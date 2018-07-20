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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:14 |
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У города должен быть целостный образ
Эти самые правила должны быть четко сформулированы, например, собственник должен высадить 10 деревьев, посеять газон такой-то площадью и т.п. Следующие вопросы – все ли дома должны быть одинаковыми, какова допустимая этажность. Для того, чтобы сохранялась целостность архитектурного облика поселения, на мой взгляд, должны быть сформированы определенные стандарты, а уже в их пределах индивидуальный застройщик может проявлять творчество и делать свое жилье действительно индивидуальным.
Сегодня у тех, кто хочет иметь свой дом на земле, есть спрос на современный ландшафтный дизайн участков. Такие специалисты в регионе есть, многие индивидуальные проекты выполняются на самом высоком уровне, если хотите международного класса. Но это не массовая работа. В регионе не хватает питомников, где можно было бы брать адаптированные к местному климату растения. Строительные материалы в большинстве своем привозные. Все это удорожает работы по ландшафтному благоустройству, поэтому многие оформляют свои участки кто во что горазд.
Мы говорим о том, что ландшафтный дизайн – это искусство. И в благоустроительную политику, на мой взгляд, должна быть вплетена русская культурная традиция. Загородное домостроение – это продолжение дачной традиции? В будущем можно будет создавать малоэтажные застройки на базе дачных участков, законодательство уже это позволяет. Город начнет расти и все равно упрется в дачную застройку. Так что сегодня мы живем в такой, я бы сказал, пограничной ситуации. И неопределенность, которая пока существует в градостроительной политике в отношении малоэтажной застройки, может обернуться тем, что пригород превратится в территорию эклектичной архитектуры. Что собственно мы уже наблюдаем.
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