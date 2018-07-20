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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Июля, 15:53 |
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Бизнес: дает или забирает?
Да, мне многое сегодня по карману, но смотрю на свое окружение – наемные топ-менеджеры имеют практически такие же возможности, как и я, а груз ответственности у них – несравненно меньше. Хотя и им приходится не сладко. Да, я могу делегировать полномочия, уходя в отпуск, но не могу при этом полностью расслабиться и отключить телефон. Не потому, что не доверяю. Потому что мы живем в непредсказуемое время. Можно вернуться через три недели из отпуска и оказаться, простите, без штанов: рейдерство, дефолты и прочий форс-мажор не предупредить. Можно, наверное, решиться и продать бизнес, а что дальше? Последовать примеру многих, забрать семью и уехать в теплое местечко? По крайней мере, нам с женой заработанного на сытую старость хватит. Но я слишком хорошо знаю себя: мне будет казаться, что я что-то недополучил, недоделал, недозаработал… И это "недо…" будет сначала подтачивать, потом грызть, а затем и вовсе разъест душу. Словом, такой свободы в золотой клетке я своим детям не хочу. Пытаюсь объяснить это сыну, но он, похоже, пока не дорос до этого понимания…".
"ДК" решил узнать, что думают по этому поводу читатели. Мы задали им вопрос:
– Чем дольше работаешь, тем больший круг общения появляется – это и коллеги, и клиенты, и партнеры по рынку. А знакомства могут перерасти в теплые дружеские отношения. Вообще, специфика российского бизнеса в том, что зачастую многие вопросы решаются благодаря личным контактам. Таким образом, большое количество хороших знакомых – это, скорее, плюс. В частности, благодаря знакомствам, появившимся у меня за время работы, я приобрел новые интересные увлечения и хобби, которые, в свою очередь, повлияли на мою жизнь. Например, партнеры по бизнесу приобщили меня к такому замечательному экстремальному виду спорта, как дайвинг.
– Я считаю, что бизнес, а особенно управление крупной компанией, больше дает, нежели что-то отбирает. Моя дорога в бизнесе к позициям топ-менеджера банка шла по вполне предсказуемому пути. Мне повезло работать с интересными людьми, они видели мой потенциал и помогали его раскрывать, мотивируя расти дальше. Конечно, бизнес, как и власть, – преимущественно мужская среда. Уровень ответственности и нагрузка гораздо выше. Приходится отвечать не только за свои результаты, но и за работу команды. Все это помогает развить сильные стороны характера. Согласитесь, в работе руководителя нередко бывают такие ситуации, когда для достижения цели необходимо проявить твердость и настойчивость, при этом важно видеть перед собой интерес других людей и находить компромиссы. Также по долгу службы есть возможность общаться с мощными личностями, способными добиваться успеха в жизни. Руководство большим коллективом и представление интересов компании на различных уровнях требует надежного и респектабельного внешнего вида, умения формулировать свои мысли. Все это является хорошим стимулом для того, чтобы уделять время себе самой и всегда учиться чему-то новому.
– Бизнес – это в первую очередь возможность развиваться. А развитие не замедлит сказаться на вашей визитной карточке, которая является одним из важнейших показателей вашей реальной степени ликвидности. И, несмотря на то, что чаще всего настоящий прогресс требует стиля жизни "с переговоров – на переговоры" (готовясь к ним по ночам), плоды его могут быть поистине прекрасны. Не только в финансовом плане, но и в таких простых мелочах, как, скажем, уровень персон, которых вы можете пригласить за стол. Но есть и другой показатель все той же ликвидности – время, которое вы можете потратить на себя. Например, можете ли вы бросить все дела среди рабочего дня и заняться решением личных вопросов, без ущерба своей деятельности? Мне кажется, это тоже очень важно.
– Бизнес, конечно, меняет жизнь, но лишь частично. И те изменения, которые происходят, – в лучшую сторону. У деловой женщины вырабатывается привычка ценить время и все успевать, занимаясь одновременно несколькими делами. Ее способность выделять главное в бизнесе очень помогает при решении простых бытовых вопросов. Круг общения тоже меняется. Деловой женщине интересно общаться среди тех людей, рядом с которыми она могла бы развиваться. Это влияет и на личную жизнь: рядом с такой женщиной должен быть сильный, умный и интересный мужчина.
Вообще, жизнь женщины в бизнесе и вне его очень сильно отличается. Женщина в бизнесе должна быть одновременно в двух ипостасях. Первая – это женщина–мать, заботливая и любящая супруга, хранительница семейного очага. Вторая – женщина–руководитель, которая должна в себе сочетать лидерские качества, аналитический ум, способность быстро принимать решения, брать на себя ответственность не только за себя, но и за вверенный коллектив. Поскольку это во многом мужские черты характера, важно научиться умело сочетать в себе женщину–женщину и женщину- руководителя.
– Бизнес – это стиль жизни. Сегодня человек – это то, чем он занимается; и к бизнесу это выражение подходит особенно. Не зря ведь даже в английском языке на вопрос "Who are you?" люди отвечают, например, "I’m a lawyer". Именно род деятельности скажет о человеке больше всего; в сущности, именно работа и приносит современному человеку все радости, удовольствия и возможности.
– Бизнес, безусловно, меняет и жизнь, и нас… Лучшие качества в нас становятся еще лучше, а худшие соответственно еще хуже. Самое сложное – удержать под контролем второе! Оставить место для отдыха и личной жизни оказалось совсем не простой задачей. И количество окружающих тебя людей по факту никак не связано с количеством твоих друзей. Кто больше отдает – ты бизнесу или он тебе – вопрос времени и качественного менеджмента. Для меня вопрос удовлетворения и финансового благополучия совершенно не разделимы. Очень важно заниматься тем, что ты можешь делать с радостью и высоким качеством! Для меня всегда первична любовь – к друзьям, делу, продуктам… Без любви не стоит и приниматься за дело. Сейчас живу именно по такому принципу.
– Кто кому из нас дает больше: я бизнесу или он – мне, я как-то еще не задумывался. Но могу сказать однозначно, что последние два года бизнес от меня требует значительно больше, чем прежде, стало труднее, много сложных моментов приходится преодолевать. С другой стороны, бизнес нас кормит и в итоге увеличивает наши возможности...
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