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15 Августа 2010, 11:00 | Регион сегодня

Дорога на Запад

Дорога Чита-Хабаровск открывает дальневосточникам возможность без проблем добраться на своем авто в западные регионы России. Заработав в полную силу, трасса откроет новые возможности и для коммерческих перевозок. По заверению федеральных чиновников долгожданное событие – завершение строительства дороги должно произойти уже в этом году. "ДК", не дожидаясь перерезания новой ленточки, проехал от Хабаровска до озера Байкал.

Сегодня строительство этого важного народно-хозяйственного объекта – федеральной трассы М-58 ("Амур") близко к завершению. Уже можно проехать по ней на всем протяжении. Выполнен колоссальный объем работ. Местами дорогу прорубали в непроходимой тайге, взрывали сопки и горы, отсыпали переходы через распадки и пади. Некоторые горные участки и сегодня еще расширяются до необходимого размера. Построен не один десяток мостов через ручьи и реки, сотни водопропускных труб. Сегодня большая часть дороги уже покрыта асфальтом, активно ведется асфальтирование на завершенных отсыпкой участках.

В целом готовая трасса производит благоприятное впечатление. Нет больших и крутых перепадов высот, резких закрытых поворотов. Покрытие ровное, с четкой разметкой и отбойниками на опасных участках.

Хорошее впечатление оставляют пункты отдыха. Они большие по площади, оборудованы всем необходимым: эстакады, туалеты, столики с навесами и т.п. Площадки позволяют разместить на них несколько большегрузных длинномерных грузовиков. Эстакады, конечно, не рассчитаны на многотонные фуры дальнобойщиков, но легковую машину или микроавтобус осмотреть можно и вовремя исправить или подтянуть что необходимо. Со многих площадок, выполненных на высотах, открываются прекрасные виды на дальневосточные пейзажи. Как недостаток следует отметить, что въезд-выезд на площадки сделан только один и длинномерам развернуться для выезда будет проблематично.

Горные участки оборудованы аварийными съездами, но не все еще закончены строительством. Возможно, поэтому вызвали недоумение. Угол въезда на некоторые из них составляет чуть ли не 90 градусов относительно оси дороги, и трудно себе представить, как в аварийной ситуации автомобиль, и тем более грузовая фура, сумеет вписаться в такой заезд.

И еще один вопрос к проектировщикам и строителям дороги. На западе аварийные съезды делают, как правило, для машин, идущих в гору, а на нашей трассе – почему-то для тех, кто спускается. Но ведь общеизвестно, что наиболее опасна ситуация на горной дороге для тех, кто идет на подъем, так как в случае отказа тормозов, двигателя или пробуксовки задним ходом двигаться значительно опаснее. Поэтому и в Правилах дорожного движения на горной дороге предусмотрено преимущество для транспортных средств, идущих на подъем. Для минимизации рисков для них же делают и аварийные заезды, где гасится скорость и есть возможность отстояться, подремонтироваться или дождаться улучшения погодных условий.

Большая часть дороги М-58 готова и позволяет спокойно, уверенно и, главное, безопасно держать максимальную скорость. Но справедливости ради следует заметить, что некоторые участки, сданные год-два назад, уже требуют ремонта. Так, в районе Лондоко дорожное полотно местами просело, и езда по трассе напоминает плавание по штормовому морю, при этом скорость можно держать не более 40-60 километров в час. На некоторых гребнях "волн" видны явные следы от ударов нижней частью автомобиля. Видимо, не один картер двигателя пострадал на таких волнах и ухабах.

Отдельные участки, где новая трасса совпала со старой дорогой, требуют реконструкции. Так, например, в районе Шимановска на старую бетонную дорогу в свое время был уложен асфальт довольно тонким слоем. И сегодня он местами сошел, грузовики раздолбили и бетон, поэтому езда здесь требует осторожности и большого внимания. К счастью, нормативное покрытие на этом участке уже начали восстанавливать.

