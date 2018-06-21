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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:14 |
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Николай ДУДОВ: Мы вправе ожидать более мощного развития отрасли
О перспективах и проблемах главной отрасли региональной экономики «ДК» беседовал с губернатором Магаданской области Николаем ДУДОВЫМ.
– Николай Николаевич, золотодобывающая отрасль на Колыме после спада начала медленный подъем. На какой тренд рассчитывает региональная власть? С чем главным образом связаны ожидания?
– Рост добычи пошел – в прошлом году в области было добыто 17 тонн золота и 677 т серебра. Годовая прибавка составила 1290 кг, но такие объемы прироста не оказывают существенного влияния на экономику области в целом, поэтому они нас не устраивают. Мы вправе ожидать более мощного развития отрасли, адекватного тому потенциалу, которым располагает наша территория. Основные надежды связаны с началом разработки масштабных золоторудных месторождений, так как минерально-сырьевая база по россыпному золоту сильно истощена. Тем не менее у россыпной добычи тоже есть перспективы, пока что именно она обеспечивает основные объемы – из 17 тонн 11 т 200 кг взяты из россыпей. И предприятиям, работающим с россыпными месторождениями, удается удерживать эту планку.
В значительной степени стабильность в отрасли поддержана хорошей конъюнктурой мирового рынка золота. Растущие цены на металл позволили предприятиям серьезно обновить материальную базу. Учитывая, что сегодня содержание металла в россыпных месторождениях очень низкое, новая мощная техника позволяет, перерабатывая огромные объемы горной массы, обеспечивать необходимую для эффективной экономики производительность труда. Компаниям удается справляться с ростом затрат на приобретение постоянно дорожающего топлива, своевременно получать кредиты на подготовку к промывочному сезону.
Но нужно понимать, что рисков в отрасли больше чем достаточно – начиная от непредсказуемости цен на рынке и заканчивая сложной нормативно-правовой базой федерального центра, которая, как правило, только усложняет условия работы недропользователей и не учитывает региональной специфики. Поэтому стоит задача как можно быстрее запускать в работу крупные рудные объекты, речь идет прежде всего о таких месторождениях, как Наталкинское и Павлик, которые находятся в Яно-Колымской золоторудной провинции. Сегодня сроки строительства этих объектов по разным причинам, к сожалению, отодвинулись, и это сдерживает рост региональной экономики.
На что мы рассчитываем в ближайшее время? В этом году область заложила в бюджет рост добычи золота на 2,5 тонны. Он будет обеспечен в том числе и за счет компании «Полиметалл», которая выстроила правильную политику, сформировав в Северо-Эвенкийском районе на базе ранее работавшей кубакинской золотоизвлекательной фабрики по сути дела добывающий центр, на который завязаны два месторождения – Сопка Кварцевая и Биркачан. Создана соответствующая инфраструктура, построены дорога, мост.
– Какова перспектива запуска в эксплуатацию Наталкинского месторождения? Эта ситуация сегодня волнует уже не только региональную власть, но и федеральный центр, по этому объекту идет нарушение лицензионных соглашений.
– Владелец лицензии, компания «Полюс Золото», уже вложила значительные средства в геологоразведку, проработаны технологии извлечения, подготовлена проектная документация, проведены экспертизы, в том числе с привлечением иностранных компаний. Один из проблемных моментов – развитие энергетической инфраструктуры, которая обеспечила бы передачу необходимой мощности для запуска обогатительного производства. Необходимо строительство линии электропередачи и подстанций от централизованной энергетической сети до рудника. Это комплексная задача – в 2012 году должен вступить в строй пусковой комплекс Усть-Среднеканской ГЭС, по лицензионному соглашению к концу 2013 года должна быть запущена первая очередь Наталкинского ГОКа, который станет одним из потребителей новых энергомощностей.
Строительство Усть-Среднеканской ГЭС идет в графике, государство через федеральную целевую программу и акционеры – РУСГидро обеспечивают финансирование в полном объеме. Надежды на возведение линий электропередачи для Яно-Колымской провинции в прошлые годы были связаны с Инвестиционным фондом РФ. И если бы компания, занимающаяся месторождением (ОАО «Рудник им Матросова»), своевременно подготовила необходимые документы для заявки в Инвестфонд, то мы могли бы получить порядка 10 млрд рублей на этот проект. Но история не имеет сослагательного наклонения, нам совместно нужно решать проблему исходя из нынешних условий. Областная администрация настаивает на включении этого объекта в программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2018 года». Тем временем приняты промежуточные решения – существующие линии электропередачи будут модернизированы, усилены так, чтобы это могло обеспечить строительство и запуск первой очереди Наталкинского ГОКа.
– Какие основные проблемы, на ваш взгляд, сегодня тормозят развитие золотодобывающей отрасли в России, в вашем регионе? В какой степени региональная власть может влиять на их решение?
