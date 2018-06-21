Колымский аффинажный завод: опережающее развитие

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 11 Июля, 19:42 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
11.07 |
Dassault Systemes готов сделать Владивосток "умным" городом
11.07 |
В 20 минутах от Владивостока вырос коттеджный поселок из 38 домов
11.07 |
Жители Владивостока требуют увеличить штрафы за стихийные свалки и парковку на газонах
11.07 |
В Приморье "офшорная зона" на острове Русский может заработать уже осенью
11.07 |
В аэропорту Хабаровск зарегистрировали миллионного пассажира на неделю раньше
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Августа 2011, 11:00 | Регион сегодня

Колымский аффинажный завод: опережающее развитие

Подъем, который наблюдается в золотодобывающей отрасли в последние два года, стал мощным стимулом к развитию ОАО «Колымский аффинажный завод» (КАЗ).

Прошлый год для предприятия был одним из самых успешных по многим показателям, здесь аффинировано 263,6 тонны драгоценных металлов, в том числе 38,4 тонны золота и 225,2 тонны серебра, поставщиками минерального сырья на предприятие выступают более 100 добывающих компаний.

Досье "ДК"

По объему производства КАЗ занимает второе место среди аффинажных заводов России. За всё время работы обществом аффинировано почти 2 000 тонны драгоценных металлов (379 тонны золота и более 1600 тонн серебра). Это металл, добытый компаниями, работающими не только в Магаданской области, но и на Чукотке, в Республике Саха (Якутия), других регионах ДФО. Помимо аффинажа завод несколько лет назад запустил производство мерных штампованных и литых слитков весом от 5 до 1000 граммов и уже переработал на них 15 тонн 340 килограммов золота и 127 тонн серебра.

На аффинажном заводе последовательно модернизируют производство: в последнее время закуплены дополнительное плавильное оборудование, аналитические приборы, своими силами изготовлено оборудование для увеличения объемов производства серебра. Таким образом, технические возможности КАЗа сегодня позволяют перерабатывать в год до 400 тонн серебра вместо проектных 120 тонн, и до 70 тонн золота вместо 32 тонн. Соответственно растет и производительность труда – в 2010 году она составила 1325 килограмм на человека – более чем в 5 раз выше, чем в начале работы завода.

«В прошедшем году нами освоена технология электрошлакового переплава, для этого была построена третья линия электропередачи КАЗ-3 с трансформаторной подстанцией, а также завершено строительство плавильного отделения для двух мощных печей, – рассказывает генеральный директор ОАО «Колымский аффинажный завод» Владислав ФЕОКТИСТОВ. – В эксплуатацию введены две печи различной мощности и ёмкости с повышенной производительностью и ресурсами плавки на средних и высоких частотах, одна из них – печь руднотермическая дуговая ДППТ-0,25. Самая мощная – печь плавильная ПП-500 (индукционная) на 500 кг обеспечивает плавку промпродуктов. Введенная в эксплуатацию новая скрубберная установка позволяет сокращать потери драгметаллов при аффинаже».

Многие аспекты модернизации направлены на повышение экологической безопасности работы предприятия. Так, в прошлом году завод начал строительство собственного хвостохранилища. По проекту московского центра «Хлорбезопасность» закончена реконструкция хлордозаторной, которая позволила решить две основные задачи – увеличить ёмкость баллонов с 50 до 880 кг и резко повысить безопасность работы с хлором.

По словам генерального директора, в ближайшее время КАЗ планирует приобрести новое высокотехнологичное плавильное оборудование, ведь совершенствование производственной базы – это стратегическая задача, завод должен быть готов к увеличению поставок минерального сырья недропользователями региона. На КАЗе рассчитывают, что благоприятная ситуация на мировом рынке металлов будет и дальше способствовать увеличению золотодобычи. Значительный объем поставок сырья на завод может обеспечить запуск в регионе новых месторождений. По словам Владислава Феоктистова, положительным фактором стало и то, что сегодня законодательно закреплен новый статус драгметалла – он не столько всеобщее мерило ценностей, сколько товар, свободно конвертируемый в рыночных условиях.

«Особое внимание планируем уделить производству мерных слитков и золотых жетонов весом в одну унцию, – делится планами генеральный директор завода. – Выпуск этой продукции востребован не только коммерческими банками, но и физическими лицами».

Выстраивая планы на будущее, на заводе прекрасно понимают, что для любого партнера во главе угла всегда будет стоять качество выпускаемой продукции. Этой теме на заводе уделяют особое внимание.

В последние два года КАЗ прошел повторный проактивный мониторинг предприятия Лондонской Ассоциацией рынка слитков (LBMA) на предмет подтверждения статуса Надёжного поставщика золота и серебра Good Delivery. (Знак качества Good Delivery по золоту завод получил в 2004 году, по серебру – в 2006 году). А это означает высочайший уровень качества производимых заводом слитков золота и серебра, которые признаны во всем мире, а также не менее высокий уровень проводимых лабораторных анализов.

Получение столь высокого статуса для аффинажного предприятия – это вопрос не столько престижа, сколько экономического благополучия. Без подобного сертификата продать драгоценный металл можно только со значительным дисконтом, что невыгодно ни добывающим компаниям – клиентам завода, ни самому предприятию. Сегодня производимые на КАЗе слитки золота и серебра покупают около 20 коммерческих банков.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика