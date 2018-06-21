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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:18 |
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Дальневосточный банк: "Мы сработаемся!"
О том, что из себя представляет сегодня розничное направление банка, что позволяет ему иметь более чем 5-миллиардный портфель по вкладам, чем обусловлен самый низкий по России процент невозвратов розничных кредитов, на что нужно обратить внимание при покупке банковской услуги или продукта, рассказывает руководитель департамента розничного бизнеса, член правления Дальневосточного банка Сергей МИХАЙЛЮКОВ.
– Сергей Валерьевич, к какому уровню сервиса стремится Дальневосточный банк в розничном сегменте?
– Если говорить кратко, мы хотим, чтобы клиент, обращаясь в наш банк, закрывал все свои потребности в отношении банковских услуг как таковых. При этом ему должно быть максимально комфортно с нами работать и он должен ощущать абсолютную надежность сотрудничества, партнерства.
– Число активных пластиковых карт, выпущенных банком, давно превысило планку в 90 тысяч, а перечень услуг, которые можно оплатить через ваши банкоматы, один из самых больших в крае…
– Это действительно так, сегодня можно оплачивать без комиссии не только мобильную связь и коммунальные услуги, но и спутниковое телевидение, Интернет, а также целый ряд услуг и товаров – число подключенных к нашим банкоматам поставщиков более пятидесяти. Причем этим сервисом могут пользоваться не только клиенты Дальневосточного банка, но и держатели карт VISA других финансово-кредитных учреждений: комиссии при этом очень щадящие. У банка 152 банкомата и 573 POS-терминала, ежемесячный оборот по которым превышает 250 млн рублей.
Кроме того, поскольку физическая "привязка" к банкомату или терминалу не всегда удобна, мы внедрили две услуги по дистанционному управлению счетом: Интернет-банкинг и мобильный банк. Нынешним летом во Владивостоке будут установлены три банкомата cash-in, с помощью которых можно будет пополнять наличными пластиковую карту или погашать кредит. Их особенность – возможность оплаты различных услуг наличными, то есть банкомат, по сути, может работать в режиме платежного терминала, и те, у кого нет пластиковых карт, тоже смогут оплачивать любую услугу без комиссионных сборов.
Правда, при желании получить "пластик" в Дальневосточном банке можно в течение 2-3-х часов, а VISA Instant Issue выдается практически мгновенно в любом офисе банка. Собственный эмбоссер банка обеспечивает очень оперативный выпуск пластиковых карт. Карты VISA выпускаются в рублях, долларах США и евро.
– Вы не только предлагаете клиентам собственные программы, но и совместные – Дальневосточного банка и стратегического партнера НК "Роснефть".
– Да, у нас ряд совместных проектов. Например, программа "Заправься дешевле!": при оплате топлива на АЗС Роснефти картами VISA или MasterCard любого российского банка предоставляется скидка, а для обладателей карт Дальневосточного банка – еще и дополнительная льгота. Также мы участвуем в программе НК "Роснефть" по созданию автоматических заправочных АЗС, где можно будет самостоятельно оплатить покупку топлива картой. И, наконец, совместно с Эталон-ЛенСпецСМУ реализуем проект "Комфортное жилье в Санкт-Петербурге и Москве", адресованный сотрудникам НК "Роснефть" и ее дочерних структур. Его суть – в приобретении квартир в этих городах по специальным условиям.
– Возможности банковского ритейла постоянно растут, что нового предложите своим клиентам в ближайшее время?
– Например, карты для оплаты таможенных платежей "Зеленый коридор". Они позволяют оплачивать пошлины прямо на таможенном посту и забирать груз сразу же после формирования и подписания чека (тем самым не требуется ни предварительного депонирования средств, ни сверок с ФТС). Подобная система действует на всех таможенных постах России, а приобрести карту можно в любом офисе или филиале нашего банка.
Кроме того, теперь в платежных терминалах Дальневосточного банка можно оплачивать штрафы ГИБДД по Приморскому краю – как пластиком, так и наличными.