– При том, что президент и председатель правительства России постоянно настаивают на упрощении законодательства в сфере ведения бизнеса, для недропользователей инициативы федеральных ведомств, как правило, оборачиваются новыми проблемами, часто совершенно неожиданными. Последний пример: в апреле вышло постановление, в соответствии с которым кратно повышается плата за проезд большегрузной техники по федеральным дорогам. Благая цель – привлечь дополнительные средства на их содержание – выливается в серьезные незапланированные издержки для недропользователей. В Магаданской области пока нет альтернатив автомобильному транспорту, при этом расстояния – сотни километров. Провезти один наливник по трассе «Колыма» стоит порядка 250 тысяч рублей. Стремясь оптимизировать расходы, компании в прошлые годы приобрели именно большегрузную технику, сейчас им придется заплатить сотни миллионов рублей только за проезд по дороге, это существенно скажется на рентабельности их производства, снижении прибыли, а значит, и на развитии. Это особенно болезненно для малых и средних компаний.
Старая, но по-прежнему актуальная тема – нерасторопно проводятся аукционы на новые объекты недропользования. Уже в этом году по разным причинам не состоялось несколько аукционов, что серьезно отражается на экономике региона, мы рассчитывали на то, что они начнут давать отдачу. Не переданы в пользование лицензии на ряд средних по запасам месторождений, на которые претендовали наши работающие региональные компании, имеющие необходимые технику, материальные ресурсы, профессиональные коллективы.
Серьезные проблемы связаны с длительным рассмотрением перечня объектов, которые подлежат лицензированию, колоссальным объемом требований, предъявляемым участникам аукционов, независимо от размера месторождения, c кратным ростом платы за пользование ресурсами – все это негативно влияет на работу региональных компаний. Сегодня многие из них из-за проблем с запасами определяют для себя горизонт планирования не более 3-5 лет. Это не способствует стабильности в отрасли, а значит, и устойчивости социально-экономического развития региона.
Другой вопрос – перед нами ставится задача привлечения в область иностранных инвестиций. Областная администрация старается решать этот вопрос, мы проводим встречи с иностранными компаниями, презентуем возможности Колымы. Но, когда иностранцы пытаются участвовать в аукционах, а они без объяснения причин отменяются в последний момент, у них возникает закономерный вопрос: а можно ли с нами иметь дело? Желание работать в России пропадает. И это касается не только золота, но и других ресурсов. Недавно так был отменен аукцион по олову, в котором пыталась участвовать китайская компания. Региональная власть поднимает вопрос по решению этих проблем в федеральном центре, но нас, вероятно, не очень хотят слышать.
– Магаданская область настойчиво продвигает ряд законодательных инициатив, связанных с отработкой техногенных месторождений и так называемым вольным приносом золота. Что, по вашему мнению, тормозит их принятие?
– Сегодня на территории центральной Колымы лежит порядка 500 млн кубов техногенных отложений, в которых еще содержится золото, причем многие участки уже пройдены горняками по нескольку раз. Механизм их отработки общий, такой же как для россыпных месторождений. Чтобы снова перемывать пески, нужно провести разведку, поставить запасы на баланс, получить лицензию, но это то, чем сегодня дорогу отсыпают. Вопрос об упрощенном порядке их отработки я поставил на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Было дано поручение Министерству природных ресурсов и Российской академии наук.
Депутаты Магаданской областной думы подготовили законопроект и внесли его в Госдуму. Но он был отклонен по формальным основаниям, посчитали, что мы не корректно дали определение техногенным месторождениям. Были попытки создать межведомственную рабочую группу по этому вопросу, но Министерство природных ресурсов ждет инициативы от Госдумы. Я держу этот вопрос на контроле, мы будем добиваться его исполнения, так как его решение важно не только для Магаданской области, но и для всех недропользователей страны.
Вольный принос – это тоже один из механизмов отработки небольших месторождений с участием предпринимателей без образования юридического лица. Проект закона прошел первое чтение в Госдуме. Я надеюсь, что он получит поддержку, по этому поводу тоже есть прямое поручение президента страны.
– Магаданская область совместно с Российской академией наук и Российским союзом геологов в сентябре уже во второй раз проводит международный форум, посвященный проблемам золотодобычи. Какие цели ставите перед собой, приглашая на территорию ученых, специалистов компаний со всей России и из-за рубежа?
– Форум носит научно-практический характер. Он продолжает традиции колымских геологических конференций, где ученые и практикующие геологи имеют возможность обменяться мнениями, обсудить проблемы и наметить пути наиболее эффективного решения актуальных задач развития горно-геологического комплекса северных территорий, и, прежде всего, северо-востока России, перспективных для крупномасштабного инвестирования под поиски, разведку и освоение месторождений благородных металлов.
Нам важно понимать тенденции, которые складываются в отрасли, видеть перспективы совершенствования геологоразведочных работ. Отрасли крайне необходимы современные технологии добычи, модернизация оборудования. Мы тоже не остаемся в стороне, пусть в небольшом объеме, но область закладывает в бюджет средства для финансирования разработки новых технологий по улавливанию «тонкого» золота. В рамках форума организована выставка, на которой недропользователям будут представлены новые предложения в области техники и технологий. Участниками нашего мероприятия станут специалисты из ведущих золотодобывающих стран.
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