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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:58 |
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Модернизация по-дальневосточному
Очевидно, что этот курс должен выражаться не только и не столько в разработке и внедрении инновационных высокотехнологичных продуктов, но и в модернизации любой из сфер: медицинской, образовательной, промышленной, экономической. Понемногу ситуация начинает меняться, и все больше мы слышим новостей о наукограде в Сколково, о нанотехнологиях, о разработке современных продуктов для здравоохранения и уникального оборудования для металлургического сектора.
Социальная сфера – основа основ. Она одной из первых нуждается в модернизации, потому что от нее напрямую зависит качество жизни населения, эффективность его деятельности. Дальний Восток – благодатная территория, "непаханое поле" в этом отношении. Куда ни взгляни – дороги, мосты, образовательные учреждения, спортивные комплексы – все нуждается не просто в поддержке, но и в переходе на качественно более высокий уровень. Ряд ключевых предприятий, к примеру, таких, как ГК "Петропавловск", меняют облик региона, создают новые рабочие места, развивают инфраструктуру вокруг своих компаний, инвестируют в здравоохранение и спорт.
Сообщение о выпуске первых социальных карт на Дальнем Востоке стало символом работы в области интересов самых незащищенных слоев населения.
Проект Азиатско-Тихоокеанского банка, разработанный совместно с Правительством Амурской области и Центром Финансовых Технологий, был запущен в мае. Основной его целью была замена действовавших в регионе единых социальных проездных билетов. Весь муниципальный транспорт города был переведен на новую систему автоматизированного учета перевозок. АТБ осуществил выпуск карт, оборудовал пункт для их выдачи и приема заявлений, обучил специалистов, отладил процедуры. На данный момент банк выдал льготникам Благовещенска и Благовещенского района более 8 000 пластиковых карт с транспортным приложением. Льготники получили неограниченное количество поездок в месяц за стоимость ранее действовавшего проездного – 140 рублей и освободились от необходимости ежемесячно покупать новые проездные. Благодаря картам сами перевозки стали прозрачными, поскольку позволяют транспортным компаниям учитывать количество фактически перевезенных пассажиров и получать равноценную компенсацию из бюджета области.
Но и это еще не все. Соцкарты являются не только удобными электронными проездными, но также и многофункциональными банковскими картами, на которые можно перечислять пенсии (а банк начислит сверху 5% годовых), любые социальные льготы, при помощи карт можно оплачивать товары и услуги, получать скидки в торговых сетях при их предъявлении. Таким образом, пенсионеры и инвалиды, преодолев понятные сложности освоения новых высокотехнологичных услуг, получили широкие возможности, целый комплекс мер, делающих их жизнь комфортной и упорядоченной.
Этот проект, конечно, требует тиражирования: есть еще области, не охваченные подобными программами. АТБ сделал Благовещенск экспериментальной площадкой по внедрению социальных карт и теперь готов распространить этот опыт и в других регионах Дальнего Востока, внося свой вклад в модернизацию социальной сферы.
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