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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Сентября, 20:03 |
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Колыма: акценты власти
Магаданская областная дума одной из первых в России в прошлом году внесла изменения в региональный устав, предполагающие наряду с анализом исполнения консолидированного бюджета ежегодный отчёт губернатора о деятельности администрации. Подобная практика только приживается в регионе, и главный ее смысл в том, чтобы обеим ветвям власти конкретизировать общие задачи, которые выводит на повестку дня экономическая ситуация в регионе.
Производственный сектор и социальная сфера – два сообщающиеся сосуда. Насколько Колыме удалось сохранить социальную направленность бюджетных расходов, насколько эффективными оказались меры поддержки населения и предпринимательской деятельности – именно эти вопросы стали главными в отчете губернатора.
У колымчан есть повод для оптимизма. По оценке Министерства регионального развития России по показателю "сводный индекс социально-экономического положения" Магаданская область по итогам 2009 года заняла 11-е место и заслужила оценку "положение лучше среднероссийского".
Николай Дудов пояснил, что за этим стоит: "Сводный индекс в реальном секторе экономики рассчитывался по 8 показателям, таким как индекс промышленного производства, темпы роста потребления электроэнергии, индекс производства сельскохозяйственной продукции, темпы роста прибыли предприятий, доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам, темпы роста оборота розничной торговли, платных услуг населению".
В кризисном 2009 году в области наконец-то удалось переломить негативные тенденции, которые формировались в течение нескольких лет в связи с падением добычи золота. По данным, представленным в отчёте губернатора, в 2009 году горными предприятиями области было добыто 15,7 тонны золота, что на 7,4% выше уровня 2008 года, и 685,2 тонны серебра (прирост 70,6 тонны). Успешным год был и для рыбодобывающей отрасли. Рыбаки увеличили вылов биоресурсов на 9,5%, нарастив при этом объемы глубокой переработки и значительно – на 20% – добавив объемы реализации готовой продукции. Третий "кит", обеспечивающий экономическую состоятельность областного бюджета, – энергетика. Отрасль стабильно прошла кризисный год. Валовой региональный продукт Магаданской области в прошлом году вырос на 3,5%.
Положительные макроэкономические показатели достигнуты, в том числе и благодаря серьезной поддержке, которую реальному сектору экономики оказывала областная власть. В полтора раза больше средств было выделено агропромышленному комплексу, строительная отрасль в виде бюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию получила более 5,2 млрд рублей. На поддержку малого предпринимательства было направлено более 160 млн рублей, что в 12 раз больше, чем в 2008 году.
Малому бизнесу было отведено особое место, отметил губернатор. Добросовестные арендаторы получили право на автоматическую пролонгацию договоров аренды без проведения конкурсов и аукционов. Стоимость аренды областного имущества для предпринимателей была сохранена на уровне 2008 года. Кроме того, было заключено 18 сделок по выкупу арендуемых субъектами малого предпринимательства помещений из государственной и муниципальной собственности. Начал функционировать Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства. Были учреждены гранты начинающим субъектам малого предпринимательства.
За 2009 год численность субъектов малого предпринимательства в Магаданской области выросла более чем на четверть, с 1493 до 2048, индивидуальных предпринимателей стало больше – от 6,8 до 6,9 тысячи.
Важным резервом для перераспределения средств в пользу социальной сферы стал режим жесткой экономии и контроля за эффективным расходованием бюджетных средств. Более 102 млн рублей было сэкономлено только за счет снижения расходов на госуправление. При этом в области не только сохранили все социальные обязательства перед населением, но и проиндексировали их с учетом роста потребительских цен, расширили меры социальной поддержки. Расходы на эти цели за год выросли на 30%, и составили 1,3 млрд рублей.
Как отметил в своём докладе первый руководитель территории, в 2009 году в области обеспечен рост пенсий, средняя заработная плата увеличилась с 30 до 33 тысяч рублей, реальные денежные доходы населения – на 3,3%. Статистика показала существенный – на 65% – рост сбережения колымчан в банках. Сегодня это 8 млрд 800,6 млн рублей, фактически – половина бюджета. По мнению Николая Дудова, это основа будущих частных инвестиций граждан в жилье, в образование, в качество жизни.
Впервые в 2009 году областной бюджет перевыполнен по доходам на 2,6%. Расходы бюджета сокращены на 2,1%, определился профицит в размере свыше 504 млн рублей.
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