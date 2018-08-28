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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 01:02 |
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Отраслевой сбор
Среди предполагаемых направлений обсуждения – возможности инвестиций в рыбохозяйственный комплекс, меры по строительству рыбопромыслового флота России, логистика рыбопродукции в свете Доктрины продовольственной безопасности РФ, устойчивое функционирование мирового рынка продукции из водных биологических ресурсов. В рамках двухдневного мероприятия планируется провести пленарное заседание, конференции, презентации, "круглые столы".
Организаторами конгресса выступают Росрыболовства, администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья и Ассоциация добытчиков минтая. По информации оргкомитета, в настоящий момент идет его активная подготовка. Сформированы списки потенциальных участников, рассылаются письма с приглашениями.
Нынешний год станет для Международного конгресса рыбаков юбилейным, он проходит в Приморье уже пятый раз. В 2009 г. в форуме приняли участие более 600 делегатов из 19 стран. Среди них – США, Германия, Китай, КНДР, Чили, Украина, Япония, Австралия, Испания, Дания, Латвия, Великобритания и Таиланд. Из российских участников мероприятие посетили представители рыбацкой общественности Москвы, Магаданской, Мурманской, Кемеровской областей, Камчатского, Алтайского, Пермского, Хабаровского краев и Чукотки.
Неотъемлемая часть конгресса – рыбохозяйственная выставка. На этот раз выставочные мероприятия будут проходить на территории спорткомплекса "Чемпион". По замыслу организаторов, более комфортные условия и больший размер площадей вызовут дополнительный интерес участников. Традиционно на выставке свою продукцию и услуги представят рыбодобывающие и перерабатывающие компании, производители и поставщики судового, холодильного, технологического оборудования, сетеснастных материалов, тары и упаковки. В настоящее время идет активный прием заявок от предприятий и организаций.
Международная рыбохозяйственная выставка "Перспективы развития рыбной отрасли – 2010" проводится во Владивостоке уже в 7-й раз. Планируется, что в этом году участие в выставке примут не только компании из Приморского края, но и зарубежные представители. Как правило, они выставляют на стендах свое высокотехнологичное оборудование.
К разработке конкурсной программы выставки на этот раз подключилась Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров. Одним из разделов конкурса станет изготовление блюд из рыбы и морепродуктов от дальневосточных производителей – рыбодобывающих и перерабатывающих компаний.
Предполагается, что на юбилейный конгресс прибудет глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ. Кроме того, по предварительной информации, в рамках работы конгресса пройдет выездное заседание комитета по природным ресурсам Государственной Думы.
Представители рыбного бизнеса за круглым столом обсудят сразу несколько основных проблем. В частности "Повышение конкурентоспособности рыбопереработки в АТР" и "Основные механизмы финансирования текущей и инвестиционной деятельности рыбохозяйственных предприятий". Эти темы выбраны не случайно. Ведь на фоне падения макроэкономических показателей в мире и России рыбохозяйственная отрасль демонстрировала устойчивый рост по отношению к 2008 году: объемов вылова – на 12 %, инвестиций в основные фонды – на 29 %, размера заработной платы – на 22 %, денежного оборота – на 25 %. В текущем году также отрасль показывает устойчивый рост по всем показателям.
Отдельная тема – судостроение. В рамках конгресса будет работать специальная презентационная площадка. Конечно, пока это не больше чем проекты, но сегодня активно прорабатываются схемы лизинга, по которым компании смогут заказывать строительство новых траулеров.
Организаторы конгресса подчеркивают, что их мероприятие – это площадка для общения рыбаков между собой и налаживания отраслевого взаимодействия. Приятно, что с каждым годом на конгресс приезжает все больше иностранных делегаций. Их интерес к мероприятию обусловлен тем, что в данный момент рыбодобывающий бизнес региона (на Дальний Восток приходится около 80% всего вылова в России) активно интегрируется в мировые рынки сбыта.
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