Традиция быть первым

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 31 Августа, 05:38 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
30.08 |
В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
30.08 |
Самарские промышленники заинтересовались хабаровским бизнесом
30.08 |
Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии на IV ВЭФ во Владивостоке
30.08 |
В Хабаровске создан новый инвестиционный инструмент - Фонд развития промышленности
30.08 |
Эксперты Кимберлийского процесса посетили алмазный таможенный пост на Дальнем Востоке
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 19:30
Порт "Суходол" на старте Транспортно-логистическая отрасль Приморского края уже в ближайшее время пополнится новым игроком
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Августа 2010, 11:00 | Регион сегодня

Традиция быть первым

Хабаровский НПЗ – ключевой актив НК "Альянс". Ключевой не только потому, что нефтепереработка – срединное звено в цепочке интегрированной нефтяной компании. В традиции завода – быть первым. В течение 75 лет завод выступает пионером в освоении новых видов продукции и постоянно совершенствуется, уделяя внимание не только непосредственно производству, но также социальной сфере и экологии. Другие предприятия "Альянса" равняются в этом на наш завод.

Хабаровский НПЗ – одно из важнейших предприятий всего Дальнего Востока России. Завод обеспечивает в сумме до 30% потребностей в нефтепродуктах в Хабаровском крае, ЕАО, Амурской области, Приморье. Мы поставляем ГСМ для автомобилистов и аграриев, для флота и объектов электроэнергетики, для Хабаровского аэропорта, а также завозим нефтепродукты на Севера.

Будущее Хабаровского НПЗ, его роль как ключевого актива НК "Альянс" и как предприятия, имеющего важное экономическое и социальное значение для региона, обеспечены комплексом работ, которые осуществляет сегодня наша компания. Это, во-первых, наращивание "Альянсом" нефтедобычи. В 2012 году добыча компании должна достигнуть 4,5 млн тонн и, таким образом, мощности завода будут загружены собственным сырьем в полном объеме.

Во-вторых, это генеральная реконструкция НПЗ, которая начата в 2001 году и сейчас находится на втором, основном, этапе. Благодаря увеличению выходов светлых и доведению качества выпускаемых продуктов до евростандартов, мы расширяем свой рынок и в 2012 году сможем довести объем переработки до 4,5 млн тонн, а значит, сократить удельные затраты и нарастить валовую выручку. Мы рассчитываем, что наши затраты в секторе нефтепереработки еще существенно сократятся с подключением Хабаровска к магистральному нефтепроводу ВСТО.

В третьих, совершенствование сбытовой системы "Альянса". Наш бренд хорошо знают на Дальнем Востоке. Мы постоянно работаем над тем, чтобы запросы в нефтепродуктах всех категорий потребителей были удовлетворены в полной мере. Для дальневосточников "Альянс" должен быть своей компанией, которая неизменно держит высокую планку качества товаров и услуг, – компанией, с которой всегда по пути. Добиваясь этого, мы тем самым повышаем эффективность реализации продукции, производимой в Хабаровске, и закрепляем за нашим заводом роль первого.

Для нас очень важно, что мы не просто обеспечиваем компании позиции рыночного лидера, закрепляем за собой ту или иную долю рынка. Важно, что наша продукция является вкладом "Альянса" в социально-экономическое развитие региона. А значит, мы можем не просто заработать в текущем году ту или иную прибыль. Мы можем устойчиво расти вместе с рынком, вместе с экономикой региона. Повышение степени передела сырья – это реальный рост, условие подлинного развития нашей страны. Сегодня нашему заводу – 75. Мы хотим, чтобы через 75 лет имя компании "Альянс" звучало гордо, а Хабаровский завод был в числе лидеров отрасли, той, во что нынешняя нефтепереработка превратится к тому времени.

Особо отмечу, что реконструкция завода – а ее суммарная стоимость составляет порядка 40 млрд руб. – возможна благодаря двум факторам. Это инвестиционный потенциал интегрированной компании и поддержка со стороны государства. "Альянс" располагает солидными финансовыми ресурсами и достойным кредитным рейтингом. Компания привлекает заемные средства на долгий срок и на условиях лучше среднерыночных по линии Государственной корпорации "Внешэкономбанк". Благодаря этому мы способны приобретать для завода самые передовые оборудование и технологии, а также сокращать издержки за счет оптимизации схемы снабжения завода сырьем.

В 2012 году мы завершим второй этап реконструкции Хабаровского НПЗ. Фактически, без остановки действующего производства, будет построен новый завод, с достойным по международным меркам уровнем сложности производства – 9,9 по шкале Нельсона. Приоритетным для "Альянса" останется внутренний рынок, Дальний Восток России. Вместе с тем, безусловно, увеличатся наши возможности по выходу на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. И, если условия внутреннего и внешних рынков будут благоприятными, мы продолжим достраивать наш завод.

В настоящее время мы прорабатываем варианты продолжения строительства. При этом во внимание принимается ряд факторов. Прежде всего, это развитие Хабаровского аэропорта в качестве одного из хабов международного значения. Уже сейчас в сумме выпускаемой Хабаровским НПЗ продукции высока доля авиакеросина. К 2012 году нами будет освоено производство реактивного топлива Jet A-1, что подкрепит возможности аэропорта по приему и обслуживанию воздушных судов. Аэропорт будет расти вместе с НПЗ.

Мы рассчитываем на расширение сотрудничества с нашим ближайшим соседом Китаем. Сегодня мы готовы предложить китайским товарищам тяжелые нефтепродукты, которые могут им очень пригодиться, учитывая потребности китайского Дунбэя (Северо-Восточный регион Китая. – "ДК") в топливе для объектов энергетики и материалах для дорожного строительства. Завтра мы предложим им также гидроочищенное дизтопливо.

На перспективу мы прорабатываем возможности наращивания мощностей Хабаровского НПЗ по переработке сырья и внедрения новых технологических процессов для дальнейшего расширения ассортимента выпускаемой продукции. Интенсивный вариант развития завода нам безусловно интересен.

Муса БАЖАЕВ, президент ОАО "Группа Альянс", президент управляющей компании "НК Альянс"

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:02
Ресторанный бизнес с опорой на своих В Приморье до 90% китайских заведений работают с присутствием иностранного капитала. Нелегальный бизнес крайне негативно отражается на экономике региона
статьи раздела
Территория
17 Июля 2018, 13:00
Узнаваемый бренд региона В Хабаровском крае продвигают товарный знак "Наш выбор 27"
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика