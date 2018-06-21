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Среда| 11 Июля, 19:42 |
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Колымский аффинажный завод: опережающее развитие
Прошлый год для предприятия был одним из самых успешных по многим показателям, здесь аффинировано 263,6 тонны драгоценных металлов, в том числе 38,4 тонны золота и 225,2 тонны серебра, поставщиками минерального сырья на предприятие выступают более 100 добывающих компаний.
Досье "ДК"
По объему производства КАЗ занимает второе место среди аффинажных заводов России. За всё время работы обществом аффинировано почти 2 000 тонны драгоценных металлов (379 тонны золота и более 1600 тонн серебра). Это металл, добытый компаниями, работающими не только в Магаданской области, но и на Чукотке, в Республике Саха (Якутия), других регионах ДФО. Помимо аффинажа завод несколько лет назад запустил производство мерных штампованных и литых слитков весом от 5 до 1000 граммов и уже переработал на них 15 тонн 340 килограммов золота и 127 тонн серебра.
На аффинажном заводе последовательно модернизируют производство: в последнее время закуплены дополнительное плавильное оборудование, аналитические приборы, своими силами изготовлено оборудование для увеличения объемов производства серебра. Таким образом, технические возможности КАЗа сегодня позволяют перерабатывать в год до 400 тонн серебра вместо проектных 120 тонн, и до 70 тонн золота вместо 32 тонн. Соответственно растет и производительность труда – в 2010 году она составила 1325 килограмм на человека – более чем в 5 раз выше, чем в начале работы завода.
«В прошедшем году нами освоена технология электрошлакового переплава, для этого была построена третья линия электропередачи КАЗ-3 с трансформаторной подстанцией, а также завершено строительство плавильного отделения для двух мощных печей, – рассказывает генеральный директор ОАО «Колымский аффинажный завод» Владислав ФЕОКТИСТОВ. – В эксплуатацию введены две печи различной мощности и ёмкости с повышенной производительностью и ресурсами плавки на средних и высоких частотах, одна из них – печь руднотермическая дуговая ДППТ-0,25. Самая мощная – печь плавильная ПП-500 (индукционная) на 500 кг обеспечивает плавку промпродуктов. Введенная в эксплуатацию новая скрубберная установка позволяет сокращать потери драгметаллов при аффинаже».
Многие аспекты модернизации направлены на повышение экологической безопасности работы предприятия. Так, в прошлом году завод начал строительство собственного хвостохранилища. По проекту московского центра «Хлорбезопасность» закончена реконструкция хлордозаторной, которая позволила решить две основные задачи – увеличить ёмкость баллонов с 50 до 880 кг и резко повысить безопасность работы с хлором.
По словам генерального директора, в ближайшее время КАЗ планирует приобрести новое высокотехнологичное плавильное оборудование, ведь совершенствование производственной базы – это стратегическая задача, завод должен быть готов к увеличению поставок минерального сырья недропользователями региона. На КАЗе рассчитывают, что благоприятная ситуация на мировом рынке металлов будет и дальше способствовать увеличению золотодобычи. Значительный объем поставок сырья на завод может обеспечить запуск в регионе новых месторождений. По словам Владислава Феоктистова, положительным фактором стало и то, что сегодня законодательно закреплен новый статус драгметалла – он не столько всеобщее мерило ценностей, сколько товар, свободно конвертируемый в рыночных условиях.
«Особое внимание планируем уделить производству мерных слитков и золотых жетонов весом в одну унцию, – делится планами генеральный директор завода. – Выпуск этой продукции востребован не только коммерческими банками, но и физическими лицами».
Выстраивая планы на будущее, на заводе прекрасно понимают, что для любого партнера во главе угла всегда будет стоять качество выпускаемой продукции. Этой теме на заводе уделяют особое внимание.
В последние два года КАЗ прошел повторный проактивный мониторинг предприятия Лондонской Ассоциацией рынка слитков (LBMA) на предмет подтверждения статуса Надёжного поставщика золота и серебра Good Delivery. (Знак качества Good Delivery по золоту завод получил в 2004 году, по серебру – в 2006 году). А это означает высочайший уровень качества производимых заводом слитков золота и серебра, которые признаны во всем мире, а также не менее высокий уровень проводимых лабораторных анализов.
Получение столь высокого статуса для аффинажного предприятия – это вопрос не столько престижа, сколько экономического благополучия. Без подобного сертификата продать драгоценный металл можно только со значительным дисконтом, что невыгодно ни добывающим компаниям – клиентам завода, ни самому предприятию. Сегодня производимые на КАЗе слитки золота и серебра покупают около 20 коммерческих банков.
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