Участки, где строительство продолжается, можно разделить по степени готовности на несколько видов. Есть практически готовая дорога, отсутствуют только разметка и ограждающие конструкции. В дневное время она не представляет трудностей. Есть участки, где готова только одна полоса асфальтового покрытия и параллельно ей ведутся работы на второй. По таким участкам трудней двигаться в дневное время, когда по одной полосе идут машины в противоположных направлениях и еще между ними должны проехать большегрузные автомобили, которые подвозят асфальт, грунт или другие материалы на строительство. Здесь спешить нет никакой возможности, и скорость определяется строителями дороги.

Есть на трассе "Амур" участки, где до асфальта дело еще не дошло. Это около 200 километров. Они представляют наибольший дискомфорт и опасность для автомобилей. На легковой машине по крупному гравию можно двигаться со скоростью не более 40 километров в час. Если же сверху отсыпан более мелкий гравий или отсев, да еще и укатан, то скорость можно и увеличить. При этом не следует забывать о возможности получить камень в лобовое стекло от встречной машины или пробить колесо на каком-то особо остром обломке гранита. В сухую погоду эти участки сильно пылят и требуют особого внимания, так как кроме встречного транспорта здесь может работать дорожная техника – экскаваторы, катки, грейдеры или самосвалы.

Самый протяженный строящийся участок на границе Амурской области и Забайкальского края достигает 40 километров, другие по 15-25 километров преобладают на западном крыле трассы. На восточном крыле участки поменьше – от 3 до 15 километров. Перечень таких участков по состоянию на 15 июля приведен в таблице (километраж ведется от Хабаровска).

Отправляющимся в поездку по новой трассе не следует забывать, что она обходит все населенные пункты, а придорожный сервис на ней пока еще не налажен как хотелось бы. Кафе и гостиницы встречаются редко, и, как правило, находятся в районе каких-нибудь поселений. Поэтому не лишним будет иметь запас продуктов и воды (хотя и горных речек встречается не мало), подумать заранее следует и о ночлеге на свежем воздухе. Полноценный обед в придорожном кафе обойдется в 150-200 рублей, меню в них без изысков, но позволяет сделать выбор и вкусно поесть.

Телефонная связь по трассе работает только вблизи крупных населенных пунктов. При этом чаще всего определяются сети МегаФона, МТС или местных операторов, реже Билайна.

Посты ДПС и патрули встречаются на трассе еще реже, чем кафе и гостиницы. Наибольшая вероятность встречи вблизи населенных пунктов. Особенно добросовестно несут службу сотрудники ГИБДД в районе Новобурейска.

Большегрузные автомобили дальнобойщиков встречаются на трассе со всех регионов России, начиная от Забайкальского края и Бурятии и заканчивая центральными областями и даже Калининградской областью. Нередко можно встретить дальневосточников, двигающихся в обоих направлениях: приморцев, хабаровчан, сахалинцев, магаданцев и путешественников с Камчатки и Якутии.

Перегонщиков сегодня стало заметно меньше. Люди хотят получить заветную иномарку в товарном виде и поэтому предпочитают пользоваться услугами автовозов, которые могут взять на борт до 10-12 легковых машин. Импортные же грузовики едут своим ходом, при этом не порожняком, а с теми же легковыми или малолитражными грузовиками в кузове. Получается так называемая "матрешка".

Уже несколько лет подряд наши средства массовой информации объявляли о полной готовности трассы "Амур", торжественно открывали ее многие высшие чиновники. Поверив этим заявлениям, дорогу сегодня пытаются преодолеть не только россияне, но и зарубежные гости.

Большегрузные машины можно отличить от российских грузоперевозчиков только по номерам машин, сама же техника сегодня интернациональна. А туристы из-за рубежа путешествуют по нашей стране, как правило, на кемперах (домах на колесах) или специально переделанных и оборудованных всем необходимым грузовичках или внедорожниках.

Сегодня в моду все больше входят GPS-навигаторы. Но на трассе они практически не нужны, заблудиться на ней невозможно. На всем ее протяжении, иногда даже на строящихся еще участках оборудованы указатели в строгом соответствии с требованиями правил дорожного движения и соответствующими ГОСТами. А вот если вздумается заехать в город, то без навигатора с загруженной картой там можно вполне заблудиться. Но трасса позволяет объехать и крупные населенные пункты. В Чите дорога смыкается с федеральной трассой М-55 ("Байкал") и через Улан-Удэ ведет до Иркутска.

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