Также в 2010 году запущена программа лояльности компании Western Union – gold card. Клиенту выдается пластиковая карта, на которую при каждом следующем переводе начисляются баллы, являющиеся эквивалентом денежных средств, в дальнейшем их можно использовать для оплаты. Кстати, объемы оборотов банка по этой системе – более 1,5 млрд рублей ежемесячно.
– Вкладной портфель Дальневосточного банка впечатляет: 5 млрд 700 млн рублей, и это при том, что процентные ставки никогда не были у вас самыми высокими. Чем это объясняется?
– Что касается высоких ставок по вкладам, то они, напротив, должны настораживать потенциальных вкладчиков. В нашем случае главную роль играют не проценты, а безупречная деловая репутация банка и профессионализм коллектива.
– Дальневосточный банк всегда отличался консервативной кредитной политикой. Какова статистика невозвратов кредитов? – Я бы назвал этот подход не консервативным, а взвешенным. Деньги – это товар, и мы должны его продать максимально эффективно, поскольку отвечаем за них перед вкладчиками и акционерами. Поэтому с гордостью могу сказать: в то время как портфель кредитов физлицам составляет сегодня 1 млрд 700 тыс. руб., доля проблемных долгов не превышает 3% (в среднем же по банковской системе этот показатель – от 7,1%!). Для банковского бизнеса это своеобразный рекорд.– За счет чего собираетесь развивать потребительское кредитование в дальнейшем?– В том числе за счет внедрения новых продуктов: целевого кредита на образование, кредитования без обеспечения и поручителей клиентов с положительной историей в нашем или другом банке, выдачи потребительских кредитов в долларах США, рефинансирования клиентам сторонних банков потребительских и ипотечных кредитов.С начала года мы возобновили выдачу ипотечных кредитов по стандартам АИЖК для покупки жилья на первичном и вторичном рынках. Планируем вернуться и к кредитованию покупки квартир на стадии строительства. Также запускаем две новые программы – "Материнский капитал", позволяющий увеличить максимальную сумму кредита на сумму этого самого капитала, и "Переменная процентная ставка".Развиваем и автокредитование, оно распространяется как на новые, так и на подержанные автомобили, в т.ч. по государственной программе субсидирования автокредитов. В частности, совместно с "Саммит Моторс" разработали программу на покупку новых автомобилей Toyota с очень привлекательными условиями.– Какой главный совет вы, как банкир, дали бы читателям "ДК"?– При покупке любой банковской услуги используйте не эмоциональный, а интеллектуальный подход. Всегда внимательно читайте договор, пытаясь распознать, что на самом деле стоит за супервыгодным предложением или кричаще-высокой ставкой. Обращайте внимание на то, что написано самым мелким шрифтом. Кстати, в договорах Дальневосточного банка мелкого шрифта нет! И обязательно интересуйтесь историей банка, репутацией его учредителей и руководства.Что касается Дальневосточного банка, мы прошли уже не один финансовый кризис без ощутимых потерь, и сейчас готовы предложить клиентам много интересных, "вкусных" программ. За 20 лет безупречной работы на финансовом рынке Дальневосточным банком создана солидная экономическая и интеллектуальная база. Компетентность руководства и наличие такого стратегического партнера, как НК "Роснефть", позволяют нам уверенно смотреть в будущее. И слоган нашего банка – "Мы сработаемся!" – с каждым днем становится актуальнее.ОАО "Дальневосточный банк" входит в тройку ведущих региональных банков Дальнего Востока и в сотню крупнейших банков РФ. Согласно рейтингам РБК по итогам I квартала 2010 года банк занимает 97-е место по прибыльности, 101-е по чистым активам (23 577,36 млн руб.), 102-е по депозитному портфелю (14 892,68 млн руб.), 124-е по кредитному портфелю (7 836,03 млн руб.), 79-е в рейтинге универсальных банков, 53-е по ликвидным активам (4 707,94 млн руб.), 67-е по эффективности использования активов. Филиальная сеть включает 43 подразделения на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Сегодня банк обслуживает около 20 000 юридических лиц – треть крупных корпоративных клиентов Приморья – и более 190 000 физических лиц. На 01.07.2010 г. собственный капитал банка составил 2 млрд 924 млн руб., валюта баланса – 37 млрд 44 млн руб.
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