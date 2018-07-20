Бизнес: дает или забирает?

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 23 Июля, 15:53 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 930 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
23.07 |
Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
22.07 |
На социальное развитие Дальнего Востока будет направлено 55,8 млрд рублей
21.07 |
138 жителей Владивостока помогли осуществить мечту Нелли Мизь
20.07 |
По миру с "Суммой"
20.07 |
Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Августа 2010, 11:00 | Регион сегодня

Бизнес: дает или забирает?

"Абсолютно все друзья моего 19-летнего сына – и он не исключение – сегодня мечтают иметь свой бизнес, ну или, как минимум, руководить им. На вопрос: "Для чего?" все как один отвечают: "Чтобы быть свободным". Поначитались "умных" книг, которые ставят знак равенства между собственным делом, деньгами и свободой. Но это иллюзия, – уверен владелец и генеральный директор одной известной приморской компании. – На самом деле, бизнес – даже очень красивый – кровожаден. На этапе становления он забирает время, силы и средства, потом – при удачном развитии – начинает приносить дивиденды и даже дает некую финансовую свободу, но свободы подлинной все равно не приносит. А в итоге и вовсе забирает жизнь, подминая под свои деловые аппетиты твои личные желания и стремления, наступая на горло твоей собственной песне.

Да, мне многое сегодня по карману, но смотрю на свое окружение – наемные топ-менеджеры имеют практически такие же возможности, как и я, а груз ответственности у них – несравненно меньше. Хотя и им приходится не сладко. Да, я могу делегировать полномочия, уходя в отпуск, но не могу при этом полностью расслабиться и отключить телефон. Не потому, что не доверяю. Потому что мы живем в непредсказуемое время. Можно вернуться через три недели из отпуска и оказаться, простите, без штанов: рейдерство, дефолты и прочий форс-мажор не предупредить. Можно, наверное, решиться и продать бизнес, а что дальше? Последовать примеру многих, забрать семью и уехать в теплое местечко? По крайней мере, нам с женой заработанного на сытую старость хватит. Но я слишком хорошо знаю себя: мне будет казаться, что я что-то недополучил, недоделал, недозаработал… И это "недо…" будет сначала подтачивать, потом грызть, а затем и вовсе разъест душу. Словом, такой свободы в золотой клетке я своим детям не хочу. Пытаюсь объяснить это сыну, но он, похоже, пока не дорос до этого понимания…".

"ДК" решил узнать, что думают по этому поводу читатели. Мы задали им вопрос:

– Чем дольше работаешь, тем больший круг общения появляется – это и коллеги, и клиенты, и партнеры по рынку. А знакомства могут перерасти в теплые дружеские отношения. Вообще, специфика российского бизнеса в том, что зачастую многие вопросы решаются благодаря личным контактам. Таким образом, большое количество хороших знакомых – это, скорее, плюс. В частности, благодаря знакомствам, появившимся у меня за время работы, я приобрел новые интересные увлечения и хобби, которые, в свою очередь, повлияли на мою жизнь. Например, партнеры по бизнесу приобщили меня к такому замечательному экстремальному виду спорта, как дайвинг.

– Я считаю, что бизнес, а особенно управление крупной компанией, больше дает, нежели что-то отбирает. Моя дорога в бизнесе к позициям топ-менеджера банка шла по вполне предсказуемому пути. Мне повезло работать с интересными людьми, они видели мой потенциал и помогали его раскрывать, мотивируя расти дальше. Конечно, бизнес, как и власть, – преимущественно мужская среда. Уровень ответственности и нагрузка гораздо выше. Приходится отвечать не только за свои результаты, но и за работу команды. Все это помогает развить сильные стороны характера. Согласитесь, в работе руководителя нередко бывают такие ситуации, когда для достижения цели необходимо проявить твердость и настойчивость, при этом важно видеть перед собой интерес других людей и находить компромиссы. Также по долгу службы есть возможность общаться с мощными личностями, способными добиваться успеха в жизни. Руководство большим коллективом и представление интересов компании на различных уровнях требует надежного и респектабельного внешнего вида, умения формулировать свои мысли. Все это является хорошим стимулом для того, чтобы уделять время себе самой и всегда учиться чему-то новому.

– Бизнес – это в первую очередь возможность развиваться. А развитие не замедлит сказаться на вашей визитной карточке, которая является одним из важнейших показателей вашей реальной степени ликвидности. И, несмотря на то, что чаще всего настоящий прогресс требует стиля жизни "с переговоров – на переговоры" (готовясь к ним по ночам), плоды его могут быть поистине прекрасны. Не только в финансовом плане, но и в таких простых мелочах, как, скажем, уровень персон, которых вы можете пригласить за стол. Но есть и другой показатель все той же ликвидности – время, которое вы можете потратить на себя. Например, можете ли вы бросить все дела среди рабочего дня и заняться решением личных вопросов, без ущерба своей деятельности? Мне кажется, это тоже очень важно.

– Бизнес, конечно, меняет жизнь, но лишь частично. И те изменения, которые происходят, – в лучшую сторону. У деловой женщины вырабатывается привычка ценить время и все успевать, занимаясь одновременно несколькими делами. Ее способность выделять главное в бизнесе очень помогает при решении простых бытовых вопросов. Круг общения тоже меняется. Деловой женщине интересно общаться среди тех людей, рядом с которыми она могла бы развиваться. Это влияет и на личную жизнь: рядом с такой женщиной должен быть сильный, умный и интересный мужчина.

Вообще, жизнь женщины в бизнесе и вне его очень сильно отличается. Женщина в бизнесе должна быть одновременно в двух ипостасях. Первая – это женщина–мать, заботливая и любящая супруга, хранительница семейного очага. Вторая – женщина–руководитель, которая должна в себе сочетать лидерские качества, аналитический ум, способность быстро принимать решения, брать на себя ответственность не только за себя, но и за вверенный коллектив. Поскольку это во многом мужские черты характера, важно научиться умело сочетать в себе женщину–женщину и женщину- руководителя.

– Бизнес – это стиль жизни. Сегодня человек – это то, чем он занимается; и к бизнесу это выражение подходит особенно. Не зря ведь даже в английском языке на вопрос "Who are you?" люди отвечают, например, "I’m a lawyer". Именно род деятельности скажет о человеке больше всего; в сущности, именно работа и приносит современному человеку все радости, удовольствия и возможности.

– Бизнес, безусловно, меняет и жизнь, и нас… Лучшие качества в нас становятся еще лучше, а худшие соответственно еще хуже. Самое сложное – удержать под контролем второе! Оставить место для отдыха и личной жизни оказалось совсем не простой задачей. И количество окружающих тебя людей по факту никак не связано с количеством твоих друзей. Кто больше отдает – ты бизнесу или он тебе – вопрос времени и качественного менеджмента. Для меня вопрос удовлетворения и финансового благополучия совершенно не разделимы. Очень важно заниматься тем, что ты можешь делать с радостью и высоким качеством! Для меня всегда первична любовь – к друзьям, делу, продуктам… Без любви не стоит и приниматься за дело. Сейчас живу именно по такому принципу.

– Кто кому из нас дает больше: я бизнесу или он – мне, я как-то еще не задумывался. Но могу сказать однозначно, что последние два года бизнес от меня требует значительно больше, чем прежде, стало труднее, много сложных моментов приходится преодолевать. С другой стороны, бизнес нас кормит и в итоге увеличивает наши возможности...

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика