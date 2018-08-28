Традиция быть первым

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 05:38 |
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Хабаровский НПЗ – одно из важнейших предприятий всего Дальнего Востока России. Завод обеспечивает в сумме до 30% потребностей в нефтепродуктах в Хабаровском крае, ЕАО, Амурской области, Приморье. Мы поставляем ГСМ для автомобилистов и аграриев, для флота и объектов электроэнергетики, для Хабаровского аэропорта, а также завозим нефтепродукты на Севера.
Будущее Хабаровского НПЗ, его роль как ключевого актива НК "Альянс" и как предприятия, имеющего важное экономическое и социальное значение для региона, обеспечены комплексом работ, которые осуществляет сегодня наша компания. Это, во-первых, наращивание "Альянсом" нефтедобычи. В 2012 году добыча компании должна достигнуть 4,5 млн тонн и, таким образом, мощности завода будут загружены собственным сырьем в полном объеме.
Во-вторых, это генеральная реконструкция НПЗ, которая начата в 2001 году и сейчас находится на втором, основном, этапе. Благодаря увеличению выходов светлых и доведению качества выпускаемых продуктов до евростандартов, мы расширяем свой рынок и в 2012 году сможем довести объем переработки до 4,5 млн тонн, а значит, сократить удельные затраты и нарастить валовую выручку. Мы рассчитываем, что наши затраты в секторе нефтепереработки еще существенно сократятся с подключением Хабаровска к магистральному нефтепроводу ВСТО.
В третьих, совершенствование сбытовой системы "Альянса". Наш бренд хорошо знают на Дальнем Востоке. Мы постоянно работаем над тем, чтобы запросы в нефтепродуктах всех категорий потребителей были удовлетворены в полной мере. Для дальневосточников "Альянс" должен быть своей компанией, которая неизменно держит высокую планку качества товаров и услуг, – компанией, с которой всегда по пути. Добиваясь этого, мы тем самым повышаем эффективность реализации продукции, производимой в Хабаровске, и закрепляем за нашим заводом роль первого.
Для нас очень важно, что мы не просто обеспечиваем компании позиции рыночного лидера, закрепляем за собой ту или иную долю рынка. Важно, что наша продукция является вкладом "Альянса" в социально-экономическое развитие региона. А значит, мы можем не просто заработать в текущем году ту или иную прибыль. Мы можем устойчиво расти вместе с рынком, вместе с экономикой региона. Повышение степени передела сырья – это реальный рост, условие подлинного развития нашей страны. Сегодня нашему заводу – 75. Мы хотим, чтобы через 75 лет имя компании "Альянс" звучало гордо, а Хабаровский завод был в числе лидеров отрасли, той, во что нынешняя нефтепереработка превратится к тому времени.
Особо отмечу, что реконструкция завода – а ее суммарная стоимость составляет порядка 40 млрд руб. – возможна благодаря двум факторам. Это инвестиционный потенциал интегрированной компании и поддержка со стороны государства. "Альянс" располагает солидными финансовыми ресурсами и достойным кредитным рейтингом. Компания привлекает заемные средства на долгий срок и на условиях лучше среднерыночных по линии Государственной корпорации "Внешэкономбанк". Благодаря этому мы способны приобретать для завода самые передовые оборудование и технологии, а также сокращать издержки за счет оптимизации схемы снабжения завода сырьем.
В 2012 году мы завершим второй этап реконструкции Хабаровского НПЗ. Фактически, без остановки действующего производства, будет построен новый завод, с достойным по международным меркам уровнем сложности производства – 9,9 по шкале Нельсона. Приоритетным для "Альянса" останется внутренний рынок, Дальний Восток России. Вместе с тем, безусловно, увеличатся наши возможности по выходу на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. И, если условия внутреннего и внешних рынков будут благоприятными, мы продолжим достраивать наш завод.
В настоящее время мы прорабатываем варианты продолжения строительства. При этом во внимание принимается ряд факторов. Прежде всего, это развитие Хабаровского аэропорта в качестве одного из хабов международного значения. Уже сейчас в сумме выпускаемой Хабаровским НПЗ продукции высока доля авиакеросина. К 2012 году нами будет освоено производство реактивного топлива Jet A-1, что подкрепит возможности аэропорта по приему и обслуживанию воздушных судов. Аэропорт будет расти вместе с НПЗ.
Мы рассчитываем на расширение сотрудничества с нашим ближайшим соседом Китаем. Сегодня мы готовы предложить китайским товарищам тяжелые нефтепродукты, которые могут им очень пригодиться, учитывая потребности китайского Дунбэя (Северо-Восточный регион Китая. – "ДК") в топливе для объектов энергетики и материалах для дорожного строительства. Завтра мы предложим им также гидроочищенное дизтопливо.
На перспективу мы прорабатываем возможности наращивания мощностей Хабаровского НПЗ по переработке сырья и внедрения новых технологических процессов для дальнейшего расширения ассортимента выпускаемой продукции. Интенсивный вариант развития завода нам безусловно интересен.
Муса БАЖАЕВ, президент ОАО "Группа Альянс", президент управляющей компании "НК Альянс"
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