Татьяны ОВЧИННИКОВОЙ и Александра КУЗНЕЦОВА "Владивосток – город солнца" вообще завораживает. В выстроившиеся вдоль городского побережья экологические башни-небоскребы – высотой около 800 метров! – авторы предлагают переселить жителей хрущевок, а на месте последних – разбить площади и скверы… (Освещение и отопление в этих комплексах обеспечат "энерговетряки" и солнечные батареи.)
И пусть сегодня трудно вообразить, насколько удобно будет жить горожанам будущего в квартирах террасного типа, нанизанных на башни, с небольшими двориками с мини-парками и озерцами. Можно представить, как это будет потрясающе красиво, когда вершины небоскребов, вырвавшись над привычными туманами, будут купаться в лучах солнца. Для инвесторов и девелоперов, которые будут биться за эти проекты, будет парой пустяков добавить им и масштабность, и законченность, и реальность.
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