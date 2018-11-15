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15 Августа 2011, 11:00 | Регион сегодня

Константин Ермилов, директор филиала «Колыма» ОАО «АТБ»: Мы очень дорожим доверием наших постоянных клиентов

Филиал «Колыма» «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (ОАО) занимает второе место в Магадане по объемам заключенных сделок с золотодобывающими предприятиями.

Накануне международной конференции золотопромышленников, которая пройдет в Магадане в сентябре, директор филиала АТБ Константин ЕРМИЛОВ рассказал об условиях сотрудничества с банком и о новых тенденциях усилившейся конкуренции на рынке операций с драгоценными металлами.

– Константин Викторович, расскажите, пожалуйста, о спектре осуществляемых операций и динамике кредитуемых филиалом АТБ предприятий?

– Круг операций «Колымы» – ведущего филиала «Азиатско-Тихоокеанского Банка» в сегменте торговли драгметаллами – весьма широк. «Колыма» осуществляет покупку драгоценных металлов у недропользователей как с предварительным авансированием, так и по факту, у аффинажных заводов, субъектов Российской Федерации, а также осуществляет продажу драгметаллов на внутреннем российском рынке.

Поскольку сезон 2011 года еще не окончен, подводить итог рано, но позитивная динамика бесспорна. На данный момент прокредитовано 10 организаций-недропользователей на сумму 465 млн рублей и 3 млн долларов США. Под сезон 2011 г. уже заключено договоров на покупку золота в объеме 2,26 тонны. В 2010 году за сезон было прокредитовано 8 недропользователей на более чем 350 млн рублей, заключено договоров купли-продажи драгметалла на 2,2 тонны золота. По данным на 2011 год, АТБ в Магадане занимает 2-е место по покупке драгметаллов. А в рейтинге объемов покупки драгметаллов у недропользователей АТБ по России входит в ТОП-5 крупнейших российских банков, по данным агентства «ПРАЙМ».

– Каковы условия банка по вхождению в программу сотрудничества с добывающими предприятиями?

– Участниками программы сотрудничества могут стать организации, осуществляющие добычу золота. Для присоединения к программе основными критериями являются: наличие лицензий на право пользования недрами, квоты добычи золота, а также запасов золота (промышленных категорий) и другим. АТБ демонстрирует крайне лояльный подход к клиенту на максимально возможных индивидуальных условиях.

К примеру, по согласованию с клиентом возможна оплата заводу за недропользователя работ по аффинажу и изготовлению слитков с последующей компенсацией затрат банку. Банк авансирует платеж по ставкам от 7% до 17% годовых, в зависимости от условий сотрудничества и объема поставляемого металла. Возможно решение об индивидуальном размере процентной ставки за предоставление аванса добывающим предприятиям и размере авансового платежа.

– Есть ли особенности программы кредитования недропользователей в филиале «Колыма»?

– Программы кредитования у различных подразделений банка реализуются на единых условиях. На индивидуальный подход могут рассчитывать предприятия, имеющие производственную историю добычи золота и кредитную историю. Базовые условия программы таковы, что сумма кредита (в рублях или долларах) обычно составляет до 50% от объема поставки золота банку по договору в стоимостном выражении (или до 50% от объема добычи в предшествующем году). Средний уровень процентных ставок в АТБ от года к году снижается в зависимости от комплексных условий сотрудничества и объема поставляемого металла.

Кроме того, банк активно сотрудничает по программам кредитования и с лизинговыми компаниями, являясь владельцем компании «ЭКСПО-лизинг» (7-е место в России по объемам нового бизнеса), поставляющей технику для наших клиентов-недропользователей. Подобная схема сотрудничества обеспечивает устойчивый рост кредитного портфеля.

– Дает ли АТБ возможность осуществления операций с драгметаллами при помощи обезличенных металлических счетов (ОМС)?

– Конечно. Как для юридических, так и физических лиц. Все отличие ОМС от другого счета состоит в том, что вместо рублей в нем записаны граммы драгметалла – золота, серебра, платины или палладия. Открытие и обслуживание ОМС в банке осуществляется бесплатно. Операции по ОМС отличаются простотой и доступностью, причем клиент сам определяет дату реализации золота и соответственно цену его реализации.

В филиале не один год работают опытные эксперты-геологи, знающие специфику рынка драгметаллов. В настоящее время в связи с рекордной ценой на золото поменялись и условия работы на рынке драгоценных металлов. Если раньше золотодобывающие компании обращались в банки как своего рода «просители кредита», то сейчас банки сами ищут возможность привлекать в круг своих клиентов золотодобывающие предприятия.

Связи, опыт, которые были установлены много лет назад еще ОАО «Колыма-банк», позволяют сегодня филиалу «Колыма» смотреть с оптимизмом в будущее. Мы дорожим доверием наших постоянных клиентов и надеемся, что они еще не один год будут с нами тесно сотрудничать, несмотря на высокую конкуренцию на рынке, специфику условий и требований рынка драгметаллов.

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